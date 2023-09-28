Намного лучше «Шубы». Салат за 2 минуты: если есть селёдка, всегда готовлю только его

Сельдь под шубой — это классический советский салат, который под Новый год присутствует на столах большинства жителей стран СНГ и не только. Сочетание продуктов в салате настолько простое, при этом гениальное, что впечатлены остались даже французские кулинары.
При этом стоит отметить, что блюдо получилось бюджетным, как и задумывали повара из СССР. Дело в том, что салат делался для рабочего класса. Так новое государство исключало буржуазные яства из своих книг рецептов.
Сейчас много аналогов сельди под шубой, более простых и быстрых. Поведаем вам про один из таких рецептов.
Ингредиенты для свекольного салата:
- Свекла отварная — 500 г;
- Сельдь филе — 200 г;
- Яйца варёные — 3 шт.;
- Петрушка свежая — 30 г;
- Лук репчатый — шт.;
- Соль — 0,5 ч.л.;
- Растительное масло — 2 ст.л.
Ингредиенты для маринада:
- Соль — 0,5 ч.л.;
- Сахар — ст.л.;
- Уксус — 3 ст.л.;
- Кипяток — 100 мл.
Приготовление свекольного салата:
Очищаем отваренную свеклу и нарезаем не особо крупными брусочками. Нарезаем перьями лук.
В миске смешиваем соль и сахарный песок, заливаем уксусом и крутым кипятком. Перемешиваем маринад, выкладываем в него перья лука. Оставляем лук мариноваться на 10 минут.
Нарезаем маленькими кусочками филе сельди и очищенные яйца режем кубиками. Выкладываем сельдь и яйца в миску к свекле. Шинкуем мелко пучок петрушки, отжимаем от маринада лук.
Кладем петрушку и лук в салатник, солим и посыпаем черным молотым перцем по вкусу.
Заправляем салат растительным маслом и тщательно перемешиваем.
По желанию в качестве зелени можно добавить пучок кинзы в салат. Получается простой и быстрый свекольный салат на ужин или на закуску.