Свиные ребрышки — это тот продукт, который может стать основой многих горячих блюд, которые можно подать в будни, праздники, и даже на пикнике приготовить на мангале или в казане. Цена их вполне доступная и всегда на рынке можно купить свежие ребра. Их можно жарить, тушить, запекать с овощами или разными соусами. Наверное, почти в каждой кухне мира вы сможете найти свой уникальный способ приготовления свиных ребрышек.

Свиные ребрышки в соевом соусе с медом

Свиные ребрышки в соевом соусе с медом –это очень вкусный способ приготовления. Ребра при запекании покрываются золотистой ароматной корочкой благодаря соусу и выглядят на столе оригинально и аппетитно. Подавать на стол их лучше всего с вареной молодой картошечкой.

Ингредиенты –+3 порц.

Свиные ребра ½ кг

Горчица 1 ст.л.

Масло оливковое 2 ст.л.

Чеснок 3 зуб.

Перец чёрный молотый по вкусу

Мед 2 ст.л.

Соус соевый 4 ст.л.

Уксус яблочный 6% 1 ст.л.

Соль по вкусу

Шаги 60 мин.

Как вкусно приготовить свиные ребрышки? Подготовьте все необходимые продукты, свиные ребра разморозьте. Соль используйте исходя из того, насколько соленый у вас соевый соус. В миске соедините соевый соус, горчицу, оливковое масло и уксус. Очистите и порубите очень мелко чеснок, добавьте его в маринад, также всыпьте молотый перец и добавьте соль по необходимости. Порубите ребра на секции и выложите в миску с маринадом. Перемешайте их и оставьте мариноваться на пару часов. Можно оставить ребра минут на 10 при комнатной температуре, если у вас мало времени. Закрепите один край рукава для запекания, вложите внутрь маринованные ребрышки, свободно расположите их там. Завяжите второй край рукава и расположите сверток на противне. Для выхода пара сделайте на рукаве несколько проколов сверху. Запекайте свиные ребрышки в духовке при 180-200 градусах в течение 35-50 минут. Подавайте запеченные ребрышки с любым подходящим гарниром по своему вкусу. Приятного аппетита!

Свиные ребрышки, запеченные в фольге в духовке

Свиные ребрышки, запеченные в фольге в духовке, – это блюдо, которое можно готовить хоть каждый день. Оно несложное, а за счет ароматный специй мясо получается очень вкусным и сочным. Вы легко можете замариновать ребра вечером, а на следующий день поставить их в духовку и запечь к обеду.

Время готовки: 85 мин.

Время приготовления: 15-20 мин.

Порций – 2.

Ингредиенты:

Соус томатный – 2 ст.л.

Ребрышки свиные – 500 гр.

Масло растительное – для смазывания фольги.

Чеснок – 3 зуб.

Соль – по вкусу

Приправа для мяса – 0,5 ч.л.

Хмели-сунели – 0,5 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовьте все необходимые продукты. Ребра должны быть либо свежими, либо полностью размороженными.

Шаг 2. Промойте ребрышки под краном, просушите бумажными полотенцами, затем разрежьте на порционные кусочки по мягкой части между ребер.

Шаг 3. Ребра посолите и приправьте специями. Добавьте также томатный соус и нарезанный мелкими кусочками чеснок. Хорошо перемешайте ребра.

Шаг 4. Можно просто завернуть маринованные свиные ребрышки в фольгу или сделать так, как предлагаем мы. Жаропрочную форму застелите листом фольги, смажьте ее растительным маслом и выложите ребрышки.

Шаг 5. Плотно укройте форму вторым листом фольги, чтобы не осталось даже маленьких отверстий. Запекайте свиные ребрышки в духовке при 180 градусах в течение 50 минут затем разверните фольгу, увеличьте нагрев до 200 градусов и готовьте блюдо в открытом виде еще 15 минут.

Шаг 6. Готовые свиные ребрышки, запеченные в фольге, переложите на блюдо, украсьте рубленой зеленью и подавайте к столу. Приятного аппетита!

Свиные ребрышки с картошкой в духовке

Свиные ребрышки с картошкой в духовке – это питательное, но довольно бюджетное блюдо. И, между прочим, такое сочетание является любимой комбинацией многих почитателей мясных блюд. Готовить картофель и свиные ребра несложно, по своему желанию вы можете дополнить его любимой свежей зеленью или овощами.

Время готовки: 1 ч. 10 мин.

Время приготовления: 10-15 мин.

Порций – 6.

Ингредиенты:

Горчица столовая – 2 ч.л.

Картошка – 800 гр.

Ребрышки свиные – 700 гр.

Чеснок – 2 зуб.

Перец черный молотый – 2 щепотки.

Масло растительное – 4 ст.л.

Соль – по вкусу.

Приправа для картошки – 2 щепотки.

