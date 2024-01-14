Рецепт: Легкий суп с фрикадельками — суп с рыбными фрикадельками, сливки по желанию

Ингредиенты:

картофель — 2 шт.;

морковь — 1 шт.;

фрикадельки рыбные замороженные — по вкусу;

лук зеленый — 1 ст.л.;

сливки — по желанию;

соль и перец — по вкусу

Способ приготовления: Доброго всем времени суток друзья! Расскажу свой вариант приготовления супа с рыбными фрикадельками. Всё просто и быстро, морозилка выручает.

Суп готовится очень быстро. Вода — кастрюля — на плиту.

Очищаем овощи (картофель, морковь).

Нарезаем

и отправляем в закипевшую воду в кастрюльке.

Повторно доводим до кипения и варим 5 минут. Далее из морозилки (рыбные фрикадельки, зеленый лук)

Рыбные фрикадельки можно готовыми купить в магазине или приготовить сами, ссылку на приготовление этих рыбных фрикаделей оставляю для вас здесь.

Еще раз до кипения

и добавляем соль, перец по вкусу

и иногда при наличии для разнообразия добавляю сливки.

Финишная прямая, еще 5-10 минут и легкий сливочный суп с рыбными фрикадельками готов. Вкусный, нежный супчик получается.

Желаю всем приятного аппетита, крепкого здоровья и хорошего настроения!

Время приготовления: 30 мин.