Намного лучше «Шубы». Салат за 2 минуты: если есть селёдка, всегда готовлю только его

Сельдь под шубой — это классический советский салат, который под Новый год присутствует на столах большинства жителей стран СНГ и не только. Сочетание продуктов в салате настолько простое, при этом гениальное, что впечатлены остались даже французские кулинары.

При этом стоит отметить, что блюдо получилось бюджетным, как и задумывали повара из СССР. Дело в том, что салат делался для рабочего класса. Так новое государство исключало буржуазные яства из своих книг рецептов.

Сейчас много аналогов сельди под шубой, более простых и быстрых. Поведаем вам про один из таких рецептов.

Ингредиенты для свекольного салата:

Свекла отварная — 500 г;

Сельдь филе — 200 г;

Яйца варёные — 3 шт.;

Петрушка свежая — 30 г;

Лук репчатый — шт.;

Соль — 0,5 ч.л.;

Растительное масло — 2 ст.л.

Ингредиенты для маринада:

Соль — 0,5 ч.л.;

Сахар — ст.л.;

Уксус — 3 ст.л.;

Кипяток — 100 мл.

Приготовление свекольного салата:

Очищаем отваренную свеклу и нарезаем не особо крупными брусочками. Нарезаем перьями лук.

В миске смешиваем соль и сахарный песок, заливаем уксусом и крутым кипятком. Перемешиваем маринад, выкладываем в него перья лука. Оставляем лук мариноваться на 10 минут.

Нарезаем маленькими кусочками филе сельди и очищенные яйца режем кубиками. Выкладываем сельдь и яйца в миску к свекле. Шинкуем мелко пучок петрушки, отжимаем от маринада лук.

Кладем петрушку и лук в салатник, солим и посыпаем черным молотым перцем по вкусу.

Заправляем салат растительным маслом и тщательно перемешиваем.

По желанию в качестве зелени можно добавить пучок кинзы в салат. Получается простой и быстрый свекольный салат на ужин или на закуску.