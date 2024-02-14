Беру кефир и 2 яйца. Хачапури за 15 минут: муж заказывает их каждый день и не поправляется

Одним из самых популярных национальных блюд во всем мире считается хачапури. Эту сырную лепешку можно найти в любом грузинском ресторане. Если в кафе представлено несколько видов хачапури, то в Грузии их намного больше. Почти у каждой семьи есть свои способы приготовления сырной лепешки. Кроме того, в каждом регионе хачапури неодинаковые. Есть как хачапури по-мегрельски, имерули, по-аджарски и прочие.

Для того, чтобы попробовать все виды хачапури, стоит посетить Грузию. К сожалению, в других странах о некоторых разновидностях этого блюда не знают вовсе.

Приготовим аналог хачапури для дома — ленивый хачапури.

Ингредиенты для ленивого хачапури:

кефир — 300 мл;

соль — ч.л.;

сахар — ч.л.;

яйцо — 2 шт.;

разрыхлитель — 10 г;

растительное масло — 3 ст.л.;

мука — 450 г;

Сулугуни — 300 г.

Приготовление ленивого хачапури:

В миску с кефиром высыпаем соль и сахар, разбиваем одно яйцо и тщательно перемешиваем до растворения песчинок. Высыпаем в кефир разрыхлитель, вливаем растительное масло и снова перемешиваем.

Высыпаем в кефир муку и замешиваем эластичное и мягкое тесто. Оставляем тесто в целлофане на 10 минут. В это время на крупной терке натираем сыр.

В сыр разбиваем яйцо, солим и перемешиваем. Делим сыр на 4 одинаковые части.

Делим тесто на 4 равные части, формируем колобки.

Каждый колобок раскатываем в толстую лепешку, кладем в середину начинку.

Запечатываем начинку внутри лепешек будто в мешочке.

Слегка сплющиваем каждый мешочек с начинкой, создаем 4 толстые лепешки. На сухой сковороде обжариваем каждую лепешку до румяной корочки с обеих сторон под крышкой.

После приготовления ленивые хачапури можно смазать сливочным маслом.

Получается вкусное блюдо, напоминающее слегка грузинское блюдо.