Базилик сушеный – 0,5 ч.л.

Укроп – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовьте все необходимое, духовку включите и разогрейте ее до 180 градусов.

Шаг 2. Ребрышки помойте, затем промокните от жидкости бумажными полотенцами. Порубите их на порции по мягкой прослойке между ребер. Поперчите и приправьте ребрышки специями, добавьте пару чайных ложек горчицы и перемешайте их руками.

Шаг 3. Картошку почистите, помойте и нарежьте дольками среднего размера.

Шаг 4. Форму для запекания смажьте растительным маслом или застелите пергаментом. Сначала положите слой картофеля, посолите его, приправьте и сбрызните растительным маслом. Затем разложите ребрышки между картофельными дольками.

Шаг 5. Форму плотно затяните фольгой и отправьте в разогретую духовку. Запекайте блюдо в течение 40 минут.

Шаг 6. Очищенный чеснок мелко порубите ножом. Укроп помойте и также мелко нарежьте.

Шаг 7. В мисочке смешайте измельченный чеснок, соль, молотый перец и растительное масло.

Шаг 8. Достаньте форму из духовки, уберите фольгу и смажьте блюдо подготовленным маринадом.

Шаг 9. Верните форму с картошкой и ребрышками в духовку еще на 20 минут. Готовое блюдо посыпьте рубленым укропом и можно сразу подавать к столу.

Шаг 10. Запеченные свиные ребрышки с картошкой получаются очень вкусными, можно даже такое блюдо на праздник подать. Приятного аппетита!

Свиные ребрышки в рукаве в духовке

Свиные ребрышки в рукаве в духовке получаются безумно вкусными, нежными и сочными. Мясные гурманы будут в восторге. Запеченные ребра можно подать на стол в качестве горячего блюда с гарниром или приготовить их специально для встречи друзей, как закуску к пиву.

Время готовки: 80 мин.

Время приготовления: 25 мин.

Порций – 4.

Ингредиенты:

Соус соевый – 7 ст.л.

Мед – 2 ст.л.

Ребрышки свиные – 1 кг.

Лук репчатый – 2-3 шт.

Чеснок – 6 зуб.

Корень имбиря – 1 ч.л.

Перец черный молотый – по вкусу.

Гвоздика – по вкусу.

Травы прованские – по вкусу.

Кетчуп – 2 ст.л.

Лимон – 0,5 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Свиные ребрышки промойте под прохладной проточной водой, обсушите и разрежьте на секции. Со специями их удобно перемешивать в большой миске.

Шаг 2. Очистите от шелухи чесночные зубчики и пропустите их через пресс.

Шаг 3. Корень имбиря очистите от верхней тонкой кожицы, а затем очень мелко нарежьте ножом, можно также натереть его на терке.

Шаг 4. Подготовьте маринад для ребрышек. В миску выложите измельченный чеснок и корень имбиря, добавьте специи и влейте соевый соус, положите необходимое количество кетчупа и меда. Все хорошо перемешайте. Затем полейте ребра маринадом и поворочайте их руками, чтобы они равномерно покрылись пряной смесью.

Шаг 5. Очищенные головки репчатого лука нарежьте полукольцами и выложите его к ребрам, полейте лимонным соком и еще раз хорошо перемешайте руками ребра. Миску с ребрами укройте и уберите в холодильник на 2 часа минимум.

Шаг 6. Когда ребрышки хорошенько промаринуются, выложите их в рукав для запекания. Его края завяжите, а на верхней части сделайте, несколько проколов иголкой, чтобы выходил пар. Запекайте свиные ребрышки в духовке при 200 градусах в течение 40-60 минут. За 15 минут до окончания запекания, аккуратно разрежьте рукав, чтобы ребра подрумянились.

Шаг 7. Великолепное мясное блюдо готово. Запеченные в рукаве свиные ребра можно подавать с гарниром и без него. Приятного аппетита!

Тушеные свиные ребрышки на сковороде

Тушеные свиные ребрышки на сковороде – это блюдо, которое хорошо впишется в осенний и зимний рацион питания, когда организму необходимо много сил и энергии. В качестве специй можно использовать сборные приправы, которые продаются в магазине или собрать свой уникальный букет из любимых специй.

Время готовки: 100 мин.

Время приготовления: 10 мин.

Порций – 2-3.

Ингредиенты:

Ребрышки свиные – 500 гр.

Лук репчатый – 500 гр.

Специи – по вкусу.

Масло оливковое – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. С ребрышек срежьте пленочки и помойте их, затем разрежьте на отдельные косточки.

Шаг 2. Репчатый лук очистите от шелухи, обмойте и нарежьте полукольцами.

Шаг 3. Соедините свиные ребра с луком в объемной миске. Посыпьте продукты специями и сбрызните оливковым маслом, аккуратно перемешайте руками и оставьте на 20-30 минут для маринования.

