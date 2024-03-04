Рецепт: Паштет из фасоли — Вкусный паштет для любителей ПП

Ингредиенты:
фасоль красная консервированная — банка;
масло оливковое — 4 ст ложки;
соль — шепотка;
сыр плавленый — 2 упаковки;
яйцо куриной вареное — 2 шт
Способ приготовления: Данный рецепт я увидел на сайте фото рецептов и по этому решил его повторить, дабы самому попробовать этот самодельный паштет.
Для его приготовления понадобится банка консервированной фасоли белой или красной, кому какая больше нравиться, поскольку в изначальном рецепте была красная, то я тоже решил использовать её.
Из открытой банке с консервированной фасоли достаём фасоль и перекладываем её в блендер.
Далее нужно будет два плавленных сырка (желательно не Дружба, как у многих авторов в ветке с этим рецептом, это совсем невкусный сыр, напоминающий непонятную субстанцию с содой).
Сыр нарезаем или просто ломаем на 8-9 частей и тоже отправляем в блендер.
Многие рекомендуют чеснок, но я бы его не добавлял, по той простой причине, что как правило паштет намазываешь с утра на бутерброды, не ну если пока идёте на работы и на работе вы сидите в скафандре то пожалуйста, но думаю ваши коллеги не оценят аромат чеснока, если так сильно хочется можно купить плавленный сыр с ароматизатором лука и чеснока, что я в принципе и сделал.
Далее отвариваем два куриных яйца, после варки остужаем их, очищаем от скорлупы, режим и тоже отправляем в блендер.
Далее добавляем 4 столовые ложки оливкового или растительного масла.
Закрываем блендер, включаем.
Получается как то так.
Далее намазываем, на хлеб или булку.
И «лопаем». Всем приятного аппетита.
Время приготовления: 2 мин. Примерная стоимость порции: 110 руб.