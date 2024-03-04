Рецепт: Паштет из фасоли — Вкусный паштет для любителей ПП

Ингредиенты:

фасоль красная консервированная — банка;

масло оливковое — 4 ст ложки;

соль — шепотка;

сыр плавленый — 2 упаковки;

яйцо куриной вареное — 2 шт

Способ приготовления: Данный рецепт я увидел на сайте фото рецептов и по этому решил его повторить, дабы самому попробовать этот самодельный паштет.

Для его приготовления понадобится банка консервированной фасоли белой или красной, кому какая больше нравиться, поскольку в изначальном рецепте была красная, то я тоже решил использовать её.

Из открытой банке с консервированной фасоли достаём фасоль и перекладываем её в блендер.

Далее нужно будет два плавленных сырка (желательно не Дружба, как у многих авторов в ветке с этим рецептом, это совсем невкусный сыр, напоминающий непонятную субстанцию с содой).

Сыр нарезаем или просто ломаем на 8-9 частей и тоже отправляем в блендер.

Многие рекомендуют чеснок, но я бы его не добавлял, по той простой причине, что как правило паштет намазываешь с утра на бутерброды, не ну если пока идёте на работы и на работе вы сидите в скафандре то пожалуйста, но думаю ваши коллеги не оценят аромат чеснока, если так сильно хочется можно купить плавленный сыр с ароматизатором лука и чеснока, что я в принципе и сделал.

Далее отвариваем два куриных яйца, после варки остужаем их, очищаем от скорлупы, режим и тоже отправляем в блендер.

Далее добавляем 4 столовые ложки оливкового или растительного масла.

Закрываем блендер, включаем.

Получается как то так.

Далее намазываем, на хлеб или булку.

И «лопаем». Всем приятного аппетита.

Время приготовления: 2 мин. Примерная стоимость порции: 110 руб.