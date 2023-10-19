Рецепт: Мастава с фрикадельками — вкусно и сытно

Ингредиенты:

мясо — 300-400 г;

лук репчатый — 2 шт;

морковь — 1 шт;

картофель — 1 шт;

болгарский перец красный — 1 шт;

томаты — 1 шт;

рис — 100-140 г;

масло топленое — 25-30 г;

соль — по вкусу;

специи — по вкусу

Способ приготовления: Всем доброго времени суток! Сегодня поделюсь с вами рецептом вкусного супа, считается он узбекским, но и в русской кухне есть похожие супы с рисом и фрикадельками. Мастава — так называют у нас рисовый суп. Делюсь я с вами рецептом маставы, но он еще с фрикадельками. Это очень вкусный, сытный суп, с богатым и насыщенным вкусом. В осеннюю погоду уже хочется согреться каким-нибудь супчиком, и поэтому мы часто готовим первые блюда, они, к тому же, и очень полезны. Вот и сегодня, на нашем обеденном столе стояли чанушки с маставой, свежей зеленью и ломтиками хлеба. А ее рецепт вы можете прочитать ниже.

Начинается рецепт всегда с самих ингредиентов, поэтому прежде чем объяснять приготовление, в первую очередь разберемся с ними. Они вполне обычные, думаю вы часто из них готовите разные блюда. Это мясо, у меня около 300-400 г. Я его провожу через мясорубку, поэтому при желании можно купить сразу готовый фарш. 2 луковицы, одна пойдет в фарш, вторая — для поджарки. По 1 шт моркови, картошки, красного болгарского перца и помидора. Риса я взяла пол стакана объемом 250 мл, но если хотите пожиже, можете взять его поменьше (в моем случае это около 140 гр). Жарила я на топленом масле, в последнее время часто на нем готовим, ничем не хуже растительного масла. Также понадобится соль и специи, все это по вкусу. Из специй я взяла черный молотый перец, паприку и лавровый лист. При желании можете взять кориандр, зиру и чеснок. Но мы не очень любим кориандр, а зиры у нас в этот раз просто не было, но и без нее получилось очень вкусно. Чеснок же можно просто добавить свежим в тарелку с готовым супом. Вот, это были все ингредиенты.

А теперь само приготовление. Первым я сделала фарш для фрикаделек. Мясо и лук нарезала относительно крупно и затем провела их через мясорубку. Добавила соль и специи. Соли я насыпала 1 ч. л., а из специй взяла только черный молотый перец и около 1/3 ч. л. паприки. Все хорошо перемешала и убрала пока в холодильник.

Теперь я начала делать поджарку. Вначале все нарезала: лук, морковь, болгарский перец нарезала кубиком, а помидор порезала пополам, вырезала плодоножку и провела через терку так, чтобы кожица осталась в руках.

А затем приступила к обжариванию. Я люблю вначале все нарезать, а затем уже жарить, чтобы не отходить от плиты и ничего не подгорело. Но многие хозяйки привыкли все делать параллельно, и если у вас так получается, то можете конечно совмещать нарезку с обжаркой. Так вот, я растопила кусочек топленого масла и обжарила на нем первым лук. Слишком долго я не жарю, достаточно чтобы он стал мягче.

Затем добавила к нему морковь и жарила также на среднем огне минут 3-5.

После добавила еще болгарский перец и жарила столько же по времени, то есть тоже около 3-5 минут.

В конце добавила натертый помидор и жарила, чтобы почти полностью выпарился сок.

Пока жарится, можно быстро сделать фрикадельки. Отбиваем их в руках и округляем. Я сделала покрупнее, но можно сделать поменьше.

Затем залила поджарку кипятком, около 2-3 л. Кинула порезанную кубиком картошку, и, как снова закипело, кинула сразу фрикадельки. Посолила (я насыпала 0.5 ст. л. без верха соли, но это, конечно, по вкусу) и добавила 1 лавровый лист. Варила в течении 25 минут.

Затем просмотрела, помыла рис и кинула в суп. Варила еще 15 минут. Затем выключила газ и оставила под крышкой еще на 5 минут.

На этом приготовление завершается. Наливаем по тарелкам, по желанию добавляем зелень, можно еще положить ложечку сметаны или кефира. Получилось очень вкусно, и в тоже время приготовление не замысловатое. Всем советую попробовать приготовить, а возможно, вы уже давно готовите такой суп. В любом случае, надеюсь, что этот рецепт окажется полезным и сможет разнообразить ваше обыденное меню. Всем пока и до новых кулинарных рецептов! Здоровья и достатка!

Время приготовления: 1 ч. 25 мин.