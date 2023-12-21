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Рецепт: Перец маринованный — Запасаем витамины на зиму, болгарский перец в кисло-сладком маринаде.

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Рецепт: Перец маринованный — Запасаем витамины на зиму, болгарский перец в кисло-сладком маринаде.

Ингредиенты:
болгарский перец зеленый — 2 кг;
болгарский перец красный — 1 кг;
лук репчатый — 0.5 кг;
соль — 10 г на литр;
сахар — 10 г на литр;
уксус столовый 9% — 10 мл на литр;
гвоздика целая — 1 ст.л.;
перец душистый горошком — 1 ст.л.
Способ приготовления: Очень люблю маринованный болгарский перец, всегда добавляю его в баночки с огурцами, помидорами, а в этом году решила замариновать несколько баночек просто натурального болгарского перца, добавила только репчатый лук.
Получилась красивая яркая закуска.

У меня болгарский перец двух цветов — красный и зеленый. Красный перец попался очень сладкий и ароматный, в свежем виде невероятно вкусный, даже жалко было мариновать, но в баночках он смотрится тоже красиво.
Перец нарезаем крупными ломтиками.

Рецепт: Перец маринованный - Запасаем витамины на зиму, болгарский перец в кисло-сладком маринаде.

Репчатый лук очищаем, тщательно моем и нарезаем колечками примерно по 0.5 см.

Рецепт: Перец маринованный - Запасаем витамины на зиму, болгарский перец в кисло-сладком маринаде.

Готовим маринад, я использую проверенный с детства рецепт. На каждый литр воды добавляем 10 граммов соли, 10 граммов сахара и 10 граммов столового уксуса. Из специй добавляем по 1 столовой ложке целой гвоздики и душистого перца горошком.

Рецепт: Перец маринованный - Запасаем витамины на зиму, болгарский перец в кисло-сладком маринаде.

Перец и лук раскладываем в заранее простерилизованные банки, стараясь равномерно распределять красный и зеленый перец, чтобы красиво смотрелось.

Рецепт: Перец маринованный - Запасаем витамины на зиму, болгарский перец в кисло-сладком маринаде.

Заливаем кипятком, первую заливку сливаем, когда вода станет достаточно тёплой, чтобы можно было взять банку, но не холодной. Поллитровые баночки остывают быстро, поэтому когда заливаю последнюю, первую банку уже можно сливать.

Рецепт: Перец маринованный - Запасаем витамины на зиму, болгарский перец в кисло-сладком маринаде.

Затем заливаем банки кипящим маринадом и закручиваем стерилизованными крышками.

Рецепт: Перец маринованный - Запасаем витамины на зиму, болгарский перец в кисло-сладком маринаде.

Очень быстрая в приготовлении маринованная закуска. Долго только мыть и чистить овощи, а потом все делается очень быстро и просто.

Рецепт: Перец маринованный - Запасаем витамины на зиму, болгарский перец в кисло-сладком маринаде.

Время приготовления: 40 мин.

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