Ризотто с грибами классическое

Ризотто с грибами – это популярное итальянское блюдо на основе риса. Такой продукт ярко разнообразит домашнее меню, а также подойдет для праздников. Для приготовления своими руками берите на заметку нашу проверенную кулинарную подборку из десяти рецептов с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса.

Классическое итальянское ризотто с белыми грибами

Классическое итальянское ризотто с белыми грибами порадует нежным легким вкусом и интересной подачей. Такое блюдо послужит идеальным кулинарным решением для вашего обеда или ужина. Для приготовления используйте наш проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Ингредиенты –+2 порц.

Рис арборио 200 гр.

Лук репчатый 1 шт.

Корень сельдерея 100 гр.

Морковь 1 шт.

Чеснок 1 зуб.

Перец душистый горошком 2 шт.

Масло сливочное 25 гр.

Белые грибы 150 гр.

Белое сухое вино 100 мл.

Помидоры коктейльные 5 шт.

Сыр Пармезан (или другой твердый сыр) 25 гр.

Базилик свежий 3 ветки

Вода 1 л.

Шаги 50 мин.

Ризотто с грибами готовится очень просто. Первым делом поставим вариться овощной бульон из литра воды, моркови, корня сельдерея, зубчика чеснока и половинки головки лука. Оставшийся лук режем мелким кубиком. Белые грибы размораживаем и так же нарезаем более мелкими кусочками. Измельченный лук обжариваем на сковороде со сливочным маслом до прозрачности. Выкладываем сюда белые грибы и обжариваем до испарения влаги. Добавляем рис и обжариваем его в течение 1 минуты при постоянном помешивании. Дальше сюда выливаем белое сухое вино. Тушим заготовку 2 минуты до испарения алкоголя. Постепенно выливаем сюда подготовленный овощной бульон. Томим рис с грибами около 20 минут. Как только влага начнет испаряться, подливаем еще бульон. Классическое итальянское ризотто с белыми грибами готово. Подавайте к столу, дополнив помидорами, тонкими пластинками пармезана и базиликом.

Ризотто с курицей и грибами в домашних условиях

Ризотто с курицей и грибами в домашних условиях – это невероятно вкусное и питательное блюдо для вашего обеда или ужина. Такой продукт никого не оставит равнодушным и ярко разнообразит привычное меню. Обязательно попробуйте приготовить по нашему проверенному пошаговому рецепту.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Рис – 200 гр.

Филе куриное – 400 гр.

Грибы шампиньоны – 100 гр.

Сыр сливочный – 140 гр.

Сыр пармезан – 30 гр.

Масло сливочное – 20 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Сельдерей – 40 гр.

Базилик – для декора.

Розмарин – по вкусу.

Чеснок – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Грибы хорошенько промываем и режем средними кусочками. Такими же кусочками разделываем куриное филе.

Шаг 3. Мелко рубим лук, сельдерей и чеснок. Разламывает веточку розмарина.

Шаг 4. Разогреваем сковороду с растительным маслом и обжариваем на нем измельченный лук несколько минут.

Шаг 5. Отправляем к луку чеснок, сельдерей и розмарин. Обжариваем 3 минуты, регулярно помешивая.

Шаг 6. Выкладываем сюда рис и готовим все вместе около 5 минут. Также не забываем помешивать.

Шаг 7. Заливаем содержимое кипятком, чтобы он покрыл рис на 1 см., и томим до его испарения и готовности риса.

Шаг 8. Несколько минут обжариваем грибы на растительном масле до румянца.

Шаг 9. Добавляем сюда курицу, соль и перец. Обжариваем все вместе до готовности.

Шаг 10. В рис отправляем сливочное масло, творожный сыр и пармезан, тертый на терке. Солим по вкусу и тщательно все перемешиваем. Прогреваем 1 минуту и убираем с плиты, а затем соединяем с грибами и курицей.

Шаг 11. Ризотто с курицей и грибами в домашних условиях готово. Подавайте к столу, украсив базиликом!

