Рецепт: Рис жареный с вермишелью — На сковороде

Ингредиенты:

вермишель — 1 стакан;

рис — 0,5 стак.;

аджика домашняя — 3 ст.л.;

смесь трав и перцев — 1 ст.л.;

масло растительное — 2 ст.л.;

соль — по вкусу

Способ приготовления: Предлагаю вашему вниманию очень легкий в приготовлении, быстрый и сытный гарнир. Жареный рис и вермишель.

Блюдо хорошо и как гарнир — к мясу, овощам, так и как самостоятельное.

Вермишель подходит любая, специи — на ваш вкус. Сочетание жареного риса и жареной вермишели придает блюду необычный вкус. Именно для тех, кому хочется чего-то необычного из привычных продуктов и чтобы готовилось на раз-два.

Смешайте сырую вермишель с сырым рисом.

Теперь, прогрейте на плите сковороду — сухую, без масла, высыпьте на нее смесь риса с вермишелью. Около трех минут, беспрерывно помешивая, прогрейте смесь. Вермишель приобретет золотистый оттенок и пойдет аромат, напоминающий жареные семечки. Важно не передержать!

Дальше, понадобятся специи и немного аджики. Специи добавляйте свои любимые, аджику, если хотите, можете заменить томатной пастой. В этом блюде это второстепенные, легко заменяемые ингредиенты. Главное здесь — это правильно зарумянить вермишель с рисом. По рису, кстати, это будет незаметно визуально. Но свой вкус он раскроет в готовом блюде.

Добавьте в смесь специи и аджику, залейте кипятком, перемешайте. Попробуйте на соль, водичка должна быть недосоленной, но не совсем пресной. Досолите, если нужно… Уровень воды должен быть на 1 см выше уровня риса с вермишелью. Закройте крышкой, томите на слабом нагреве 20 минут. По истечении времени, подержите еще 5 минут, не снимая крышку.

Сытная вермишель с рисом готовы. Пора обедать. Всем приятного аппетита!

Время приготовления: 25 мин. Примерная стоимость порции: 20 руб.