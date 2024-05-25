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Вкуснее, чем пицца. Просто возьмите капусту и яйца: быстрый ужин на сковороде

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Вкуснее, чем пицца. Просто возьмите капусту и яйца: быстрый ужин на сковороде

Капуста — это один из самых популярных и универсальных овощей, который используется в кулинарии многих стран мира.
В Германии, например, капусту тушат с колбасками, сосисками или мясом. Это блюдо называется «Sauerkraut» и является одним из символов немецкой кухни. Также немцы готовят капустные супы, салаты и запеканки.

Во Франции капусту используют для приготовления супов, салатов и гарниров. Один из самых известных французских капустных супов — это «Soupe à l’oignon», который готовится из лука, капусты и других овощей.

Во многих государствах делают капустные блины и лепешки.

Расскажем, как приготовить капусту с яйцом на сковороде.

Ингредиенты:

  • Молодая капуста — 350 г;
  • Морковь — 1 шт.;
  • Репчатый лук — 1 шт.;
  • Помидор — 2 шт.;
  • Сыр сулугуни — 100 г;
  • Молоко — 150 мл;
  • Яйца — 4 шт.;
  • Томатная паста — 1 ч. л.;
  • Сухой чеснок — ½ ч. л.;
  • Итальянские травы — ⅓ ч. л.;
  • Кинза — пучок;
  • Петрушка — пучок;
  • Зеленый лук — пучок.

Приготовление капустной запеканки:

Натираем на крупной терке морковь, нарезаем мелко лук. В сковороде на растительном масле слегка обжариваем лук и морковь, добавляем томатную пасту, сушеный чеснок и итальянские травы.

Вливаем в смесь лука и моркови 50 мл воды, перемешиваем. Шинкуем мелко капусту, выкладываем в смесь лука и моркови, смешиваем и тушим под крышкой полчаса.

В отдельную тару разбиваем яйца, вливаем молоко. Натираем на крупной терке сыр, выкладываем к яйцам и молоку. Шинкуем зеленый лук, кинзу и петрушку, высыпаем в смесь, перемешиваем.

Тушим капусту под крышкой еще пару минут. Нарезаем пластинками помидоры. Тушеную капусту заливаем смесью яйца и молока.

Вкуснее, чем пицца. Просто возьмите капусту и яйца: быстрый ужин на сковороде

На верхушку капустной массы выкладываем пластины помидор, солим и перчим по вкусу. Накрываем крышкой и оставляем готовиться на маленьком огне 8-10 минут.

Вкуснее, чем пицца. Просто возьмите капусту и яйца: быстрый ужин на сковороде

После приготовления дайте постоять блюду 5 минут. Получается нежная капустная запеканка из обычных продуктов.

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