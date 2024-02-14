Беру кефир и 2 яйца. Хачапури за 15 минут: муж заказывает их каждый день и не поправляется

Одним из самых популярных национальных блюд во всем мире считается хачапури. Эту сырную лепешку можно найти в любом грузинском ресторане. Если в кафе представлено несколько видов хачапури, то в Грузии их намного больше. Почти у каждой семьи есть свои способы приготовления сырной лепешки. Кроме того, в каждом регионе хачапури неодинаковые. Есть как хачапури по-мегрельски, имерули, по-аджарски и прочие.
Для того, чтобы попробовать все виды хачапури, стоит посетить Грузию. К сожалению, в других странах о некоторых разновидностях этого блюда не знают вовсе.
Приготовим аналог хачапури для дома — ленивый хачапури.
Ингредиенты для ленивого хачапури:
- кефир — 300 мл;
- соль — ч.л.;
- сахар — ч.л.;
- яйцо — 2 шт.;
- разрыхлитель — 10 г;
- растительное масло — 3 ст.л.;
- мука — 450 г;
- Сулугуни — 300 г.
Приготовление ленивого хачапури:
В миску с кефиром высыпаем соль и сахар, разбиваем одно яйцо и тщательно перемешиваем до растворения песчинок. Высыпаем в кефир разрыхлитель, вливаем растительное масло и снова перемешиваем.
Высыпаем в кефир муку и замешиваем эластичное и мягкое тесто. Оставляем тесто в целлофане на 10 минут. В это время на крупной терке натираем сыр.
В сыр разбиваем яйцо, солим и перемешиваем. Делим сыр на 4 одинаковые части.
Делим тесто на 4 равные части, формируем колобки.
Каждый колобок раскатываем в толстую лепешку, кладем в середину начинку.
Запечатываем начинку внутри лепешек будто в мешочке.
Слегка сплющиваем каждый мешочек с начинкой, создаем 4 толстые лепешки. На сухой сковороде обжариваем каждую лепешку до румяной корочки с обеих сторон под крышкой.
После приготовления ленивые хачапури можно смазать сливочным маслом.
Получается вкусное блюдо, напоминающее слегка грузинское блюдо.