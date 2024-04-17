Описание приготовления:
Для большей питательности я добавляю в салат рис, он получается не менее вкусный, а результат приятно радует. Такой салат может заменить обед или ужин, а так же быть подан как гарнир. Простые продукты, минимум времени на приготовление.
Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Крабовые палочки Блюдо: Салаты
Состав / Ингредиенты:
- Крабовые палочки 200 Грамм
- Кукуруза консервированная 340 Грамм
- Яйца 3 Штуки (варёные)
- Рис 80 Грамм
- Лук зеленый 1/2 Пучка
- Майонез По вкусу
- Соль По вкусу
- Перец По вкусу
Количество порций 5
Калорийность
115 ккал
Калорийность
5 г
Белки
3 г
Жиры
16 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Крабовый салат классический без огурца»
Подготовьте все ингредиенты. Яйца отварите и дайте им остыть. Количество майонеза и соли регулируйте самостоятельно.
Рис промойте и отварите в подсоленной воде в течение 15-20 минут (до готовности). Затем откиньте на сито и промойте проточной водой. Можно яйца и рис отварить с вечера. На следующий день вам останется все ингредиенты только нарезать и соединить.
С кукурузы слейте жидкость и переложите в глубокую миску или сразу в салатник.
Добавьте нарезанные кубиками крабовые палочки.
Яйца очистите и так же нарежьте небольшими кубиками.
Добавьте готовый рис и зелёный лук, можно добавить любую другую зелень по вкусу. Соль и перец добавьте по вкусу.
Заправьте салат майонезом и перемешайте. Крабовый салат классический без огурца готов.
Подавайте сразу к столу. Приятного аппетита!