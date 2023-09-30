Рецепт: Куриная грудка в сливочном соусе — Готовлю с любовью.

Ингредиенты:

филе куриное — 1 шт.;

лук репчатый — 3 шт.;

соль — по вкусу;

специи — по вкусу.;

масло подсолнечное — 1 ст. л.;

сметана — 2 ст. л.

Способ приготовления: Куриное филе это универсальный продукт для приготовления котлет, биточков, рулетов и «пальчиков» с любой не сладкой начинкой. Но быстрее и легче можно приготовить куриное мясо на сковороде с добавлением сметаны. Я взяла целое филе и три луковицы среднего размера.

Мясо нарезала не большими кусочками, жир (его немного) я не обрезала. Не важна форма кусочков, желательно чтобы они были примерно одинакового размера.

Репчатый лук нарезала тонкими полукольцами.

И отправила мясо с луком на сковороду, которую я успела заранее поставить на огонь и добавить в нее рафинированного подсолнечного масла.

Добавляю соль и приправу к мясу.

Буквально пару минут достаточно обжарить мясо на сильном огне и можно добавить сметану.

Жирность сметаны в данном случае не важна. У меня сметана не жирная и немного жидкая, потому мясо не жарилось, а тушилось (огонь убрала на минимум). Если же сметана густая, то стоит добавить пару ложек воды, в сковороде должна быть жидкость. Я тушу мясо 25- 30 минут, готовится оно быстро. Но в сковороду стоит подглядывать, чтобы мясо не пригорела, жидкости то минимум.

Я считаю что мясо, приготовленное таким образом, довольно хорошее дополнение к отварному картофелю, макаронным изделиям, или к любой не сладкой каше.

Кукурузную кашу я вчера ела с жареным луком, есть большое желание хоть чуток похудеть. А растущему организму в обязательном порядке нужен белок и внуку каша с мясом нравится.

Готовьте с любовью, ведь наши близкие этого заслуживают.

Приятного аппетита и творческого кулинарного вдохновения.

Время приготовления: 30 мин.