Рецепт: Пирог «Ягодный» — Клубнично — черничный

Ингредиенты:

яйца куриные с2 — 3 шт;

сахар — 3 ст ложки;

масло сливочное — 100 гр;

мука пшеничная — 2 ст ложки;

кукурузная мука — 2 ст ложки;

замороженные ягоды — по вкусу;

соль — щепотка

Способ приготовления: Добрый день всем посетителям моей странички! Всех с новым годом! С новым счастьем!

Сегодня поделюсь с Вами рецептом ягодного пирога. Такие пироги я готовлю довольно таки часто, но в последнее время начала экспериментировать с мукой, и результат превзошёл все мои ожидания, да и домочадцы отметили, что пирог намного вкуснее, намного пышнее, вкус более интересный и оригинальный.

Итак, берём яйца куриные, сахарный песок, взбиваем миксером до пышной пены, затем добавим щепотку соли, растопленное сливочное масло и муку : 2 столовые ложки с горочкой пшеничной муки, 2 столовые ложки с горочкой кукурузной муки, взбиваем до однородный массы.

Тесто получается не густое, за счёт кукурузной муки имеет красивый жёлтый цвет

Тесто выкладываем на смазанное подсолнечным маслом форму, сверху украшаем ягодами, у меня замороженные ягоды: клубника и черника, заранее не размораживала.

Отправляем в заранее разогретую духовку, при температуре 200 градусов на 20-25 минут, в зависимости от Вашей духовки

Пирог получается воздушный и вкусный, рекомендую и Вам поэкспериментировать с мукой)

Приятного аппетита всем)

Время приготовления: 30 мин.