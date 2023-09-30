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Ризотто с грибами классическое

На чтение: 12 минут
Ризотто с грибами классическое

Ризотто с грибами – это популярное итальянское блюдо на основе риса. Такой продукт ярко разнообразит домашнее меню, а также подойдет для праздников. Для приготовления своими руками берите на заметку нашу проверенную кулинарную подборку из десяти рецептов с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса.

Классическое итальянское ризотто с белыми грибами

Классическое итальянское ризотто с белыми грибами порадует нежным легким вкусом и интересной подачей. Такое блюдо послужит идеальным кулинарным решением для вашего обеда или ужина. Для приготовления используйте наш проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Ризотто с грибами классическое

Ингредиенты –+2 порц.

  • Рис арборио 200 гр.
  • Лук репчатый 1 шт.
  • Корень сельдерея 100 гр.
  • Морковь 1 шт.
  • Чеснок 1 зуб.
  • Перец душистый горошком 2 шт.
  • Масло сливочное 25 гр.
  • Белые грибы 150 гр.
  • Белое сухое вино 100 мл.
  • Помидоры коктейльные 5 шт.
  • Сыр Пармезан (или другой твердый сыр) 25 гр.
  • Базилик свежий 3 ветки
  • Вода 1 л.

Шаги 50 мин.

  1. Ризотто с грибами классическое

    Ризотто с грибами готовится очень просто. Первым делом поставим вариться овощной бульон из литра воды, моркови, корня сельдерея, зубчика чеснока и половинки головки лука. Оставшийся лук режем мелким кубиком. Белые грибы размораживаем и так же нарезаем более мелкими кусочками.

  2. Ризотто с грибами классическое

    Измельченный лук обжариваем на сковороде со сливочным маслом до прозрачности.

  3. Ризотто с грибами классическое

    Выкладываем сюда белые грибы и обжариваем до испарения влаги.

  4. Ризотто с грибами классическое

    Добавляем рис и обжариваем его в течение 1 минуты при постоянном помешивании.

  5. Ризотто с грибами классическое

    Дальше сюда выливаем белое сухое вино. Тушим заготовку 2 минуты до испарения алкоголя.

  6. Ризотто с грибами классическое

    Постепенно выливаем сюда подготовленный овощной бульон. Томим рис с грибами около 20 минут. Как только влага начнет испаряться, подливаем еще бульон.

  7. Ризотто с грибами классическое

    Классическое итальянское ризотто с белыми грибами готово. Подавайте к столу, дополнив помидорами, тонкими пластинками пармезана и базиликом.

Ризотто с курицей и грибами в домашних условиях

Ризотто с курицей и грибами в домашних условиях – это невероятно вкусное и питательное блюдо для вашего обеда или ужина. Такой продукт никого не оставит равнодушным и ярко разнообразит привычное меню. Обязательно попробуйте приготовить по нашему проверенному пошаговому рецепту.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Рис – 200 гр.
  • Филе куриное – 400 гр.
  • Грибы шампиньоны – 100 гр.
  • Сыр сливочный – 140 гр.
  • Сыр пармезан – 30 гр.
  • Масло сливочное – 20 гр.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Сельдерей – 40 гр.
  • Базилик – для декора.
  • Розмарин – по вкусу.
  • Чеснок – по вкусу.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Ризотто с грибами классическое

Шаг 2. Грибы хорошенько промываем и режем средними кусочками. Такими же кусочками разделываем куриное филе.

Ризотто с грибами классическое

Шаг 3. Мелко рубим лук, сельдерей и чеснок. Разламывает веточку розмарина.

Ризотто с грибами классическое

Шаг 4. Разогреваем сковороду с растительным маслом и обжариваем на нем измельченный лук несколько минут.

Ризотто с грибами классическое

Шаг 5. Отправляем к луку чеснок, сельдерей и розмарин. Обжариваем 3 минуты, регулярно помешивая.

Ризотто с грибами классическое

Шаг 6. Выкладываем сюда рис и готовим все вместе около 5 минут. Также не забываем помешивать.

