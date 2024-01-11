Пирожки с мясом – это простое в исполнении и очень вкусное угощение для вашего домашнего стола. Такой продукт отличается сочностью и питательными свойствами. Берите на заметку яркие кулинарные идеи из нашей подборки, где мы собрали десять рецептов с пошаговыми фотографиями.

Дрожжевые пирожки с мясом в духовке

Дрожжевые пирожки с мясом в духовке – это аппетитное и сытное угощение для всей семьи. Румяная выпечка никого не оставит равнодушным. Можно подавать в качестве перекуса или к семейному обеду. Для приготовления берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт с фотографиями.

Ингредиенты –+6 порц.

Мука ½ кг

Молоко коровье 150 мл.

Вода 150 мл.

Масло растительное 40 мл.

Яйцо куриное 1 шт.

Сухие дрожжи 7 гр.

Соль 1 ч.л.

Сахар-песок 1 ст.л.

Для начинки:

Фарш мясной ½ кг

Лук репчатый 1 шт.

Вода 50 мл.

Соль 1 ч.л.

Перец чёрный молотый по вкусу

Дополнительно:

Яйцо куриное 1 шт.

Молоко коровье 1 ч.л.

Шаги 60 мин.

Пирожки с мясом легко можно приготовить в домашних условиях. В глубокую миску просеиваем 400 грамм муки. Выкладываем сюда дрожжи, сахар и соль. Перемешиваем. В сухой массе делаем углубление. Сюда вливаем теплое молоко, теплую воду, растительное масло и разбиваем яйцо. Снова перемешиваем заготовку. Постепенно всыпаем оставшуюся муку и вымешиваем тесто в течение 7 минут. После прикрываем его пленкой и отправляем в теплое место на 1 час. Для начинки соединяем мясной фарш, измельченный лук, соль, перец и ледяную воду. Тщательно вымешиваем и на время убираем в холодильник. Спустя час тесто заметно увеличится в объеме, станет воздушным и мягким. Разминаем тесто руками и разделяем его на небольшие равные шарики. Прикрываем их салфеткой и оставляем на 10 минут. Дальше каждый шарик раскатываем в тонкий круг. По центру каждого круга кладем немного начинки. Закрываем начинку краями теста и формируем аккуратные пирожки. Все угощения отправляем на противень, обмазанный растительным маслом. Обмазываем поверхность пирожков смесью яйца с молоком. Выпекаем 30-35 минут при температуре 180°. Дрожжевые пирожки с мясом в духовке готовы. Скорее пробуйте!

Пирожки с мясом, жареные на сковороде

Пирожки с мясом, жареные на сковороде, выходят невероятно сочными, аппетитными и румяными. Такое угощение идеально подойдет для сытного семейного перекуса. Обязательно попробуйте приготовить по нашему проверенному пошаговому рецепту с фотографиями.

Время готовки – 1 час 10 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Мука — 150 гр.

Кефир — 200 мл.

Дрожжи пресованные — 20 гр.

Соль — 0,5 ч.л.

Сахар — по вкусу.

Масло растительное — 2 ст.л. + для жарки.

Бедро куриное — 3 шт.

Лук репчатый — 1 шт.

Перец душистый — по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В глубокой миске соединяем теплый кефир, дрожжи, соль и сахар. Тщательно перемешиваем.

Шаг 2. Вливаем сюда растительное масло и еще раз перемешиваем.

Шаг 3. Просеиваем сюда муку и начинаем замешивать мягкое однородное тесто.

Шаг 4. Полученное тесто оставляем в теплом месте на 35 минут для подъема.

Шаг 5. Очищаем репчатый лук и режем его небольшим кубиком.

Шаг 6. Обжариваем лук в растительном масле около 3-5 минут.

Шаг 7. Куриные бедра заранее отвариваем и после прокручиваем их через мясорубку.

Шаг 8. Полученный фарш выкладываем к луку, солим и перчим. Перемешиваем обжариваем еще пару минут.

Шаг 9. Тесто разминаем руками и делим на небольшие шарики. Каждый раскатываем в лепешку и по центру дополняем начинкой.

Шаг 10. Закрываем начинку краями теста и лепим аккуратные пирожки.

Шаг 11. Разогреваем сковороду с растительным маслом и выкладываем сюда наши заготовки.

Шаг 12. Обжариваем до золотистой корочки с обеих сторон.

Шаг 13. Пирожки с мясом, жареные на сковороде готовы. Угощайтесь!

