Описание приготовления:

Конечно, настойку можно сделать и на спирте, водке и даже самогоне. Но этот вариант с коньяком имеет более изысканный вкус и аромат. Но если думаете, что это просто смешал и процедил, то ошибаетесь. Настойка должна хорошо настояться, чтобы все вкусы и ароматы подружились. Но ожидания того стоят, в конце вы получите прекрасный напиток.

Блюдо: Напитки / Алкогольные / Настойки

Состав / Ингредиенты:

Варенье 250 Миллилитров (из черной смородины)

Коньяк 400 Миллилитров

Корица 1 Штука (палочка)

Гвоздика 2 Штуки (бутон)

Количество порций 2

Калорийность

230 ккал

Калорийность

0 г

Белки

0 г

Жиры

22 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Настойка из смородинового варенья»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления настойки из смородинового варенья.

В сухую и чистую банку выложите варенье из смородины, добавьте палочку корицы и бутоны гвоздики.

Влейте в банку коньяк и все хорошо перемешайте. Банку плотно закройте и уберите в темное, прохладное место на два месяца.

Спустя время настойку тщательно процедите, перелейте в бутылку и плотно закройте. Уберите в холодное место еще на 10 дней, после чего можно подавать.

Приятного употребления!