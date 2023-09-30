Портал про города-курорты | Perekop

Влюбилась в этот торт с первого кусочка. Безумно вкусно: заварной торт «Карпатка»

На чтение: 2 минуты
Влюбилась в этот торт с первого кусочка. Безумно вкусно: заварной торт «Карпатка»

Торты считаются одним из самых любимых десертов у большого количества детей. Это сладкое блюдо ассоциируется с праздником и торжеством. Не удивительно, так как торты готовятся, как правило, на свадьбу или день рождения, юбилей.

Однако, в XXI веке люди отошли от концепции праздничного торта. Сейчас вполне нормально готовить или покупать торты просто так, на небольшие события. К примеру, на годовщину отношений или после сдачи экзамена.

Расскажем, как приготовить самостоятельно вкусный торт.

Ингредиенты для торта “Карпатка”:

  • Вода – 200 мл;
  • Яйцо – 5 шт.;
  • Мука – 120 г;
  • Сливочное масло – 80 г;
  • Соль – 1/2ч.л.;
  • Какао — 2 ст.л.;

Ингредиенты для крема:

  • Молоко – 500 мл;
  • Сахар – 150 г;
  • Крахмал кукурузный – 60 г;
  • Сливочное масло – 160 г;
  • Яйцо – 2 шт.;
  • Ванильный сахар – 8 г.

Приготовление торта “Карпатка”:

В кастрюлю с толстым дном разбиваем яйца и высыпаем сахарный песок, ванильный сахар и крахмал. Перемешиваем венчиком компоненты до однородности, избавляемся от комочков.

Тонкой струйкой вливаем в яичную смесь молоко. На среднем огне постоянно помешиваем, доводим смесь до загустения. Перекладываем густой крем в тару, накрываем пищевой пленкой в контакт и даем остыть.

Влюбилась в этот торт с первого кусочка. Безумно вкусно: заварной торт «Карпатка»

Для приготовления теста в кастрюлю с толстым дном выкладываем сливочное масло, выливаем воду, растапливаем на среднем огне. В растопленное масло высыпаем муку, замешиваем тесто.

Предварительно выключаем огонь.

Разбиваем в тесто яйца по одному, взбиваем миксером до однородности. Высыпаем в тесто какао, перемешиваем. Застилаем противень пергаментом, выкладываем на поверхность ½ часть теста и распределяем квадратным тонким слоем по бумаге.

Влюбилась в этот торт с первого кусочка. Безумно вкусно: заварной торт «Карпатка»

Выпекаем корж в духовке при 200 градусах 10 минут. Аналогичную процедуру делаем со второй частью теста.

В миске взбиваем миксером сливочное масло, постепенно добавляем в него кремовую остывшую основу. Делим коржи каждый на 4 одинаковых части.

Влюбилась в этот торт с первого кусочка. Безумно вкусно: заварной торт «Карпатка»

Смазываем каждый корж кремом, собираем из них торт. Стенки торта тоже смазываем кремом, отправляем в холодильник на пару часов для пропитки.

Влюбилась в этот торт с первого кусочка. Безумно вкусно: заварной торт «Карпатка»

Можно украсить бортики и верхушку торта орехами. Получается сочный кремовый торт с тонкими шоколадными коржами.

Влюбилась в этот торт с первого кусочка. Безумно вкусно: заварной торт «Карпатка»

Что будем искать? Например,Человек