Пирожки с мясом и капустой

Пирожки с мясом и капустой – это аппетитное и сытное угощение для всей семьи. Сочетание мягкого теста с сочной начинкой никого не оставит равнодушным. Можно подавать в качестве перекуса или к семейному обеду. Для приготовления берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

Мука — 1 кг.

Вода — 0,5 л.

Дрожжи — 1 пачка.

Соль — 1,5 ч.л.

Сахар — 1 ст.л.

Масло растительное — 5 ст.л.

Для начинки:

Фарш мясной — 0,5 кг.

Капуста — 1 шт.

Лук репчатый — 2 шт.

Соль — по вкусу.

Перец черный молотый — по вкусу.

Масло растительное — для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В глубокой посуде соединяем теплую воду, соль, сахар, дрожжи, растительное масло и просеянную муку.

Шаг 2. Замешиваем однородное тесто и убираем его в теплое место на 40 минут.

Шаг 3. Готовый продукт выкладываем на рабочий стол и разминаем руками. Дальше разделяем на равные шарики.

Шаг 4. Для начинки обжариваем капусту с измельченным луком около 5-10 минут в растительном масле. Солим и перчим по вкусу. Отдельно обжариваем мясной фарш.

Шаг 5. Каждый шарик теста превращаю в плоскую лепешку. По центру выкладываем начинку из капусты и мяса.

Шаг 6. Закрываем начинку краями теста, формируем аккуратно пирожок.

Шаг 7. Погружаем угощение в сковороду или кастрюлю с растительным маслом.

Шаг 8. Обжариваем до золотистой корочки с обеих сторон.

Шаг 9. Пирожки с мясом и капустой готовы. Подавайте к столу!

Пирожки с мясом и картошкой

Пирожки с мясом и картошкой порадуют вас интересным вкусом и питательными свойствами. Такой продукт точно разнообразит ваш домашний стол и никого не оставит равнодушным. Обязательно берите на заметку наш проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Молоко — 500 мл.

Мука — 500 гр.

Дрожжи сухие — 11 гр.

Сахар — 2 ч.л.

Соль — 0,5 ч.л.

Яйцо — 2 шт.

Для начинки:

Фарш мясной — 400 гр.

Картофель — 6 шт.

Масло сливочное — 50 гр.

Лук репчатый — 2 шт.

Соль — по вкусу.

Перец черный молотый — по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В теплом молоке размешиваем сахар, соль и дрожжи. После добавляем сюда 200 грамм муки и перемешиваем, убираем в теплое место на 30 минут.

Шаг 2. Очищаем и промываем картофель, разделываем его на небольшие кусочки, отвариваем до готовности. В конце добавляем масло, соль и разминаем все это в пюре.

Шаг 3. Измельчаем репчатый лук и жарим его до мягкости в растительном масле. После сюда добавляем фарш, солим продукты, перчим и обжариваем до готовности.

Шаг 4. Для начинки смешиваем обжаренный фарш и картофельное пюре.

Шаг 5. К этому времени подойдет опара. Сюда добавляем взбитые яйца и остальную муку. Замешиваем плотное однородное тесто.

Шаг 6. Из теста формируем несколько колбасок и разрезаем их на части. Из каждой части лепим аккуратные круги.

Шаг 7. По центру каждого круга выкладываем начинку. Собираем тесто по краям и формируем пирожки.

Шаг 8. По пирожкам слегка проходимся скалкой, чтобы сделать их более плоскими.

Шаг 9. Разогреваем сковороду с растительным маслом выкладываем сюда наши заготовки. Обжариваем до золотистой корочки с обеих сторон.

Шаг 10. Пирожки с мясом и картошкой готовы. Подавайте аппетитное угощение к столу!

Пирожки из слоеного теста с мясом

Пирожки из слоеного теста с мясом – это аппетитное и сытное угощение для всей семьи. Румяная выпечка никого не оставит равнодушным. Можно подавать в качестве перекуса или к семейному обеду. Для приготовления используйте наш проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Тесто слоеное дрожжевое — 500 гр.

Свинина — 400 гр.

Лук репчатый — 2 шт.

Масло сливочное – 50 гр.

Морковь — 1 шт.

Соль — по вкусу.

Перец черный молотый — по вкусу.

Специи — по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Выбираем кусок свинины с прослойками сала.

Шаг 2. Отвариваем мясо до готовности в подсоленной бульоне со специями и морковью.

