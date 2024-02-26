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Настойка из смородинового варенья

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Настойка из смородинового варенья

Описание приготовления:

Конечно, настойку можно сделать и на спирте, водке и даже самогоне. Но этот вариант с коньяком имеет более изысканный вкус и аромат. Но если думаете, что это просто смешал и процедил, то ошибаетесь. Настойка должна хорошо настояться, чтобы все вкусы и ароматы подружились. Но ожидания того стоят, в конце вы получите прекрасный напиток.
Блюдо: Напитки / Алкогольные / Настойки

Состав / Ингредиенты:

  • Варенье 250 Миллилитров (из черной смородины)
  • Коньяк 400 Миллилитров
  • Корица 1 Штука (палочка)
  • Гвоздика 2 Штуки (бутон)

Количество порций 2

Калорийность

230 ккал

Калорийность

0 г

Белки

0 г

Жиры

22 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Настойка из смородинового варенья»

Настойка из смородинового варенья

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления настойки из смородинового варенья.

Настойка из смородинового варенья

В сухую и чистую банку выложите варенье из смородины, добавьте палочку корицы и бутоны гвоздики.

Настойка из смородинового варенья

Влейте в банку коньяк и все хорошо перемешайте. Банку плотно закройте и уберите в темное, прохладное место на два месяца.

Настойка из смородинового варенья

Спустя время настойку тщательно процедите, перелейте в бутылку и плотно закройте. Уберите в холодное место еще на 10 дней, после чего можно подавать.

Настойка из смородинового варенья

Приятного употребления!

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