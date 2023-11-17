Описание приготовления:

Готовим сегодня отрывной пирог. Как правило, такие пироги пекут из круглых булочек, которые легко отрываются. Но я решила нарушить этот стереотип и пойти другим путем. Мой пирог из отрывных рогаликов.

Назначение: На полдник Основной ингредиент: Молочные продукты / Творог / Мука Блюдо: Выпечка / Пироги

Состав / Ингредиенты:

Молоко 200 Миллилитров

Дрожжи прессованные 20 Грамм

Сахар 7 Ст. ложек (5 ст.л. — в тесто, 2 ст.л. — в начинку)

Соль 0,5 Чайных ложки (половина чайной ложки)

Яйцо 1 Штука (для смазки)

Масло сливочное 60 Грамм

Ванильный сахар 5 Грамм

Мука пшеничная 450 Грамм

Творог 300 Грамм

Количество порций 6

Калорийность

268 ккал

Калорийность

6 г

Белки

10 г

Жиры

38 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Отрывной пирог из дрожжевого теста с творожной начинкой»

Подготовьте ингредиенты для приготовления отрывного дрожжевого пирога с творожной начинкой.

В миску накрошите прессованные дрожжи.

Налейте теплое молоко, всыпьте сахар, ванильный сахар и соль.

Сливочное масло или маргарин растопите, немного охладите и добавьте в тесто.

Постепенно добавьте просеянную муку, каждый раз перемешивая тесто.

Замесите эластичное, мягкое, не липнущее к рукам тесто. Выложите его в миску, на дно которой налейте немного растительного масла.

Накройте полотенцем или пищевой пленкой и поставьте в теплое место. Через час-полтора тесто увеличится в объеме.

После достаньте его из миски и обомните. Разделите на 7 частей. Каждую скатайте в шарик. Творог перемешайте с сахаром до однородной консистенции. Шесть шариков раскатайте в овал. На одном крае сделайте надрезы. А на другой край выложите творожную начинку.

Творожную начинку накройте тестом и хорошо закрепите.

Затем тесто сверните рулетом, образуя рогалик.

У вас получится 6 рогаликов. Из последнего седьмого шарика теста скатайте 12 маленьких шариков. Выложите рогалики и шарики в форму для выпечки, как показано на фото.

Накройте форму для выпечки пленкой и дайте постоять при комнатной температуре 25-30 минут. Затем смажьте пирог яйцом и отправьте в духовку, заранее разогретую до 175-180 градусов.

Выпекайте пирог 45-50 минут. После достаньте из духовки и охладите.

Отрывной дрожжевой пирог с творожной начинкой готов.

Приятного чаепития!