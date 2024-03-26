Салат «Любовница капитана». Легкий и простой рецепт, который можно есть даже на ночь

Салаты всегда были для людей легким и доступным блюдом. С древности салаты готовили буквально все, от атлетов до нищих. Дело в том, что салаты древности были максимально бюджетными. Буквально в таких салатах можно было найти только зелень и лук.

Богатые люди добавляли в салаты соль. Этот ингредиент был особенно дорогим, так как придавал вкус блюдам.

Постепенно салаты из бюджетных становились дорогими. В XV-XVI веках в блюдо начали добавлять другие овощи, фрукты, грибы. Постепенно повара пришли к добавкам в салаты мяса и рыбы.

Сделаем современный легкий салат “Любовница капитана”,

Ингредиенты для салата “Любовница капитана”:

салат «Айсберг» — 200 г;

огурец — шт.;

яйца вареные — 3 шт.;

консервированный тунец — 180 г;

красный лук — ½ шт.;

сметана — 1 ст.л.;

майонез — 2 ст.л.;

укроп — пучок;

соль — щепотка.

Приготовление салата “Любовница капитана”:

Мелко рвем листья салата и выкладываем в глубокую тарелку. Нарезаем маленьким кубиком огурец и кладем в салат.

Режем мелко красный лук, вареные яйца, тоже кладем к листьям салата и огурцу. Сливаем лишнюю жидкость из-под консервированного тунца и кладем его в салат.

Смешиваем майонез со сметаной, шинкуем туда укроп и перемешиваем.

Заправляем соусом салат, солим и смешиваем.

Получается легкий диетический салат “Любовница капитана”. Хороший способ разнообразить свой праздничный стол новым блюдом.