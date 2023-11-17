Рецепт: Ребрышки свиные запеченные с капустой — три вида капусты и кабачок

Ингредиенты:

ребра свиные с мясом — 500 гр;

капуста белокочанная маленькая — половина кочана;

капуста брокколи замороженная — 2 соцветия;

капуста цветная замороженная — несколько соцветий;

замороженный кабачок — горстка;

соль — по вкусу;

перец черный молотый — по вкусу;

чеснок — 2 зубчика

Способ приготовления: Всем привет!

Мясо я готовлю редко, а вот свиные рёбрышки люблю. Блюд с ними можно придумать довольно много Картофель тушеный со свиными ребрами очень вкусный.

Можно готовить различные супы Суп рисовый со свиными ребрами.

Можно запечь просто в духовке, можно в пакете для запекания, а можно и в фольге Свиные ребрышки с овощами запеченные в фольге.

Причём овощи подходят абсолютно любые.

Сегодня мы запекаем свиные рёбра с капустой (белокочанная, брокколи, цветная) с небольшим добавлением замороженных кабачков. Все овощи со своего огорода.

Лежит у меня в холодильнике капуста, которая не доросла почему-то до взрослых кочанов.

Она уже не такая сочная, как с грядки, на салат не пойдёт. А запечь можно.

Поскольку я готовлю для одной себя, то мне хватит и половины.

Если готовите на двоих, то все овощи увеличьте в два раза.

Нарезаем капусту при помощи обычного ножа.

Добавляем пару соцветий брокколи, несколько соцветий цветной капусты. и горстку порезанных замороженных кусочков кабачка. Они ещё с прошлогоднего урожая )

Чистим два зубчика чеснока для аромата.

Посолим, поперчим, перемешаем.

В рукав для запекания помещаем рёбра. Солим и перчим с обеих сторон, но немного.

Рукав с одной стороны завязываем.

Выкладываем в рукав приготовленные овощи и завязываем с другой стороны.

Кладём на противень. Отправляем всё это в разогретую духовку.

Засекаем время.

Через 30-35 минут духовку отключаем.

Вот так выглядит наша «упаковка».

Оставляем её в духовке ещё на 9-10 минут.

Вынимаем.

Вскрываем «упаковку» и выкладываем содержимое на блюдо. Какой аромат!!!

Отделяем мяско от костей. И можно пробовать.

Очень вкусно. Капусту обожаю любую в любом виде.

Пробуйте! приятного аппетита!

По времени. Вместе с нарезкой потрачено примерно 50 минут. Если рёбра предварительно отделить друг от друга, то приготовятся они быстрее.

По затратам. Овощи свои, полкило рёбер примерно рублей 130-150, но все я за один раз не съела. Доедала в два захода. в качестве гарнира использовала зелёный горошек и консервированную кукурузу.

Время приготовления: 50 мин. Примерная стоимость порции: 150 руб.