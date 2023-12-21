Рецепт: Перец маринованный — Запасаем витамины на зиму, болгарский перец в кисло-сладком маринаде.

Ингредиенты:

болгарский перец зеленый — 2 кг;

болгарский перец красный — 1 кг;

лук репчатый — 0.5 кг;

соль — 10 г на литр;

сахар — 10 г на литр;

уксус столовый 9% — 10 мл на литр;

гвоздика целая — 1 ст.л.;

перец душистый горошком — 1 ст.л.

Способ приготовления: Очень люблю маринованный болгарский перец, всегда добавляю его в баночки с огурцами, помидорами, а в этом году решила замариновать несколько баночек просто натурального болгарского перца, добавила только репчатый лук.

Получилась красивая яркая закуска.

У меня болгарский перец двух цветов — красный и зеленый. Красный перец попался очень сладкий и ароматный, в свежем виде невероятно вкусный, даже жалко было мариновать, но в баночках он смотрится тоже красиво.

Перец нарезаем крупными ломтиками.

Репчатый лук очищаем, тщательно моем и нарезаем колечками примерно по 0.5 см.

Готовим маринад, я использую проверенный с детства рецепт. На каждый литр воды добавляем 10 граммов соли, 10 граммов сахара и 10 граммов столового уксуса. Из специй добавляем по 1 столовой ложке целой гвоздики и душистого перца горошком.

Перец и лук раскладываем в заранее простерилизованные банки, стараясь равномерно распределять красный и зеленый перец, чтобы красиво смотрелось.

Заливаем кипятком, первую заливку сливаем, когда вода станет достаточно тёплой, чтобы можно было взять банку, но не холодной. Поллитровые баночки остывают быстро, поэтому когда заливаю последнюю, первую банку уже можно сливать.

Затем заливаем банки кипящим маринадом и закручиваем стерилизованными крышками.

Очень быстрая в приготовлении маринованная закуска. Долго только мыть и чистить овощи, а потом все делается очень быстро и просто.

Время приготовления: 40 мин.