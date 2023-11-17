Пачка творога и 20 минут. Так готовила моя прабабушка: домашнее печенье с творожной начинкой

Сейчас трудно кого-либо удивить обычным печеньем, так как его можно найти в любом магазине. Однако, около 200 лет назад печенье было очень ценным продуктом. Многие даже брали печенье в долгие затяжные походы, так как оно долго не портилось в пути.

На замену печатью пришли сладкие конфеты, которые потеснили рынок сладостей. Теперь вместо печенья к чаю было принято подавать шоколадные кусочки с начинкой. Поэтому кондитерам пришлось потрудиться, чтобы снова сделать печенье популярным дополнением к чайной церемонии.

Можно приготовить домашнее вкусное печенье с творожной начинкой.

Ингредиенты для печенья с творогом:

творог — 180 г;

сливочное масло — 80 г;

сахарная пудра — 2 ст. л.;

соль — щепотка;

ванильный сахар — ч. л.;

мука — 180 г;

разрыхлитель — ч. л.;

кокосовая стружка — 4 ст. л.

Приготовление печенья с творогом:

Выкладываем к творогу сливочное масло, высыпаем сахарную пудру, соль и ванильный сахар. Тщательно смешиваем ингредиенты до образования однородной сливочной крошки.

К сливочной крошке высыпаем муку и разрыхлитель, замешиваем тесто. Полученное мягкое и не липкое тесто делим на две равные части. Раскатываем тесто в большой прямоугольный тонкий пласт.

Края обрезаем, чтобы был ровный пласт. Тесто посыпаем кокосовой стружкой и сворачиваем в рулет.

Защипываем открытый край, делим рулет на маленькие рулетики.

Аналогично работаем со вторым колобком теста. Выкладываем рулетики на противень и выпекаем при 180 градусах 25 минут.

После выпекания посыпаем печенье сахарной пудрой.

Перед выпечкой можно смазать печенье смесью желтка и молока.