Описание приготовления:
Ароматный шоколадный пирог с мягкой глазурью понравится всем. К тому же выпечка состоит только из продуктов растительного происхождения, поэтому прекрасно впишется и в постное меню. Отличное дополнение к чашечке чая или кофе ранним утром, а так же как перекус в течение дня. Пирог довольно простой и не требует специальных знаний или кулинарных талантов. Манник по этому рецепту можно готовить как в духовке, так и в мультиварке. Бисквит получается мягким и в меру влажным, вкусная шоколадная глазурь просто идеально его дополняет! Можно приготовить двойную порцию глазури, чтобы слой получился ещё толще, а выпечка слаще.
Назначение: На полдник Основной ингредиент: Крупы / Манка / Какао Блюдо: Выпечка / Манник Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание
Состав / Ингредиенты:
- Крупа манная 200 Грамм
- Сахар 250 Грамм
- Вода 250 Миллилитров
- Растительное масло 120 Миллилитров
- Мука 100 Грамм
- Какао 50 Грамм
- Разрыхлитель 10 Грамм
- Ванилин 1 Грамм
- Какао 2 Ст. ложки (для глазури)
- Сахар 3 Ст. ложки (для глазури)
- Растительное масло 1 Ст. ложка (для глазури)
- Вода 3 Ст. ложки (для глазури)
Количество порций 8
Калорийность
347 ккал
Калорийность
2 г
Белки
17 г
Жиры
46 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Какао-манник в глазури»
Подготовьте все ингредиенты.
Соедините манку и сахар.
Добавьте воду и перемешайте.
Затем добавьте муку, какао, разрыхлитель и ванилин.
Перемешайте и влейте масло.
Снова всё перемешайте до однородного состояния.
Готовое тесто переложите в жаропрочную форму. Если у вас силиконовая форма, то смазывать её не нужно. Выпекайте манник в духовке при температуре 180 градусов около 45-50 минут.
Готовность пирога проверьте спичкой или зубочисткой, на выходе она должна быть сухой. Переложите пирог на решётку и дайте немного остыть.
Пока пирог остывает приготовьте глазурь. У меня постный вариант, но вы можете приготовить любую глазурь на ваш вкус. В небольшой кастрюльке соедините 2 ст.л. какао, 3 ст.л. сахара, 1 ст.л. растительного масла и 3 ст.л. воды. Помешивая на небольшом огне, доведите до кипения.
Постоянно помешивая, проварите глазурь примерно 1 минуту. Затем снимите с огня и дайте немного остыть. Если глазурь слишком густая, то в процессе можете добавить ещё 1 ст.л. воды.
Полейте готовый манник слегка остывшей глазурью. Чем холоднее будет пирог, тем быстрее будет застывать глазурь.
Какао-манник в глазури готов. При желании манник можно посыпать измельчёнными орешками или украсить кондитерским декором. Разрежьте пирог на порции и подавайте к столу. Приятного аппетита!
Совет от повара:
Если дать такому пирогу постоять 2-3 часа или оставить в холодильнике на ночь, он станет ещё вкуснее.