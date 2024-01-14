Рецепт: Легкий суп с фрикадельками — суп с рыбными фрикадельками, сливки по желанию

Ингредиенты:
картофель — 2 шт.;
морковь — 1 шт.;
фрикадельки рыбные замороженные — по вкусу;
лук зеленый — 1 ст.л.;
сливки — по желанию;
соль и перец — по вкусу
Способ приготовления: Доброго всем времени суток друзья! Расскажу свой вариант приготовления супа с рыбными фрикадельками. Всё просто и быстро, морозилка выручает.
Суп готовится очень быстро. Вода — кастрюля — на плиту.
Очищаем овощи (картофель, морковь).
Нарезаем
и отправляем в закипевшую воду в кастрюльке.
Повторно доводим до кипения и варим 5 минут. Далее из морозилки (рыбные фрикадельки, зеленый лук)
Рыбные фрикадельки можно готовыми купить в магазине или приготовить сами, ссылку на приготовление этих рыбных фрикаделей оставляю для вас здесь.
Еще раз до кипения
и добавляем соль, перец по вкусу
и иногда при наличии для разнообразия добавляю сливки.
Финишная прямая, еще 5-10 минут и легкий сливочный суп с рыбными фрикадельками готов. Вкусный, нежный супчик получается.
Желаю всем приятного аппетита, крепкого здоровья и хорошего настроения!
Время приготовления: 30 мин.