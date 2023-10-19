Описание приготовления:
Приготовьте красочный "Муравейник" с детьми, они любят создавать десерты своими руками. К тому же это не займет много времени! Единственное, желательно дать торту настояться в холодильнике хотя бы пару часов и охладиться.
Назначение: На полдник / На скорую руку Блюдо: Выпечка / Торты / Без выпечки
Состав / Ингредиенты:
- Кукурузные палочки 200 Грамм
- Вареная сгущенка 1/2 Банки
- Сметанa 300 Миллилитров
- Загуститель для сметаны 1 Штука (пакетик)
- Мак 20-30 Грамм
Количество порций 4
Калорийность
361 ккал
Калорийность
2 г
Белки
6 г
Жиры
75 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Торт "Муравейник" из кукурузных палочек»
Подготовьте указанные ингредиенты. Палочки можно приобрести в супермаркете или магазине. Там же продается вареная сгущенка, сметана и загуститель.
Сначала приготовьте крем. Взбейте сметану с загустителем в чаше миксера или кухонного комбайна 2-3 минуты, затем добавьте туда вареную сгущенку. Взбейте еще 2-3 минуты, получая аппетитный крем.
Высыпьте кукурузные палочки в глубокую миску и выложите туда приготовленный карамельный крем.
С помощью силиконовой лопатки перемешайте все так, чтобы каждая палочка была окутана вкусным кремом.
Смочите руки в воде и выложите кукурузные палочки на тарелку, создавая высокий муравейник.
Присыпьте его сверху маком и отправьте в холодильник на 1-2 часа. При желании можно вместе с маком присыпать муравейник натертым шоколадом.
Подайте вкусный торт к столу вместе с любым напитком. Приятного аппетита!