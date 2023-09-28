Рецепт: Пирог рыбный с омулем — С Байкальским омулем

Ингредиенты:

омуль — 3 шт;

рис пропаренный длиннозернистый — 150 грамм;

дрожжевое тесто — 500 грамм;

лук репчатый (небольшой) — 6 шт;

соль — по вкусу;

приправа для рыбы — по вкусу

Способ приготовления: Привет всем!

В прошлые выходные у меня собирались дети и внуки. Решила побаловать их рыбным пирогом с омулем, который я привезла с Байкала.

Рыбу чистим заранее, делаем надрез вдоль хребта, отрезаем плавники и хвосты.

Тесто заводим стандартное, как и на Лепешки с зеленью из дрожжевого теста.

Пока подходит тесто, для пирога нужно отварить рис и нарезать кольцами репчатый лук.

Достаточно 150 грамм, ведь рис хорошо разваривается.

Противень застилаем пергаментной бумагой, смазанной подсолнечным маслом. Тесто делим на две части. Одну часть раскатываем, но не тонко, и выкладываем на противень. Сверху выкладываем рис.

На рис кладём приготовленную рыбу. Можно конечно удалить кости, но я люблю в пироге цельную.

Рыбу посыпаем специальной приправой. У меня от Приправыча.

Сверху раскладываем лук.

Оставшееся тесто раскатываем.

Накрываем сверху нижнюю часть.

Защипываем.

Чтобы пирог лучше пропёкся, протыкаем вилкой или зубочисткой.

Даём постоять минут 10 и отправляем в раскалённую духовку минут на 20-30 (зависит от духовки). Не забываем следить, чтобы не подгорел.

Готовый пирог вынимаем из духовки. Корочка получилась румяная.

Я обычно делаю по бокам надрез, снимаю и разрезаю верхнюю часть и мы едим рыбку вилками с кусочками румяной корочки.

Но дочь нарезАла пирог целиком.

Естественно, что приходится выбирать косточки. Но рыбка есть рыбка.

Пирог получился вкусным и ароматным. Омулёк наш отличная рыбка. Если были на Байкале, то наверное пробовали. А если будете, то всё впереди.

Конечно омуль можно заменить любой другой рыбой. Но мы за омуль душу отдадим.

Время приготовления, не считая подъёма теста и отваривания риса, 40 минут.

По деньгам. Килограмм свежевыловленного омуля 500 рублей. Это 5-6 рыбин. Значит за три штуки 250. Рис, мука… Получается около трёхсот рублей.

Пробуйте. приятного аппетита!

Время приготовления: 40 мин. Примерная стоимость порции: 300 руб.