Шаг 4. Лучше всего тушить ребра в толстостенной сковороде с плотно закрывающейся крышкой. Выложите ребра и лук в сковородку, накройте крышкой и поставьте на огонь.

Шаг 5. Периодически перемешивайте ребра с луком, чтобы ничего не пригорало. Тушите таким образом около часа. Подавать тушеные свиные ребрышки можно с картошкой, макаронами или другими гарнирами на ваш вкус. Приятного аппетита!

Свиные ребрышки с картошкой в казане

Свиные ребрышки с картошкой в казане – это универсальный рецепт, который можно реализовать на домашней кухне или прямо на свежем воздухе во время пикника. Ребра получатся мягкими и нежными, а картофель под воздействием мясного сока станет ароматным и рассыпчатым.

Время готовки: 80 мин

Время приготовления: 40 мин.

Порций – 6.

Ингредиенты:

Ребрышки свиные – 1 кг.

Картошка – 1 кг.

Перец черный молотый – по вкусу.

Чеснок – 4 зуб.

Паста томатная – 4 ст.л.

Масло растительное – для жарки.

Соль – по вкусу.

Лук репчатый крупный – 1 шт.

Морковка – 2 шт.

Зелень – 30 гр.

Вода – 3 ст.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Обмойте прохладной водой ребра, почистите картофель, лук, морковку и чеснок.

Шаг 2. Ребра разрежьте на части по мягкой прослойке между косточек. Картофель разрежьте на крупные дольки. Морковку нарежьте тонкими кружками или натрите на крупной терке. Лук и чеснок нарежьте мелкими кубиками.

Шаг 3. В сковороду влейте растительное масло и на сильном огне обжарьте ребра до румяной корочки со всех сторон.

Шаг 4. В казан влейте растительное масло и обжарьте на нем измельченные лук, морковку и чеснок. Жарьте овощи до мягкости в течение 3-5 минут.

Шаг 5. К обжаренным овощам выложите в казан обжаренные свиные ребрышки. Посолите овощи и мясо по вкусу.

Шаг 6. Сверху на ребра положите картошку, посолите по вкусу. Разведите с водой томатную пасту, в смесь добавьте молотый перец, соль и измельченную зелень. Полученный томатный соус влейте в казан.

Шаг 7. Укройте казан крышкой и тушите блюдо до готовности в течение 40 минут.

Шаг 8. Блюдо из картофеля и свиных ребрышек получается не только вкусным, но и очень питательным. Приятного аппетита!

Жареные свиные ребрышки с луком на сковороде

Жареные свиные ребрышки с луком на сковороде – это замечательный вариант для семейного обеда. Ребра однозначно выглядят очень аппетитно на столе. К ним можно подобрать абсолютно любой гарнир от традиционного картофеля, до стеклянной лапши.

Время готовки: 60 мин.

Время приготовления: 30 мин.

Порций – 8.

Ингредиенты:

Кориандр – 1 ст.л.

Ребрышки свиные – 1,5 кг.

Перец черный молотый – 1 ч.л.

Перец острый сушеный – 1 шт.

Соль – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Зелень – по вкусу.

Лук репчатый – 3 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Хорошо помойте свиные ребра прохладной водой, срежьте пленочки и разрежьте их на отдельные косточки. Головки репчатого лука очистите от шелухи.

Шаг 2. Семена кориандра перетрите в ступке.

Шаг 3. Прогрейте сковороду или казан, влейте несколько столовых ложек растительного масла.

Шаг 4. Обжарьте ребрышки на сильном огне со всех сторон, для этого достаточно будет 10 минут, время от времени переворачивайте ребра.

Шаг 5. Репчатый лук нарежьте полукольцами.

Шаг 6. Если в казане образовалось много жидкости, то ее необходимо слить. Добавьте в казан к ребрам нарезанный репчатый лук, посолите, приправьте и положите сушеный стручок острого перца.

Шаг 7. Убавьте огонь под казаном, жарьте ребра и лук до тех пор, пока последний не станет мягким и прозрачным.

Шаг 8. Жареные ребра с луком подавайте к столу в горячем виде с гарниром по своему усмотрению. Приятного аппетита!

Свиные ребрышки в соусе барбекю

Свиные ребрышки в соусе барбекю – это безумно ароматное и абсолютно точно одно из самых вкусных блюд. Рецепт требует, как минимум пару часов для маринования, а потом свиные ребра еще долго запекаются в духовке, но это точно того стоит. Такое блюдо станет гвоздем и главным угощением вашего застолья.

Время готовки: 5-6 ч.

Время приготовления: 20-30 мин.

Порций – 5.

Ингредиенты:

Чеснок – 1 головка.

Лук репчатый – 300 гр.

Ребрышки свиные – 1,2 кг.