Ризотто с грибами в сливочном соусе

Ризотто с грибами в сливочном соусе получается невероятно нежным и приятным по вкусу. Такое угощение, по мотивам итальянской кухни, станет настоящим украшением вашего стола. Приготовить его в домашних условиях сможет каждый. Для этого следуйте проверенному пошаговому рецепту из нашей подборки.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Рис круглый – 320 гр.

Лук репчатый – 100 гр.

Грибы шампиньоны – 400 гр.

Бульон куриный – 1 л.

Масло сливочное – 60 гр.

Чеснок – 1 зубчик.

Масло растительное – 2 ст.л.

Сыр пармезан – 50 гр.

Сливки – 70 мл.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Доводим до кипения куриный бульон на небольшом огне.

Шаг 3. В разогретой сковороде с растительным маслом обжариваем измельченный чеснок до появления аромата. Затем к нему добавляем порезанные средними кусочками грибы. Добавляем соль и перец по вкусу. Перемешиваем и жарим все вместе 5 минут.

Шаг 4. В кастрюле или сотейнике растапливаем половину сливочного масла и обжариваем измельченный лук то прозрачности.

Шаг 5. Отправляем к луку рис и обжариваем его пару минут.

Шаг 6. Порционно выливаем в рис прогретый бульон и томим до его испарения. После испарения вливаем новую порцию бульона и так до готовности риса.

Шаг 7. Почти в готовый рис выкладываем обжаренные грибы и выливаем сливки.

Шаг 8. Убираем заготовку с огня и дополняем ее оставшимся сливочным маслом и тертым сыром. Хорошенько все перемешиваем.

Шаг 9. Ризотто с грибами в сливочном соусе готово. Перед подачей можно украсить зеленью!

Ризотто с грибами и овощами

Ризотто с грибами и овощами отличается удивительной сочностью и яркой подачей. Такое аппетитное итальянское блюдо послужит отличной идеей для вашего обеда или ужина. Для приготовления в домашних условиях берите на заметку наш проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Рис – 1 ст.

Смесь овощная – 300 гр.

Грибы шампиньоны жареные – 300 гр.

Бульон овощной – 2 ст.

Соль – по вкусу.

Вино белое сухое – 0,5 ст.

Морковь – 1 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Чеснок – 3 зубчика.

Масло сливочное – 30 гр.

Специи – по вкусу.

Масло растительное – 4 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Разогреваем сковороду с растительным и сливочным маслом. Обжариваем измельченные чеснок и лук до прозрачности и появления яркого аромата.

Шаг 2. Сюда же отправляем тертую на терке морковь. Жарим до ее мягкости.

Шаг 3. Отдельно обжариваем шампиньоны и выкладываем их к овощам.

Шаг 4. Выкладываем сюда рис, добавляем специи и вливаем вино.

Шаг 5. Дальше вливаем овощной бульон.

Шаг 6. Готовим заготовку на небольшом огне.

Шаг 7. Ждем полного испарения влаги и готовности риса.

Шаг 8. Сюда же отправляем овощную смесь и провариваем еще пару минут. В конце солим по вкусу.

Шаг 9. Ризотто с грибами и овощами готово. Раскладывайте по тарелкам и подавайте к столу!

Постное ризотто с грибами

Постное ризотто с грибами – это оригинальная и невероятно вкусная идея для вашего стола. Аппетитное итальянское блюдо можно приготовить по правилам постного меню. Для этого берите на заметку проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями из нашей подборки. Порадуйте себя и родных!

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Рис – 100 гр.

Грибы шампиньоны – 4 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Смесь овощная – 50 гр.

Бульон овощной – 70 мл.

Соль – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промываем грибы. Половинку одного крупного гриба разделываем на тонкие пластинки для украшения. Обжариваем их на растительном масле.

Шаг 2. Очищаем репчатый лук и мелко рубим его ножом.

Шаг 3. Обжариваем лук на растительном масле до прозрачного состояния.

Шаг 4. Оставшиеся грибы режем средним кубиком.

Шаг 5. Выкладываем грибы в сковороду к луку. Жарим до испарения влаги и готовности грибов.

Шаг 6. Выбираем подходящий рис для приготовления ризотто. Можно выбрать арборио.

Шаг 7. К грибам с луком отправляем рис. Сюда же выкладываем овощную смесь и прожариваем несколько минут.

