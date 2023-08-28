И ничего варить не надо: готово за 5 минут. Быстрый салат на праздничный стол

Важное блюдо почти для любого праздничного стола — это салат. Без него большинство торжеств попросту невозможно представить. Салаты стали традицией для миллионов семей по всему миру.

Большинство воспринимает салаты как закуску. Однако, как показала практика Сельди под Шубой, салат может стать и основным блюдом.

При этом необязательно тратить много дорогих продуктов на готовку. Есть салаты, которые получится сделать из бюджетных компонентов.

Мы расскажем про быстрый салат, подходящий и для торжества и для перекуса.

Ингредиенты для быстрого салата:

яйца — 2 шт.;

ветчина — 300 г;

морковь — шт.;

огурцы — 3 шт.;

консервированный горошек — 200 г;

укроп — пучок;

соль — ½ ч. л.;

горчица в зернах — 2 ч. л.;

сметана — 2 ч. л.

Приготовление быстрого салата:

В миску разбиваем яйца, солим и тщательно взбиваем. В сковороду с каплей растительного масла выливаем яичную смесь, обжариваем яичный блин с обеих сторон до золотистого цвета.

Нарезаем маленькими брусочками ветчину и яичный блин, выкладываем в салатник. Натираем на крупной терке морковь, нарезаем брусочками огурцы.

Выкладываем морковь и огурцы в миску к остальным компонентам. Добавляем в салатник консервированный горошек и нашинкованный заранее укроп.

Заправляем салат горчицей в зернах и сметаной, тщательно перемешиваем, солим.

Сметану можно заменить на греческий йогурт или майонез. Салат получается простой, при этом вкусный и универсальный.