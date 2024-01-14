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Рецепт: Легкий суп с фрикадельками — суп с рыбными фрикадельками, сливки по желанию

На чтение: 1 минута
Рецепт: Легкий суп с фрикадельками — суп с рыбными фрикадельками, сливки по желанию

Ингредиенты:
картофель — 2 шт.;
морковь — 1 шт.;
фрикадельки рыбные замороженные — по вкусу;
лук зеленый — 1 ст.л.;
сливки — по желанию;
соль и перец — по вкусу
Способ приготовления: Доброго всем времени суток друзья! Расскажу свой вариант приготовления супа с рыбными фрикадельками. Всё просто и быстро, морозилка выручает.

Суп готовится очень быстро. Вода — кастрюля — на плиту.
Очищаем овощи (картофель, морковь).

Рецепт: Легкий суп с фрикадельками - суп с рыбными фрикадельками, сливки по желанию

Нарезаем

Рецепт: Легкий суп с фрикадельками - суп с рыбными фрикадельками, сливки по желанию

и отправляем в закипевшую воду в кастрюльке.

Рецепт: Легкий суп с фрикадельками - суп с рыбными фрикадельками, сливки по желанию

Повторно доводим до кипения и варим 5 минут. Далее из морозилки (рыбные фрикадельки, зеленый лук)

Рецепт: Легкий суп с фрикадельками - суп с рыбными фрикадельками, сливки по желанию

Рыбные фрикадельки можно готовыми купить в магазине или приготовить сами, ссылку на приготовление этих рыбных фрикаделей оставляю для вас здесь.

Рецепт: Легкий суп с фрикадельками - суп с рыбными фрикадельками, сливки по желанию

Еще раз до кипения

Рецепт: Легкий суп с фрикадельками - суп с рыбными фрикадельками, сливки по желанию

и добавляем соль, перец по вкусу

Рецепт: Легкий суп с фрикадельками - суп с рыбными фрикадельками, сливки по желанию

и иногда при наличии для разнообразия добавляю сливки.

Рецепт: Легкий суп с фрикадельками - суп с рыбными фрикадельками, сливки по желанию

Финишная прямая, еще 5-10 минут и легкий сливочный суп с рыбными фрикадельками готов. Вкусный, нежный супчик получается.

Рецепт: Легкий суп с фрикадельками - суп с рыбными фрикадельками, сливки по желанию

Желаю всем приятного аппетита, крепкого здоровья и хорошего настроения!

Время приготовления: 30 мин.

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