Шаг 8. Заливаем все это бульоном и томим на небольшом огне под крышкой до испарения влаги и готовности риса. Солим по вкусу.

Шаг 9. Постное ризотто с грибами готово. Подавайте к столу и угощайтесь!

Домашнее ризотто с сыром и грибами

Домашнее ризотто с сыром и грибами – это удивительно вкусное, нежное и яркое блюдо для вашего обеда или ужина. Такое угощение никого не оставит равнодушным и ярко разнообразит привычное меню. Обязательно попробуйте приготовить по нашему проверенному пошаговому рецепту.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Рис арборио – 400 гр.

Грибы шампиньоны – 500 гр.

Бульон – 1,5 л.

Вино белое сухое – 300 мл.

Лук репчатый – 1 шт.

Чеснок – по вкусу.

Сыр пармезан – по вкусу.

Масло сливочное – для жарки.

Масло оливковое – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Шампиньоны хорошенько промываем и режем небольшим кубиком. Один гриб можно порезать пластинками для украшения.

Шаг 3. Растапливаем в сковороде сливочное масло.

Шаг 4. Выкладываем сюда грибы и начинаем их обжаривать.

Шаг 5. Готовим грибы до испарения влаги и образования румянца.

Шаг 6. В отдельной сковороде прогреваем сливочное масло с оливковым. Обжариваем здесь измельченные лук с чесноком до золотистого оттенка. После добавляем рис.

Шаг 7. Обжариваем рис в течение нескольких минут, постоянно помешивая.

Шаг 8. Выливаем сюда вино и готовим еще 5 минут до испарения алкоголя.

Шаг 9. Дальше постепенно выливаем бульон и также даем ему испариться. Подливаем бульон, пока не приготовим рис.

Шаг 10. Дальше сюда выкладываем обжаренные грибы и измельченную зелень. Перемешиваем.

Шаг 11. Посыпаем заготовку пармезаном, натертым на мелкой терке.

Шаг 12. Делаем огонь минимальным, добавляем соль и перец по вкусу.

Шаг 12. Готовим еще пару минут и убираем с огня.

Шаг 14. Домашнее ризотто с сыром и грибами готово. Подавайте угощение к столу!

Ризотто с грибами и креветками

Ризотто с грибами и креветками – это оригинальная и невероятно вкусная идея для вашего стола. Такое блюдо получается аппетитным и очень питательным. Ваши близкие не смогут устоять. Для приготовления, обязательно берите на заметку наш проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Рис – 300 гр.

Креветки очищенные – 250 гр.

Грибы шампиньоны – 200 гр.

Сыр пармезан – 50 гр.

Сливки 20% – 150 мл.

Вино белое сухое – 100 мл.

Бульон куриный – 1 л.

Масло оливковое – 2 ст.л.

Масло сливочное – 2 ст.л.

Лук репчатый – 1 шт.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для приготовления ризотто выбирайте качественный рис. Лучше всего подойдет круглый или специальный рис для ризотто.

Шаг 2. Разогреваем сковороду со сливочным и оливковым маслом. Обжариваем здесь половину головки измельченного лука до прозрачного состояния. Добавляем сюда рис и обжариваем несколько секунд, постоянно помешивая. Затем вливаем сюда белое сухое вино и готовим несколько минут до испарения алкоголя.

Шаг 3. Порционно выливаем сюда бульон. Добавляем один-два половника и готовим на медленном огне до испарения влаги. Так постепенно выливаем весь бульон до полной готовности риса.

Шаг 4. В готовый рис отправляем мелко натертый сыр. Сразу же все перемешиваем.

Шаг 5. Отдельно обжариваем оставшуюся половинку лука вместе с мелко порезанными грибами. Затем добавляем сюда очищенные креветки. Готовим еще 1 минуту и убираем с огня.

Шаг 6. Выкладываем креветки с грибами к рису, солим, перчим и хорошенько все перемешиваем.

Шаг 7. Ризотто с грибами и креветками готово. Подавайте к столу и угощайтесь!

Ризотто с шампиньонами в домашних условиях

Ризотто с шампиньонами в домашних условиях – это яркое и аппетитное блюдо, которое послужит отличным обедом или ужином для вашей семьи. Приготовить традиционное итальянское угощение сможет каждый. Для этого берите на заметку наш пошаговый рецепт с фотографиями.

