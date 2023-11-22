Описание приготовления:
Аппетитный соус из сердечек индейки вкусен как в горячем, так и в холодном виде. Его можно подать с рисом, гречкой, отварной пастой. По желанию допустимо заменить приправу другими специями, добавить в соус болгарский перец, кабачок и т.д.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Птица / Индейка Блюдо: Горячие блюда
Состав / Ингредиенты:
- Сердечки индюшиные 6 Штук
- Вода 500 Миллилитров
- Сметанa 120 Миллилитров
- Приправа для курицы 1/2 Чайных ложки
- Лук 1 Штука
- Морковь 1 Штука
- Масло растительное 30 Миллилитров
- Лавровый лист 2-3 Штук
Количество порций 2
Калорийность
66 ккал
Калорийность
6 г
Белки
4 г
Жиры
2 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Сердце индейки в сметане»
Подготовьте указанные ингредиенты. Очистите и промойте морковь и лук, срежьте трубки сосудов из сердечек.
Сердца индейки разрежьте на четыре части и вымойте из них всю кровь.
Прогрейте в казане или ковше, на сковороде с высокими бортиками растительное масло и выложите в него части сердечек. Обжарьте примерно 10 минут, время от времени перемешивая.
Морковь натрите на терке с мелкими ячейками, а лук нарежьте мелкими кубиками. Влейте горячую воду в емкость, добавьте овощные нарезки и лавровые листья. Потушите все примерно 25 минут.
Добавьте сметану любой жирности и спрессованные очищенные зубчики чеснока. Всыпьте приправу и перемешайте. Готовьте на умеренном нагреве еще 5 минут.
Сердце индейки в сметане полностью готово, выключите нагрев.
Выложите приготовленное блюдо на тарелку вместе с соусом и подайте к столу горячим.