Шаг 3. Измельчаем репчатый лук и обжариваем его до румянца в сковороде с маслом.

Шаг 4. Отварное мясо перебиваемый блендером и перемешиваем с обжаренным луком.

Шаг 5. Слоеное тесто заранее размораживаем и разделяем на равные квадратики или прямоугольники.

Шаг 6. На каждый кусочек теста кладем начинку.

Шаг 7. Закрываем начинку тестом и соединяем по краям.

Шаг 8. Края пирожка можно сделать рельефным или как вам больше нравится.

Шаг 9. Выкладываем заготовки на противень, обмазываем их яйцом и отправляем в разогретую до 200° духовку. Выпекаем до румянца около 15-20 минут.

Шаг 10. Пирожки из слоеного теста с мясом готовы. Подавайте к столу!

Домашние пирожки с мясом и рисом

Домашние пирожки с мясом и рисом отличаются ярким вкусом и питательными свойствами. Такой продукт точно разнообразит ваш семейный стол. Обязательно попробуйте приготовить аппетитные пирожки по нашему проверенному рецепту с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Мука — 500 гр.

Молоко — 100 мл.

Кефир — 300 мл.

Яйцо — 2 шт.

Масло растительное — 150 мл.

Дрожжи сухие — 10 гр.

Соль — 1 ч.л.

Сахар — 1,5 ст.л.

Для начинки:

Фарш мясной — 500 гр.

Рис — 100 гр.

Лук репчатый — 150 гр.

Соль — по вкусу.

Специи — по вкусу.

Масло растительное — 50 мл.

Яйцо — для обмазывания.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Разогреваем молоко, растворяем в нем сахар, перемешиваем дрожжи. Оставляем опару в теплом месте на 10 минут.

Шаг 3. В отдельной посуде соединяем кефир с двумя яйцами, маслом и солью. Перемешиваем до однородности.

Шаг 4. Вливаем сюда опару и постепенно добавляем муку. Начинаем замешивать тесто. Полученный ком оставляем в теплом месте на 30 минут.

Шаг 5. Для начинки соединяем полуготовый рис с измельченным обжаренным луком и обжаренным фаршем. Солим, посыпаем специями и перемешиваем.

Шаг 6. Подготовленное тесто разминаем руками и делим на небольшие равные шарики. Каждый раскатываем в тонкую лепешку и наполняем начинкой. Закрываем начинку краями теста, формируем аккуратные пирожки.

Шаг 7. Выкладываем пирожки на противень с пергаментом. Обмазываем взбитым яйцом со щепоткой соли. Отправляем разогретую до 180° духовку на 20 минут.

Шаг 8. Домашние пирожки с мясом и рисом готовы. Угощайтесь!

Мясные пирожки на кефире

Мясные пирожки на кефире получаются невероятно пышными, румяными и сочными. Такое аппетитное угощение никого не оставит равнодушным. Подавайте к столу в качестве перекуса, а для приготовления используйте наш проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Мука – 2,5 ст.

Кефир – 250 мл.

Масло растительное – 40 мл.

Желток яичный – 1 шт.

Сода – 0,5 ч.л.

Фарш мясной – 300 гр.

Лук репчатый – 0,5 шт.

Соль – 1 ч.л.

Сахар – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты для приготовления пирожков.

Шаг 2. В глубокую миску выливаем кефир. Сюда же отправляем яичный желток, соль, сахар, растительное масло. Перемешиваем.

Шаг 3. Отдельно просеиваем муку и постепенно вводим ее в жидкую заготовку. Добавляем соду и перемешиваем.

Шаг 4. Замешиваем однородное мягкое тесто, его поверхность слегка обмазываем растительным маслом. После продукт оставляем при комнатной температуре на 15 минут.

Шаг 5. Для начинки соединяем фарш, измельченный лук, соль и перец.

Шаг 6. Обжариваем фарш с луком в разогретой сковороде до готовности.

Шаг 7. Тесто делим на равные шарики и каждый раскатываем в тонкий круг. По центру каждого круга выкладываем на мясную начинку.

Шаг 8. Закрываем начинку краями теста формируем аккуратные пирожки.

Шаг 9. Дальше обжариваем их до золотистой корочки в сковороде с растительным маслом.

Шаг 10. Мясные пирожки на кефире готовы. Скорее угощайтесь!

