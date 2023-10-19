Описание приготовления:

Приготовьте красочный "Муравейник" с детьми, они любят создавать десерты своими руками. К тому же это не займет много времени! Единственное, желательно дать торту настояться в холодильнике хотя бы пару часов и охладиться.

Назначение: На полдник / На скорую руку Блюдо: Выпечка / Торты / Без выпечки

Состав / Ингредиенты:

Кукурузные палочки 200 Грамм

Вареная сгущенка 1/2 Банки

Сметанa 300 Миллилитров

Загуститель для сметаны 1 Штука (пакетик)

Мак 20-30 Грамм

Количество порций 4

Калорийность

361 ккал

Калорийность

2 г

Белки

6 г

Жиры

75 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Торт "Муравейник" из кукурузных палочек»

Подготовьте указанные ингредиенты. Палочки можно приобрести в супермаркете или магазине. Там же продается вареная сгущенка, сметана и загуститель.

Сначала приготовьте крем. Взбейте сметану с загустителем в чаше миксера или кухонного комбайна 2-3 минуты, затем добавьте туда вареную сгущенку. Взбейте еще 2-3 минуты, получая аппетитный крем.

Высыпьте кукурузные палочки в глубокую миску и выложите туда приготовленный карамельный крем.

С помощью силиконовой лопатки перемешайте все так, чтобы каждая палочка была окутана вкусным кремом.

Смочите руки в воде и выложите кукурузные палочки на тарелку, создавая высокий муравейник.

Присыпьте его сверху маком и отправьте в холодильник на 1-2 часа. При желании можно вместе с маком присыпать муравейник натертым шоколадом.

Подайте вкусный торт к столу вместе с любым напитком. Приятного аппетита!