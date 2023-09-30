Влюбилась в этот торт с первого кусочка. Безумно вкусно: заварной торт «Карпатка»

Торты считаются одним из самых любимых десертов у большого количества детей. Это сладкое блюдо ассоциируется с праздником и торжеством. Не удивительно, так как торты готовятся, как правило, на свадьбу или день рождения, юбилей.

Однако, в XXI веке люди отошли от концепции праздничного торта. Сейчас вполне нормально готовить или покупать торты просто так, на небольшие события. К примеру, на годовщину отношений или после сдачи экзамена.

Расскажем, как приготовить самостоятельно вкусный торт.

Ингредиенты для торта “Карпатка”:

Вода – 200 мл;

Яйцо – 5 шт.;

Мука – 120 г;

Сливочное масло – 80 г;

Соль – 1/2ч.л.;

Какао — 2 ст.л.;

Ингредиенты для крема:

Молоко – 500 мл;

Сахар – 150 г;

Крахмал кукурузный – 60 г;

Сливочное масло – 160 г;

Яйцо – 2 шт.;

Ванильный сахар – 8 г.

Приготовление торта “Карпатка”:

В кастрюлю с толстым дном разбиваем яйца и высыпаем сахарный песок, ванильный сахар и крахмал. Перемешиваем венчиком компоненты до однородности, избавляемся от комочков.

Тонкой струйкой вливаем в яичную смесь молоко. На среднем огне постоянно помешиваем, доводим смесь до загустения. Перекладываем густой крем в тару, накрываем пищевой пленкой в контакт и даем остыть.

Для приготовления теста в кастрюлю с толстым дном выкладываем сливочное масло, выливаем воду, растапливаем на среднем огне. В растопленное масло высыпаем муку, замешиваем тесто.

Предварительно выключаем огонь.

Разбиваем в тесто яйца по одному, взбиваем миксером до однородности. Высыпаем в тесто какао, перемешиваем. Застилаем противень пергаментом, выкладываем на поверхность ½ часть теста и распределяем квадратным тонким слоем по бумаге.

Выпекаем корж в духовке при 200 градусах 10 минут. Аналогичную процедуру делаем со второй частью теста.

В миске взбиваем миксером сливочное масло, постепенно добавляем в него кремовую остывшую основу. Делим коржи каждый на 4 одинаковых части.

Смазываем каждый корж кремом, собираем из них торт. Стенки торта тоже смазываем кремом, отправляем в холодильник на пару часов для пропитки.

Можно украсить бортики и верхушку торта орехами. Получается сочный кремовый торт с тонкими шоколадными коржами.