Мед – 4 ст.л.

Паприка копченая молотая – 5 ст.л.

Соль – 4 ст.л.

Зира – 3 ст.л.

Перец красный молотый – 5 ч.л.

Сахар – 3 ст.л.

Паста томатная – 200 гр.

Уксус бальзамический – 1 ст.л.

Соус табаско – 2 ч.л.

Соус вустерширский – 2 ст.л.

Горчица дижонская – 5 ст.л.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. С ребер снимите пленочку, хорошо их помойте.

Шаг 2. Смешайте специи: паприку, соль, сахар, молотую зиру и красный молотый перец.

Шаг 3. Лук и чеснок очистите и мелко нарежьте их.

Шаг 4. Ребра натрите смесью специй, горчицей и небольшим количеством лука и чеснока.

Шаг 5. Уберите ребра мариноваться в прохладное место на 2-3 часа, можно оставить на ночь.

Шаг 6. Обжарьте на растительном масле оставшийся лук и чеснок, добавьте смесь специй.

Шаг 7. К обжаренным овощам добавьте мед.

Шаг 8. Через 5 минут выложите на сковороду томатную пасту, соус табаско, вустерширский соус и бальзамический уксус. Томите полученный соус еще 10 минут.

Шаг 9. Свиные ребрышки заверните в фольгу и запекайте их в духовке при 170 градусах в течение 3 часов. Затем достаньте запеченные ребра из духовки. Сок, который образовался при запекании слейте в соус барбекю, еще немного протушите его. Когда соус барбекю будет готов, смажьте им ребра со всех сторон. Снова отправьте свиные ребра в духовку и запекайте еще 15 минут при 250 градусах.

Шаг 10. Готовые свиные ребра в соусе барбекю нарежьте порционно и подавайте к столу. Приятного аппетита!

Свиные ребрышки с овощами в духовке

Свиные ребрышки с овощами в духовке – это великолепное гармоничное сочетание продуктов. Блюдо не получится очень жирным, а овощи можно подать к ребрам в качестве гарнира. По своему вкусу вы можете изменить и дополнить список овощей любыми другими.

Время готовки: 80 мин.

Время приготовления: 20-25 мин.

Порций – 6.

Ингредиенты:

Ребрышки свиные – 400 гр.

Вино столовое – 100 мл.

Чеснок – 2 зуб.

Фасоль стручковая – 1 упаковка.

Масло растительное – для жарки.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Травы сушеные – по вкусу.

Лук репчатый – 2 шт.

Вешенки – 200 гр.

Картошка – 4 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очистите и нарежьте небольшими кубиками репчатый лук. Вешенки помойте и нарежьте дольками. Обжарьте лук до прозрачности на растительном масле. Добавьте к луку грибы и продолжайте тушить под крышкой 5-7 минут.

Шаг 2. Картошку почистите, помойте и нарежьте брусками. Стручковая фасоль должна быть размороженной.

Шаг 3. Со свиных ребрышек срежьте жир и мясо. Ребра разрежьте на отдельные косточки.

Шаг 4. В жаропрочную форму выложите пассерованный лук и грибы, далее положите картошку и фасоль. Сверху разложите ребра, кусочки сала и мяса.

Шаг 5. Посолите и приправьте заготовку, перемешайте. Разведите вино водой в пропорции 1 к 1. Залейте полученной смесью овощи и свинину.

Шаг 6. Запекайте блюдо в течение часа в разогретой до 180 градусах духовке. Подавать запеченные свиные ребра с овощами можно на красивом общем блюде. Приятного аппетита!

Свиные ребрышки, приготовленные в пиве

Свиные ребрышки, приготовленные в пиве, получаются изумительно вкусными. К тому же их удобно подавать и кушать руками. Запекать ребра можно на барбекюшнице или в духовке. Вы можете сами придумать и подать со свиными ребрами оригинальный гарнир или соус на основе горчицы или кетчупа.

Время готовки: 60 мин.

Время приготовления: 20 мин.

Порций – 6.

Ингредиенты:

Приправы для барбекю – 3 ст.л.

Ребрышки свиные – 2 кг.

Пиво темное – 180 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промойте под краном ребра и просушите их салфетками. Посыпьте свинину специями со всех сторон. В магазине можно найти уже готовую приправу для мяса.

Шаг 2. Оставшуюся приправу добавьте в темное пиво.

Шаг 3. Хорошо перемешайте пиво и специи для барбекю.

Шаг 4. Хорошо прогрейте гриль. Ребра щедро смажьте пивным соусом при помощи кисточки и выложите на разогретую поверхность.

Шаг 5. Жарьте ребра на гриле в течение получаса, периодически смазывая пивным соусом.

Шаг 6. Перед тем как подать свиные ребрышки, приготовленные на пиве к столу, разрежьте их на порции. Приятного аппетита!