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Рис арборио – 150 гр.

Грибы шампиньоны – 100 гр.

Лук репчатый – 0,5 шт.

Специи – по вкусу.

Петрушка – по вкусу.

Бульон грибной – 500 мл.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Предварительно шампиньоны отвариваем, чтобы получить грибной бульон. Дальше измельчаем четверть луковицы, обжариваем ее на растительном масле до румянца. Выкладываем к луку отваренные шампиньоны и тушим 20 минут. В кастрюле разогреваем растительное масло и обжариваем на нем оставшуюся четвертинку репчатого лука.

Шаг 2. Прогреваем грибной бульон на плите и добавляем сюда специи при необходимости.

Шаг 3. В кастрюлю с тушеным луком выкладываем рис. Хорошенько его перемешиваем и обжариваем на слабом огне 5 минут.

Шаг 4. Вливаем сюда немного грибного бульона и томим до его испарения. Постепенно доливаем весь бульон и тушим до готовности риса.

Шаг 5. В готовый рис добавляем измельченную петрушку и тушеные грибы.

Шаг 6. Хорошенько перемешиваем содержимое, готовим 3 минуты и убираем с огня.

Шаг 7. Ризотто с шампиньонами в домашних условиях готово. Пробуйте!

Ризотто с грибами и вином

Ризотто с грибами и вином отличается насыщенным вкусом и интересной подачей. Такое блюдо послужит идеальным кулинарным решением для вашего семейного обеда или ужина. Для приготовления угощения используйте наш проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Рис – 300 гр.

Грибы шампиньоны – 300 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Масло сливочное – 100 гр.

Вино белое сухое – 200 мл.

Бульон куриный – 1 л.

Соль – по вкусу.

Зелень – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Мелко рубим репчатый лук и обжариваем его на растительном масле со сливочным несколько минут.

Шаг 3. Небольшими пластинками разделываем грибы и отправляем их к луку. Обжариваем вместе.

Шаг 4. Когда грибы выделяет влагу, добавляем сюда рис. Обжариваем все вместе около трех минут, постоянно помешивая.

Шаг 5. Заливаем заготовку вином и частью куриного бульона.

Шаг 6. После испарения влаги постепенно доливаем бульон и так готовим до мягкости риса. Добавляем соль по вкусу.

Шаг 7. Ризотто с грибами и вином готово. Подавайте к столу, посыпав зеленью!

Ризотто с лисичками

Ризотто с лисичками – это невероятно вкусное, аппетитное и привлекательное блюдо для вашего обеда или ужина. Такой продукт никого не оставит равнодушным и ярко разнообразит привычное меню. Обязательно попробуйте приготовить по нашему проверенному пошаговому рецепту.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 30 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Рис арборио – 200 гр.

Грибы лисички – 500 гр.

Вино белое сухое – 1 ст.

Бульон – 2 ст.

Сыр пармезан – 200 гр.

Масло сливочное – 50 гр.

Масло оливковое – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Выбираем необходимое количество лисичек и перебираем их.

Шаг 2. Дальше грибы хорошенько промываем под водой.

Шаг 3. Небольшую часть грибов оставляем целыми для украшения. Остальные измельчаем.

Шаг 4. Целые грибы обжариваем на сливочном масле.

Шаг 5. Готовим лисички до аппетитного румянца. Также обжариваем и измельченные грибы.

Шаг 6. На оливковом масле обжариваем измельченные лук с чесноком до мягкости.

Шаг 7. Далее всыпаем сюда рис.

Шаг 8. Перемешиваем содержимое и обжариваем несколько минут.

Шаг 9. Выкладываем сюда сливочное масло и вливаем белое вино. Пропариваем в течение 1 минуты.

Шаг 10. Дальше выкладываем сюда грибы и вливаем бульон. Томим до испарения влаги и готовности риса. В конце вмешиваем тертый пармезан.

Шаг 11. Раскладываем угощение по тарелкам и украшаем целыми лисичками.

Шаг 12. Ризотто с лисичками готово. Подавайте к столу!