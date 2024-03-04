Как приготовить вкусный современный салат за 5 минут. Весь секрет в правильной заправке: делюсь рецептом

Салат — это одно из самых древних блюд в истории человечества. Дело в том, что салат готовится просто и даже примитивно. Поэтому салаты начали готовить в Древнем Риме и Древней Греции. Конечно, в этих государствах тогда существовали весьма современные блюда. Но, салат к этому не относится. В Риме салатом обозначали яство для спортсменов. Оно заключалось в смешении зелени с луком и солью.

Так как соль была дорогой, ее могли позволить себе зачастую не все жители империи.

Салаты сейчас готовятся совершенно по иному. Приготовим современный салат с фасолью.

Ингредиенты для салата с фасолью:

фасоль;

соленый огурец;

масло растительное;

петрушка;

лук;

соль;

черный перец;

сахар;

яблочный уксус;

горчица в зернах.

Приготовление салата с фасолью:

Нарезаем четверть кольцами лук, в миске высыпаем к нему сахар, соль и вливаем уксус.

Заливаем лук кипятком и оставляем мариноваться на 10 минут.

Сливаем в отдельную емкость жидкость из-под фасоли. К жидкости добавляем горчицу, вливаем 100 мл растительного масла, высыпаем черный перец и взбиваем погружным блендером минуту.

Нарезаем мелко соленые огурцы, выкладываем к фасоли.

Шинкуем мелко петрушку, вместе с маринованным луком добавляем в салат.

Заправляем салат соусом, тщательно перемешиваем.

В результате мы получаем легкий салат с фасолью. Количество ингредиентов для салата можно фиксировать по своему вкусу.