Ризотто с грибами классическое

Шаг 7. Заливаем содержимое кипятком, чтобы он покрыл рис на 1 см., и томим до его испарения и готовности риса.

Ризотто с грибами классическое

Шаг 8. Несколько минут обжариваем грибы на растительном масле до румянца.

Ризотто с грибами классическое

Шаг 9. Добавляем сюда курицу, соль и перец. Обжариваем все вместе до готовности.

Ризотто с грибами классическое

Шаг 10. В рис отправляем сливочное масло, творожный сыр и пармезан, тертый на терке. Солим по вкусу и тщательно все перемешиваем. Прогреваем 1 минуту и убираем с плиты, а затем соединяем с грибами и курицей.

Ризотто с грибами классическое

Шаг 11. Ризотто с курицей и грибами в домашних условиях готово. Подавайте к столу, украсив базиликом!

Ризотто с грибами классическое

Ризотто с грибами в сливочном соусе

Ризотто с грибами в сливочном соусе получается невероятно нежным и приятным по вкусу. Такое угощение, по мотивам итальянской кухни, станет настоящим украшением вашего стола. Приготовить его в домашних условиях сможет каждый. Для этого следуйте проверенному пошаговому рецепту из нашей подборки.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Рис круглый – 320 гр.
  • Лук репчатый – 100 гр.
  • Грибы шампиньоны – 400 гр.
  • Бульон куриный – 1 л.
  • Масло сливочное – 60 гр.
  • Чеснок – 1 зубчик.
  • Масло растительное – 2 ст.л.
  • Сыр пармезан – 50 гр.
  • Сливки – 70 мл.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Ризотто с грибами классическое

Шаг 2. Доводим до кипения куриный бульон на небольшом огне.

Ризотто с грибами классическое

Шаг 3. В разогретой сковороде с растительным маслом обжариваем измельченный чеснок до появления аромата. Затем к нему добавляем порезанные средними кусочками грибы. Добавляем соль и перец по вкусу. Перемешиваем и жарим все вместе 5 минут.

Ризотто с грибами классическое

Шаг 4. В кастрюле или сотейнике растапливаем половину сливочного масла и обжариваем измельченный лук то прозрачности.

Ризотто с грибами классическое

Шаг 5. Отправляем к луку рис и обжариваем его пару минут.

Ризотто с грибами классическое

Шаг 6. Порционно выливаем в рис прогретый бульон и томим до его испарения. После испарения вливаем новую порцию бульона и так до готовности риса.

Ризотто с грибами классическое

Шаг 7. Почти в готовый рис выкладываем обжаренные грибы и выливаем сливки.

Ризотто с грибами классическое

Шаг 8. Убираем заготовку с огня и дополняем ее оставшимся сливочным маслом и тертым сыром. Хорошенько все перемешиваем.

Ризотто с грибами классическое

Шаг 9. Ризотто с грибами в сливочном соусе готово. Перед подачей можно украсить зеленью!

Ризотто с грибами классическое

Ризотто с грибами и овощами

Ризотто с грибами и овощами отличается удивительной сочностью и яркой подачей. Такое аппетитное итальянское блюдо послужит отличной идеей для вашего обеда или ужина. Для приготовления в домашних условиях берите на заметку наш проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Рис – 1 ст.
  • Смесь овощная – 300 гр.
  • Грибы шампиньоны жареные – 300 гр.
  • Бульон овощной – 2 ст.
  • Соль – по вкусу.
  • Вино белое сухое – 0,5 ст.
  • Морковь – 1 шт.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Чеснок – 3 зубчика.
  • Масло сливочное – 30 гр.
  • Специи – по вкусу.
  • Масло растительное – 4 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Разогреваем сковороду с растительным и сливочным маслом. Обжариваем измельченные чеснок и лук до прозрачности и появления яркого аромата.

Ризотто с грибами классическое

Шаг 2. Сюда же отправляем тертую на терке морковь. Жарим до ее мягкости.

Ризотто с грибами классическое

Шаг 3. Отдельно обжариваем шампиньоны и выкладываем их к овощам.

