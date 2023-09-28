Рецепт: Пирог рыбный с омулем — С Байкальским омулем

Ингредиенты:
омуль — 3 шт;
рис пропаренный длиннозернистый — 150 грамм;
дрожжевое тесто — 500 грамм;
лук репчатый (небольшой) — 6 шт;
соль — по вкусу;
приправа для рыбы — по вкусу
Способ приготовления: Привет всем!
В прошлые выходные у меня собирались дети и внуки. Решила побаловать их рыбным пирогом с омулем, который я привезла с Байкала.
Рыбу чистим заранее, делаем надрез вдоль хребта, отрезаем плавники и хвосты.
Тесто заводим стандартное, как и на Лепешки с зеленью из дрожжевого теста.
Пока подходит тесто, для пирога нужно отварить рис и нарезать кольцами репчатый лук.
Достаточно 150 грамм, ведь рис хорошо разваривается.
Противень застилаем пергаментной бумагой, смазанной подсолнечным маслом. Тесто делим на две части. Одну часть раскатываем, но не тонко, и выкладываем на противень. Сверху выкладываем рис.
На рис кладём приготовленную рыбу. Можно конечно удалить кости, но я люблю в пироге цельную.
Рыбу посыпаем специальной приправой. У меня от Приправыча.
Сверху раскладываем лук.
Оставшееся тесто раскатываем.
Накрываем сверху нижнюю часть.
Защипываем.
Чтобы пирог лучше пропёкся, протыкаем вилкой или зубочисткой.
Даём постоять минут 10 и отправляем в раскалённую духовку минут на 20-30 (зависит от духовки). Не забываем следить, чтобы не подгорел.
Готовый пирог вынимаем из духовки. Корочка получилась румяная.
Я обычно делаю по бокам надрез, снимаю и разрезаю верхнюю часть и мы едим рыбку вилками с кусочками румяной корочки.
Но дочь нарезАла пирог целиком.
Естественно, что приходится выбирать косточки. Но рыбка есть рыбка.
Пирог получился вкусным и ароматным. Омулёк наш отличная рыбка. Если были на Байкале, то наверное пробовали. А если будете, то всё впереди.
Конечно омуль можно заменить любой другой рыбой. Но мы за омуль душу отдадим.
Время приготовления, не считая подъёма теста и отваривания риса, 40 минут.
По деньгам. Килограмм свежевыловленного омуля 500 рублей. Это 5-6 рыбин. Значит за три штуки 250. Рис, мука… Получается около трёхсот рублей.
Пробуйте. приятного аппетита!
Время приготовления: 40 мин. Примерная стоимость порции: 300 руб.