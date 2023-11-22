Описание приготовления:

Аппетитный соус из сердечек индейки вкусен как в горячем, так и в холодном виде. Его можно подать с рисом, гречкой, отварной пастой. По желанию допустимо заменить приправу другими специями, добавить в соус болгарский перец, кабачок и т.д.

Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Птица / Индейка Блюдо: Горячие блюда

Состав / Ингредиенты:

Сердечки индюшиные 6 Штук

Вода 500 Миллилитров

Сметанa 120 Миллилитров

Приправа для курицы 1/2 Чайных ложки

Лук 1 Штука

Морковь 1 Штука

Масло растительное 30 Миллилитров

Лавровый лист 2-3 Штук

Количество порций 2

Калорийность

66 ккал

Калорийность

6 г

Белки

4 г

Жиры

2 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Сердце индейки в сметане»

Подготовьте указанные ингредиенты. Очистите и промойте морковь и лук, срежьте трубки сосудов из сердечек.

Сердца индейки разрежьте на четыре части и вымойте из них всю кровь.

Прогрейте в казане или ковше, на сковороде с высокими бортиками растительное масло и выложите в него части сердечек. Обжарьте примерно 10 минут, время от времени перемешивая.

Морковь натрите на терке с мелкими ячейками, а лук нарежьте мелкими кубиками. Влейте горячую воду в емкость, добавьте овощные нарезки и лавровые листья. Потушите все примерно 25 минут.

Добавьте сметану любой жирности и спрессованные очищенные зубчики чеснока. Всыпьте приправу и перемешайте. Готовьте на умеренном нагреве еще 5 минут.

Сердце индейки в сметане полностью готово, выключите нагрев.

Выложите приготовленное блюдо на тарелку вместе с соусом и подайте к столу горячим.