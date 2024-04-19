Рецепт: Плов с нутом и перловой крупой — В казане с индейкой, оригинальный рецепт восточного плова с нутом

Ингредиенты:

нут — 1 стакан;

перловая крупа — 2 стакана;

филе индейки — 900 г;

укроп — для подачи;

морковь — 3-4 шт.;

лук репчатый — 3-4 головки;

чеснок — 3 зубчика;

смесь специй для плова — 1 пакетик;

масло сливочное — 100 г;

соль — по вкусу

Способ приготовления: Сегодня у нас плов, но необычный. Готовить плов мы будем не из риса, а из нута и перловой крупы. И вот такая красота у нас в результате получится.

Первым делом замачиваем нут и перловую крупу, я решила промыть и замочить их вместе, все равно вместе варить. Оставляем минимум на полчаса.

Подготавливаем овощи, в плове должно быть побольше лука и моркови.

В казане или просто толстостенной глубокой кастрюле растапливаем сливочное масло.

И обжариваем крупно нарезанные куски мяса, у меня индейка, т. к. плов для детей в первую очередь, поэтому мясо не жирное.

Затем засыпаем замоченные нут с перловой крупой.

Сверху выкладываем крупно нарезанный лук.

И потом морковь. Ее мы нарезаем крупной соломкой. Помню, у меня мама в плов морковь на терке терла, а свекровь (она всю молодость в Самарканде прожила) ей всегда говорила, что в плов резать только крупной соломкой:)))

Затем добавляем смесь специй для плова, солим, перчим по своему вкусу.

Доливаем воды так, чтобы она покрывала овощи примерно на 2-3 см, не больше, добавляем нарезанный ломтиками чеснок.

Накрываем крышкой и оставляем на умеренном огне до готовности нута и перловки, они будут готовы примерно одновременно, т. к. мы их заранее замачивали.

Вся жидкость впиталась, наш плов готов. Оставляем его под крышкой минут на 10-15, чтобы настоялся.

Затем можно раскладывать по тарелкам.

Плов из перловки и нута получается очень сочным и питательным. Ничуть не хуже, чем традиционный, более привычный нам плов из риса.

Для тех, кто сейчас придерживается поста, можно приготовить постный плов с баклажанами и кабачками, тоже очень вкусный и сытный.

Время приготовления: 1 ч. 20 мин.