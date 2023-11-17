Мимоза будет ещё вкуснее, если добавить один ингредиент. Вкусный салат на Праздничный стол

Мимоза — это исконно советский салат, который стал актуален для общества примерно в 1970 годы. Салат готовится из нескольких слоев, по внешнему виду, а точнее цветовой гамме, слегка напоминает цветок Мимозы. Собственно, благодаря серебристой акации салат и получил ее название, употребляемое в простонародии.

В Европе салат Мимоза тоже известен, но в качестве гарнира или украшения к другим блюдам. В основном европейцы знают Мимозу как блюдо из тертых желтков.

Важной частью салат являются рыбные консервы. Лучше выбирать консервы хорошего качества, чтобы салат был насыщенным и вкусным. Приготовим один из вариантов салата Мимоза.

Ингредиенты для салата Мимоза:

отварной картофель — 3 шт.;

консервированный тунец — 180 г;

лук — 1 шт.;

отварная морковь — 2 шт.;

плавленый сыр — 2 шт.;

яйцо — 3 шт.;

майонез.

Приготовление салата Мимоза:

Отварной картофель натираем на крупных резцах терки, заранее очищаем. Выкладываем на дно кондитерской формы картофельную массу, утрамбовываем и покрываем сеточкой из майонеза.

На данный слой кладем консервированный тунец, избавленный от масла, утрамбовываем. Смазываем рыбный слой майонезом.

Нарезаем мелким кубиком репчатый лук, натираем мелко морковь. Овощную массу выкладываем на слой из тунца, равномерно распределяем по поверхности. На овощном слое формируем сеточку из майонеза.

А вот и новый ингредиент: натираем на крупной терке охлажденное сырки на поверхность салата.

Отвариваем вкрутую яйца, очищаем и делим белки и желтки.

Смазываем сырный слой майонезом, натираем на верхушку белки на мелкой терке. Тонкой сеточкой из майонеза покрываем слой белков. Натираем на белковый слой желтки, распределяем равномерно по поверхности.

Оставляем салат в холодильнике на 2 часа. Не забываем накрыть верхушку пищевой пленкой.

Снять кондитерское кольцо с салата просто, нужно слегка прокрутить его на месте перед тем, как снять.

Получается вкусный сытный салат к Новому году.