Ризотто с грибами классическое

Шаг 4. Выкладываем сюда рис, добавляем специи и вливаем вино.

Ризотто с грибами классическое

Шаг 5. Дальше вливаем овощной бульон.

Ризотто с грибами классическое

Шаг 6. Готовим заготовку на небольшом огне.

Ризотто с грибами классическое

Шаг 7. Ждем полного испарения влаги и готовности риса.

Ризотто с грибами классическое

Шаг 8. Сюда же отправляем овощную смесь и провариваем еще пару минут. В конце солим по вкусу.

Ризотто с грибами классическое

Шаг 9. Ризотто с грибами и овощами готово. Раскладывайте по тарелкам и подавайте к столу!

Ризотто с грибами классическое

Постное ризотто с грибами

Постное ризотто с грибами – это оригинальная и невероятно вкусная идея для вашего стола. Аппетитное итальянское блюдо можно приготовить по правилам постного меню. Для этого берите на заметку проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями из нашей подборки. Порадуйте себя и родных!

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Рис – 100 гр.
  • Грибы шампиньоны – 4 шт.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Смесь овощная – 50 гр.
  • Бульон овощной – 70 мл.
  • Соль – по вкусу.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промываем грибы. Половинку одного крупного гриба разделываем на тонкие пластинки для украшения. Обжариваем их на растительном масле.

Ризотто с грибами классическое

Шаг 2. Очищаем репчатый лук и мелко рубим его ножом.

Ризотто с грибами классическое

Шаг 3. Обжариваем лук на растительном масле до прозрачного состояния.

Ризотто с грибами классическое

Шаг 4. Оставшиеся грибы режем средним кубиком.

Ризотто с грибами классическое

Шаг 5. Выкладываем грибы в сковороду к луку. Жарим до испарения влаги и готовности грибов.

Ризотто с грибами классическое

Шаг 6. Выбираем подходящий рис для приготовления ризотто. Можно выбрать арборио.

Ризотто с грибами классическое

Шаг 7. К грибам с луком отправляем рис. Сюда же выкладываем овощную смесь и прожариваем несколько минут.

Ризотто с грибами классическое

Шаг 8. Заливаем все это бульоном и томим на небольшом огне под крышкой до испарения влаги и готовности риса. Солим по вкусу.

Ризотто с грибами классическое

Шаг 9. Постное ризотто с грибами готово. Подавайте к столу и угощайтесь!

Ризотто с грибами классическое

Домашнее ризотто с сыром и грибами

Домашнее ризотто с сыром и грибами – это удивительно вкусное, нежное и яркое блюдо для вашего обеда или ужина. Такое угощение никого не оставит равнодушным и ярко разнообразит привычное меню. Обязательно попробуйте приготовить по нашему проверенному пошаговому рецепту.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Рис арборио – 400 гр.
  • Грибы шампиньоны – 500 гр.
  • Бульон – 1,5 л.
  • Вино белое сухое – 300 мл.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Чеснок – по вкусу.
  • Сыр пармезан – по вкусу.
  • Масло сливочное – для жарки.
  • Масло оливковое – по вкусу.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Ризотто с грибами классическое

Шаг 2. Шампиньоны хорошенько промываем и режем небольшим кубиком. Один гриб можно порезать пластинками для украшения.

Ризотто с грибами классическое

Шаг 3. Растапливаем в сковороде сливочное масло.

Ризотто с грибами классическое

Шаг 4. Выкладываем сюда грибы и начинаем их обжаривать.

Ризотто с грибами классическое

Шаг 5. Готовим грибы до испарения влаги и образования румянца.

Ризотто с грибами классическое

Шаг 6. В отдельной сковороде прогреваем сливочное масло с оливковым. Обжариваем здесь измельченные лук с чесноком до золотистого оттенка. После добавляем рис.

Ризотто с грибами классическое

Шаг 7. Обжариваем рис в течение нескольких минут, постоянно помешивая.

Ризотто с грибами классическое

Шаг 8. Выливаем сюда вино и готовим еще 5 минут до испарения алкоголя.

