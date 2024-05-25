Вкуснее, чем пицца. Просто возьмите капусту и яйца: быстрый ужин на сковороде

Капуста — это один из самых популярных и универсальных овощей, который используется в кулинарии многих стран мира.
В Германии, например, капусту тушат с колбасками, сосисками или мясом. Это блюдо называется «Sauerkraut» и является одним из символов немецкой кухни. Также немцы готовят капустные супы, салаты и запеканки.
Во Франции капусту используют для приготовления супов, салатов и гарниров. Один из самых известных французских капустных супов — это «Soupe à l’oignon», который готовится из лука, капусты и других овощей.
Во многих государствах делают капустные блины и лепешки.
Расскажем, как приготовить капусту с яйцом на сковороде.
Ингредиенты:
- Молодая капуста — 350 г;
- Морковь — 1 шт.;
- Репчатый лук — 1 шт.;
- Помидор — 2 шт.;
- Сыр сулугуни — 100 г;
- Молоко — 150 мл;
- Яйца — 4 шт.;
- Томатная паста — 1 ч. л.;
- Сухой чеснок — ½ ч. л.;
- Итальянские травы — ⅓ ч. л.;
- Кинза — пучок;
- Петрушка — пучок;
- Зеленый лук — пучок.
Приготовление капустной запеканки:
Натираем на крупной терке морковь, нарезаем мелко лук. В сковороде на растительном масле слегка обжариваем лук и морковь, добавляем томатную пасту, сушеный чеснок и итальянские травы.
Вливаем в смесь лука и моркови 50 мл воды, перемешиваем. Шинкуем мелко капусту, выкладываем в смесь лука и моркови, смешиваем и тушим под крышкой полчаса.
В отдельную тару разбиваем яйца, вливаем молоко. Натираем на крупной терке сыр, выкладываем к яйцам и молоку. Шинкуем зеленый лук, кинзу и петрушку, высыпаем в смесь, перемешиваем.
Тушим капусту под крышкой еще пару минут. Нарезаем пластинками помидоры. Тушеную капусту заливаем смесью яйца и молока.
На верхушку капустной массы выкладываем пластины помидор, солим и перчим по вкусу. Накрываем крышкой и оставляем готовиться на маленьком огне 8-10 минут.
После приготовления дайте постоять блюду 5 минут. Получается нежная капустная запеканка из обычных продуктов.