Пирожки с мясом и грибами в домашних условиях

Пирожки с мясом и грибами в домашних условиях – это аппетитное и питательное угощение для всей семьи. Такой продукт никого не оставит равнодушным. Можно подавать в качестве яркого перекуса. Для приготовления берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Тесто слоеное бездрожжевое – 600 гр.

Грибы шампиньоны – 300 гр.

Мясо куриное – 300 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Масло сливочное – 60 гр.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Сметана – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Варим до готовности куриное мясо в воде с солью и специями по вкусу. После птицу остужаем.

Шаг 2. Хорошо промываем грибы и нарезаем их тонкими ломтиками.

Шаг 3. Обжариваем грибы в небольшом количестве сливочного масла.

Шаг 4. Отправляем к грибам измельченный репчатый лук.

Шаг 5. Обжариваем все вместе до готовности. В конце добавляем сметану, соль и черный молотый перец.

Шаг 6. Отварное куриное мясо прокручиваем через мясорубку и отправляем к грибной массе.

Шаг 7. Размораживаем слоеное тесто, слегка раскатываем его и разделяем на квадраты.

Шаг 8. По центру каждого квадрата кладем немного начинки.

Шаг 9. Закрываем начинку краями теста и формируем аккуратные треугольные пирожки. Перекладываем их на противень и выпекаем 20 минут и температуре 220°.

Шаг 10. Пирожки с мясом и грибами в домашних условиях готовы. Можно пробовать!

Мясные пирожки с фаршем и яйцом

Мясные пирожки с фаршем и яйцом попадают вас ярким вкусом, питательностью и аппетитным внешним видом. Устоять будет неважно. Для приготовления в домашних условиях используйте наш проверенный пошаговый рецепт с фотографиями. Порадуйте себя и близких!

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Мука – 200 гр.

Кефир – 200 мл.

Желток яичный – 1 шт.

Фарш мясной – 150 гр.

Яйцо отварное – 1 шт.

Сыр плавленый – 50 гр.

Сода – 2/3 ч.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Специи для мяса – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В глубокую миску выливаем кефир и разбиваем к нему яичный желток. Добавляем немного соли и перемешиваем.

Шаг 2. Также сюда просеиваем муку и соду. Снова перемешиваем.

Шаг 3. Вливаем растительное масло в нужном количестве.

Шаг 4. Замешиваем однородное мягкое тесто, прикрываем его полотенцем и оставляем на 15 минут.

Шаг 5. Мясной фарш обжариваем в растительном масле до готовности. К нему добавляем соль и специи.

Шаг 6. Дальше фарш остужаем, дополняем его тертым на терке отварным яйцом и плавленым сырком. Хорошенько перемешиваем.

Шаг 7. Готовое тесто разделяем на равные части. Каждый раскатываем в круглую лепешку.

Шаг 8. По центру каждой лепешки кладем немного начинки.

Шаг 9. Собираем края теста вокруг начинки и формируем аккуратный пирожок.

Шаг 10. Переворачиваем заготовки швом вниз и слегка придавливаем, придавая плоскую форму.

Шаг 11. Дальше заготовки обжариваем до румяной корочки в растительном масле под крышкой.

Шаг 12. Мясные пирожки с фаршем и яйцом готовы. Подавайте к столу!

Вкусные пирожки с мясом и сыром в духовке

Вкусные пирожки с мясом и сыром в духовке – это очень вкусное и сытное угощение для всей семьи. Румяная выпечка никого не оставит равнодушным. Можно подавать в качестве перекуса или к семейному обеду. Для приготовления берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Фарш мясной – 250 гр.

Сыр сливочный – 200 гр.

Тесто слоеное бездрожжевое – 500 гр.

Масло растительное – 1 ст.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Выкладываем фарш в сковороду, разогретую с растительным маслом. Обжариваем до готовности около 15 минут, постоянно помешивая.

Шаг 3. В конце добавляем соль, черный молотый перец по вкусу.

Шаг 4. Размораживаем слоеное тесто и разделяем его на равные квадратики. По центру каждого квадрата кладем мясную начинку, а также сливочный сыр. Собираем края теста в центре, формируя аккуратные пирожки.

Шаг 5. Подготовленные пирожки перекладываем на противень с пергаментом. Выпекаем 20 минут при температуре 180 градусов.

Шаг 6. Перекладываем угощения на порционную тарелку и даем им немного остыть.

Шаг 7. Вкусные пирожки с мясом и сыром в духовке готовы. Угощайтесь!