Описание приготовления:
Конечно, настойку можно сделать и на спирте, водке и даже самогоне. Но этот вариант с коньяком имеет более изысканный вкус и аромат. Но если думаете, что это просто смешал и процедил, то ошибаетесь. Настойка должна хорошо настояться, чтобы все вкусы и ароматы подружились. Но ожидания того стоят, в конце вы получите прекрасный напиток.
Блюдо: Напитки / Алкогольные / Настойки
Состав / Ингредиенты:
- Варенье 250 Миллилитров (из черной смородины)
- Коньяк 400 Миллилитров
- Корица 1 Штука (палочка)
- Гвоздика 2 Штуки (бутон)
Количество порций 2
Калорийность
230 ккал
Калорийность
0 г
Белки
0 г
Жиры
22 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Настойка из смородинового варенья»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления настойки из смородинового варенья.
В сухую и чистую банку выложите варенье из смородины, добавьте палочку корицы и бутоны гвоздики.
Влейте в банку коньяк и все хорошо перемешайте. Банку плотно закройте и уберите в темное, прохладное место на два месяца.
Спустя время настойку тщательно процедите, перелейте в бутылку и плотно закройте. Уберите в холодное место еще на 10 дней, после чего можно подавать.
Приятного употребления!