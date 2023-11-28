Рыба по-еврейски. Готовится быстро, подходит к любому гарниру: простой рецепт вкусного ужина на сковороде

Рыба Хек — это один из бюджетных видов рыбы, который становится с каждым годом все популярнее. В 2022 году продажи Хека увеличились в 1,5 раза. В 2023 году показатели продаж рыбы растут.

Вероятно, эта тенденция говорит об осознанном потреблении рыбы. Форель и лосось стоят дорого. А в Хеке процентное соотношение полезных веществ не меньше, нежели в более дорогих видах рыбы.

Например, Хек помогает справиться с проблемами сердечно-сосудистой системы. Также Хек показан в борьбе с лишним весом. Рыба на пару способна дать положительный результат при похудении.

Приготовим вместе рыбу Хек способом по-еврейски.

Ингредиенты для тушеного Хека:

хек — 800 г;

лук — 500 г;

растительное масло — 70 мл;

соль — ч. л.;

перец чёрный молотый — 13 ч. л.;

специи для рыбы;

сода — ½ ч. л.

Приготовление тушеного Хека:

Очищаем рыбу от внутренностей, удаляем голову и хвост, а также по желанию срезаем чешую и плавники. Обратите внимание, в еврейской кухне, как правило, рыба готовится с чешуей и плавниками.

Посыпаем очищенную и промытую рыбу солью, черным молотым перцем и по вкусу приправой для рыбы. Тщательно натираем рыбу специями и солью.

Нарезаем мелким кубиком репчатый лук. В сковороде с горячим растительным маслом обжариваем лук до золотистого цвета.

Посыпаем лук содой, перемешиваем.

Выкладываем в сковороду с обжаренным луком рыбу.

Тушим рыбу с одной стороны на медленном огне под крышкой 15 минут.

Далее переворачиваем Хек на другую сторону, смазываем маринадом.

Тушим рыбу аналогично под крышкой 15 минут.

Рыбу по-еврейски всегда нужно жарить на растительном масле — это условие данной кухни. Подавать тушеный хек можно с рисом, кускусом и другими крупами.