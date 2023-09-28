Из обычной моркови готовлю Королевский десерт. Зефир всего из 3 ингредиентов

О приготовлении разных блюд из моркови знает большое количество людей. Морковь по сути является одним из самых востребованных овощей на рынке. Без моркови нельзя представить супы, многие салаты и вторые блюда. Это отличное дополнение к мясу, рыбе и другим овощам.

Однако, морковь в основном считается неприметным овощем. Она не играет ключевую роль в рецептах блюд.

Некоторые видимо просто не знаю рецепты десертов с морковью. Сейчас существует обилие способов приготовления морковной выпечки. Покажем, как их моркови можно сделать десерт.

Ингредиенты для морковного желе:

морковь — 500 г;

сахар — 90 г;

кукурузный крахмал — 3 ст. л.

Приготовление морковного желе:

Очищаем морковь и нарезаем не особо толстыми кружочками. Выкладываем морковь в кастрюлю и заливаем двумя стаканами воды. Отвариваем морковь до мягкости, она должна свободно разрезаться ножом.

Кладем морковь в глубокую миску и измельчаем при помощи блендера.

Перекладываем морковную массу в сковороду, засыпаем сахаром.

В 100 мл воды растворяем крахмал, выливаем его в морковную смесь и смешиваем до однородности. На среднем огне доводим массу до загустения.

Смазываем форму растительным маслом, выкладываем в нее массу из моркови. Оставляем массу под пищевой пленкой в холодильнике на 3 часа.

В результате получается желе из моркови.

Рекомендуем посыпать желе кокосовой крошкой и разрезать на небольшие кусочки.