Ризотто с грибами классическое

Шаг 9. Дальше постепенно выливаем бульон и также даем ему испариться. Подливаем бульон, пока не приготовим рис.

Ризотто с грибами классическое

Шаг 10. Дальше сюда выкладываем обжаренные грибы и измельченную зелень. Перемешиваем.

Ризотто с грибами классическое

Шаг 11. Посыпаем заготовку пармезаном, натертым на мелкой терке.

Ризотто с грибами классическое

Шаг 12. Делаем огонь минимальным, добавляем соль и перец по вкусу.

Ризотто с грибами классическое

Шаг 12. Готовим еще пару минут и убираем с огня.

Ризотто с грибами классическое

Шаг 14. Домашнее ризотто с сыром и грибами готово. Подавайте угощение к столу!

Ризотто с грибами классическое

Ризотто с грибами и креветками

Ризотто с грибами и креветками – это оригинальная и невероятно вкусная идея для вашего стола. Такое блюдо получается аппетитным и очень питательным. Ваши близкие не смогут устоять. Для приготовления, обязательно берите на заметку наш проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Рис – 300 гр.
  • Креветки очищенные – 250 гр.
  • Грибы шампиньоны – 200 гр.
  • Сыр пармезан – 50 гр.
  • Сливки 20% – 150 мл.
  • Вино белое сухое – 100 мл.
  • Бульон куриный – 1 л.
  • Масло оливковое – 2 ст.л.
  • Масло сливочное – 2 ст.л.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для приготовления ризотто выбирайте качественный рис. Лучше всего подойдет круглый или специальный рис для ризотто.

Ризотто с грибами классическое

Шаг 2. Разогреваем сковороду со сливочным и оливковым маслом. Обжариваем здесь половину головки измельченного лука до прозрачного состояния. Добавляем сюда рис и обжариваем несколько секунд, постоянно помешивая. Затем вливаем сюда белое сухое вино и готовим несколько минут до испарения алкоголя.

Ризотто с грибами классическое

Шаг 3. Порционно выливаем сюда бульон. Добавляем один-два половника и готовим на медленном огне до испарения влаги. Так постепенно выливаем весь бульон до полной готовности риса.

Ризотто с грибами классическое

Шаг 4. В готовый рис отправляем мелко натертый сыр. Сразу же все перемешиваем.

Ризотто с грибами классическое

Шаг 5. Отдельно обжариваем оставшуюся половинку лука вместе с мелко порезанными грибами. Затем добавляем сюда очищенные креветки. Готовим еще 1 минуту и убираем с огня.

Ризотто с грибами классическое

Шаг 6. Выкладываем креветки с грибами к рису, солим, перчим и хорошенько все перемешиваем.

Ризотто с грибами классическое

Шаг 7. Ризотто с грибами и креветками готово. Подавайте к столу и угощайтесь!

Ризотто с грибами классическое

Ризотто с шампиньонами в домашних условиях

Ризотто с шампиньонами в домашних условиях – это яркое и аппетитное блюдо, которое послужит отличным обедом или ужином для вашей семьи. Приготовить традиционное итальянское угощение сможет каждый. Для этого берите на заметку наш пошаговый рецепт с фотографиями.

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Рис арборио – 150 гр.
  • Грибы шампиньоны – 100 гр.
  • Лук репчатый – 0,5 шт.
  • Специи – по вкусу.
  • Петрушка – по вкусу.
  • Бульон грибной – 500 мл.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Предварительно шампиньоны отвариваем, чтобы получить грибной бульон. Дальше измельчаем четверть луковицы, обжариваем ее на растительном масле до румянца. Выкладываем к луку отваренные шампиньоны и тушим 20 минут. В кастрюле разогреваем растительное масло и обжариваем на нем оставшуюся четвертинку репчатого лука.

Ризотто с грибами классическое

Шаг 2. Прогреваем грибной бульон на плите и добавляем сюда специи при необходимости.

Ризотто с грибами классическое

Шаг 3. В кастрюлю с тушеным луком выкладываем рис. Хорошенько его перемешиваем и обжариваем на слабом огне 5 минут.

