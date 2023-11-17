Описание приготовления:
Готовим сегодня отрывной пирог. Как правило, такие пироги пекут из круглых булочек, которые легко отрываются. Но я решила нарушить этот стереотип и пойти другим путем. Мой пирог из отрывных рогаликов.
Назначение: На полдник Основной ингредиент: Молочные продукты / Творог / Мука Блюдо: Выпечка / Пироги
Состав / Ингредиенты:
- Молоко 200 Миллилитров
- Дрожжи прессованные 20 Грамм
- Сахар 7 Ст. ложек (5 ст.л. — в тесто, 2 ст.л. — в начинку)
- Соль 0,5 Чайных ложки (половина чайной ложки)
- Яйцо 1 Штука (для смазки)
- Масло сливочное 60 Грамм
- Ванильный сахар 5 Грамм
- Мука пшеничная 450 Грамм
- Творог 300 Грамм
Количество порций 6
Калорийность
268 ккал
Калорийность
6 г
Белки
10 г
Жиры
38 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Отрывной пирог из дрожжевого теста с творожной начинкой»
Подготовьте ингредиенты для приготовления отрывного дрожжевого пирога с творожной начинкой.
В миску накрошите прессованные дрожжи.
Налейте теплое молоко, всыпьте сахар, ванильный сахар и соль.
Сливочное масло или маргарин растопите, немного охладите и добавьте в тесто.
Постепенно добавьте просеянную муку, каждый раз перемешивая тесто.
Замесите эластичное, мягкое, не липнущее к рукам тесто. Выложите его в миску, на дно которой налейте немного растительного масла.
Накройте полотенцем или пищевой пленкой и поставьте в теплое место. Через час-полтора тесто увеличится в объеме.
После достаньте его из миски и обомните. Разделите на 7 частей. Каждую скатайте в шарик. Творог перемешайте с сахаром до однородной консистенции. Шесть шариков раскатайте в овал. На одном крае сделайте надрезы. А на другой край выложите творожную начинку.
Творожную начинку накройте тестом и хорошо закрепите.
Затем тесто сверните рулетом, образуя рогалик.
У вас получится 6 рогаликов. Из последнего седьмого шарика теста скатайте 12 маленьких шариков. Выложите рогалики и шарики в форму для выпечки, как показано на фото.
Накройте форму для выпечки пленкой и дайте постоять при комнатной температуре 25-30 минут. Затем смажьте пирог яйцом и отправьте в духовку, заранее разогретую до 175-180 градусов.
Выпекайте пирог 45-50 минут. После достаньте из духовки и охладите.
Отрывной дрожжевой пирог с творожной начинкой готов.
Приятного чаепития!