Описание приготовления:

Ароматный шоколадный пирог с мягкой глазурью понравится всем. К тому же выпечка состоит только из продуктов растительного происхождения, поэтому прекрасно впишется и в постное меню. Отличное дополнение к чашечке чая или кофе ранним утром, а так же как перекус в течение дня. Пирог довольно простой и не требует специальных знаний или кулинарных талантов. Манник по этому рецепту можно готовить как в духовке, так и в мультиварке. Бисквит получается мягким и в меру влажным, вкусная шоколадная глазурь просто идеально его дополняет! Можно приготовить двойную порцию глазури, чтобы слой получился ещё толще, а выпечка слаще.

Назначение: На полдник Основной ингредиент: Крупы / Манка / Какао Блюдо: Выпечка / Манник Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

Крупа манная 200 Грамм

Сахар 250 Грамм

Вода 250 Миллилитров

Растительное масло 120 Миллилитров

Мука 100 Грамм

Какао 50 Грамм

Разрыхлитель 10 Грамм

Ванилин 1 Грамм

Какао 2 Ст. ложки (для глазури)

Сахар 3 Ст. ложки (для глазури)

Растительное масло 1 Ст. ложка (для глазури)

Вода 3 Ст. ложки (для глазури)

Количество порций 8

Калорийность

347 ккал

Калорийность

2 г

Белки

17 г

Жиры

46 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Какао-манник в глазури»

Подготовьте все ингредиенты.

Соедините манку и сахар.

Добавьте воду и перемешайте.

Затем добавьте муку, какао, разрыхлитель и ванилин.

Перемешайте и влейте масло.

Снова всё перемешайте до однородного состояния.

Готовое тесто переложите в жаропрочную форму. Если у вас силиконовая форма, то смазывать её не нужно. Выпекайте манник в духовке при температуре 180 градусов около 45-50 минут.

Готовность пирога проверьте спичкой или зубочисткой, на выходе она должна быть сухой. Переложите пирог на решётку и дайте немного остыть.

Пока пирог остывает приготовьте глазурь. У меня постный вариант, но вы можете приготовить любую глазурь на ваш вкус. В небольшой кастрюльке соедините 2 ст.л. какао, 3 ст.л. сахара, 1 ст.л. растительного масла и 3 ст.л. воды. Помешивая на небольшом огне, доведите до кипения.

Постоянно помешивая, проварите глазурь примерно 1 минуту. Затем снимите с огня и дайте немного остыть. Если глазурь слишком густая, то в процессе можете добавить ещё 1 ст.л. воды.

Полейте готовый манник слегка остывшей глазурью. Чем холоднее будет пирог, тем быстрее будет застывать глазурь.

Какао-манник в глазури готов. При желании манник можно посыпать измельчёнными орешками или украсить кондитерским декором. Разрежьте пирог на порции и подавайте к столу. Приятного аппетита!

Совет от повара:

Если дать такому пирогу постоять 2-3 часа или оставить в холодильнике на ночь, он станет ещё вкуснее.