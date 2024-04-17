Описание приготовления:

Для большей питательности я добавляю в салат рис, он получается не менее вкусный, а результат приятно радует. Такой салат может заменить обед или ужин, а так же быть подан как гарнир. Простые продукты, минимум времени на приготовление.

Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Крабовые палочки Блюдо: Салаты

Состав / Ингредиенты:

Крабовые палочки 200 Грамм

Кукуруза консервированная 340 Грамм

Яйца 3 Штуки (варёные)

Рис 80 Грамм

Лук зеленый 1/2 Пучка

Майонез По вкусу

Соль По вкусу

Перец По вкусу

Количество порций 5

Калорийность

115 ккал

Калорийность

5 г

Белки

3 г

Жиры

16 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Крабовый салат классический без огурца»

Подготовьте все ингредиенты. Яйца отварите и дайте им остыть. Количество майонеза и соли регулируйте самостоятельно.

Рис промойте и отварите в подсоленной воде в течение 15-20 минут (до готовности). Затем откиньте на сито и промойте проточной водой. Можно яйца и рис отварить с вечера. На следующий день вам останется все ингредиенты только нарезать и соединить.

С кукурузы слейте жидкость и переложите в глубокую миску или сразу в салатник.

Добавьте нарезанные кубиками крабовые палочки.

Яйца очистите и так же нарежьте небольшими кубиками.

Добавьте готовый рис и зелёный лук, можно добавить любую другую зелень по вкусу. Соль и перец добавьте по вкусу.

Заправьте салат майонезом и перемешайте. Крабовый салат классический без огурца готов.

Подавайте сразу к столу. Приятного аппетита!