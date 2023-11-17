Рецепт: Ребрышки свиные запеченные с капустой — три вида капусты и кабачок

Ингредиенты:
ребра свиные с мясом — 500 гр;
капуста белокочанная маленькая — половина кочана;
капуста брокколи замороженная — 2 соцветия;
капуста цветная замороженная — несколько соцветий;
замороженный кабачок — горстка;
соль — по вкусу;
перец черный молотый — по вкусу;
чеснок — 2 зубчика
Способ приготовления: Всем привет!
Мясо я готовлю редко, а вот свиные рёбрышки люблю. Блюд с ними можно придумать довольно много Картофель тушеный со свиными ребрами очень вкусный.
Можно готовить различные супы Суп рисовый со свиными ребрами.
Можно запечь просто в духовке, можно в пакете для запекания, а можно и в фольге Свиные ребрышки с овощами запеченные в фольге.
Причём овощи подходят абсолютно любые.
Сегодня мы запекаем свиные рёбра с капустой (белокочанная, брокколи, цветная) с небольшим добавлением замороженных кабачков. Все овощи со своего огорода.
Лежит у меня в холодильнике капуста, которая не доросла почему-то до взрослых кочанов.
Она уже не такая сочная, как с грядки, на салат не пойдёт. А запечь можно.
Поскольку я готовлю для одной себя, то мне хватит и половины.
Если готовите на двоих, то все овощи увеличьте в два раза.
Нарезаем капусту при помощи обычного ножа.
Добавляем пару соцветий брокколи, несколько соцветий цветной капусты. и горстку порезанных замороженных кусочков кабачка. Они ещё с прошлогоднего урожая )
Чистим два зубчика чеснока для аромата.
Посолим, поперчим, перемешаем.
В рукав для запекания помещаем рёбра. Солим и перчим с обеих сторон, но немного.
Рукав с одной стороны завязываем.
Выкладываем в рукав приготовленные овощи и завязываем с другой стороны.
Кладём на противень. Отправляем всё это в разогретую духовку.
Засекаем время.
Через 30-35 минут духовку отключаем.
Вот так выглядит наша «упаковка».
Оставляем её в духовке ещё на 9-10 минут.
Вынимаем.
Вскрываем «упаковку» и выкладываем содержимое на блюдо. Какой аромат!!!
Отделяем мяско от костей. И можно пробовать.
Очень вкусно. Капусту обожаю любую в любом виде.
Пробуйте! приятного аппетита!
По времени. Вместе с нарезкой потрачено примерно 50 минут. Если рёбра предварительно отделить друг от друга, то приготовятся они быстрее.
По затратам. Овощи свои, полкило рёбер примерно рублей 130-150, но все я за один раз не съела. Доедала в два захода. в качестве гарнира использовала зелёный горошек и консервированную кукурузу.
Время приготовления: 50 мин. Примерная стоимость порции: 150 руб.