Ризотто с грибами классическое

Шаг 4. Вливаем сюда немного грибного бульона и томим до его испарения. Постепенно доливаем весь бульон и тушим до готовности риса.

Ризотто с грибами классическое

Шаг 5. В готовый рис добавляем измельченную петрушку и тушеные грибы.

Ризотто с грибами классическое

Шаг 6. Хорошенько перемешиваем содержимое, готовим 3 минуты и убираем с огня.

Ризотто с грибами классическое

Шаг 7. Ризотто с шампиньонами в домашних условиях готово. Пробуйте!

Ризотто с грибами классическое

Ризотто с грибами и вином

Ризотто с грибами и вином отличается насыщенным вкусом и интересной подачей. Такое блюдо послужит идеальным кулинарным решением для вашего семейного обеда или ужина. Для приготовления угощения используйте наш проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Рис – 300 гр.
  • Грибы шампиньоны – 300 гр.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Масло сливочное – 100 гр.
  • Вино белое сухое – 200 мл.
  • Бульон куриный – 1 л.
  • Соль – по вкусу.
  • Зелень – по вкусу.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Ризотто с грибами классическое

Шаг 2. Мелко рубим репчатый лук и обжариваем его на растительном масле со сливочным несколько минут.

Ризотто с грибами классическое

Шаг 3. Небольшими пластинками разделываем грибы и отправляем их к луку. Обжариваем вместе.

Ризотто с грибами классическое

Шаг 4. Когда грибы выделяет влагу, добавляем сюда рис. Обжариваем все вместе около трех минут, постоянно помешивая.

Ризотто с грибами классическое

Шаг 5. Заливаем заготовку вином и частью куриного бульона.

Ризотто с грибами классическое

Шаг 6. После испарения влаги постепенно доливаем бульон и так готовим до мягкости риса. Добавляем соль по вкусу.

Ризотто с грибами классическое

Шаг 7. Ризотто с грибами и вином готово. Подавайте к столу, посыпав зеленью!

Ризотто с грибами классическое

Ризотто с лисичками

Ризотто с лисичками – это невероятно вкусное, аппетитное и привлекательное блюдо для вашего обеда или ужина. Такой продукт никого не оставит равнодушным и ярко разнообразит привычное меню. Обязательно попробуйте приготовить по нашему проверенному пошаговому рецепту.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 30 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Рис арборио – 200 гр.
  • Грибы лисички – 500 гр.
  • Вино белое сухое – 1 ст.
  • Бульон – 2 ст.
  • Сыр пармезан – 200 гр.
  • Масло сливочное – 50 гр.
  • Масло оливковое – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Выбираем необходимое количество лисичек и перебираем их.

Ризотто с грибами классическое

Шаг 2. Дальше грибы хорошенько промываем под водой.

Ризотто с грибами классическое

Шаг 3. Небольшую часть грибов оставляем целыми для украшения. Остальные измельчаем.

Ризотто с грибами классическое

Шаг 4. Целые грибы обжариваем на сливочном масле.

Ризотто с грибами классическое

Шаг 5. Готовим лисички до аппетитного румянца. Также обжариваем и измельченные грибы.

Ризотто с грибами классическое

Шаг 6. На оливковом масле обжариваем измельченные лук с чесноком до мягкости.

Ризотто с грибами классическое

Шаг 7. Далее всыпаем сюда рис.

Ризотто с грибами классическое

Шаг 8. Перемешиваем содержимое и обжариваем несколько минут.

Ризотто с грибами классическое

Шаг 9. Выкладываем сюда сливочное масло и вливаем белое вино. Пропариваем в течение 1 минуты.

Ризотто с грибами классическое

Шаг 10. Дальше выкладываем сюда грибы и вливаем бульон. Томим до испарения влаги и готовности риса. В конце вмешиваем тертый пармезан.

Ризотто с грибами классическое

Шаг 11. Раскладываем угощение по тарелкам и украшаем целыми лисичками.

Ризотто с грибами классическое

Шаг 12. Ризотто с лисичками готово. Подавайте к столу!

Ризотто с грибами классическое

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