Слоёный салат «Симфония»: вкусное сочетание и красочная подача

Салат — это универсальное блюдо, так как может быть приготовлено почти к любому празднику. Кроме того, салаты рекомендуют есть диетологи каждый день. Это отличное сочетание клетчатки, белка и углеводов.

Однако, готовить салаты надо правильно. Если соотношение продуктов будет неверным, то салат вкусным не получится.

Для того, чтобы блюдо было вкусным, исключите их него покупной майонез. Также отказываться стоит от колбасы крабовых палочек в салатах, так как они не несут пользы.

Максимально полезным салатом считается овощной, со свеклой или с фруктами. Но, на праздник стоит готовить слоеные салаты. Например, салат “Симфония”.

Ингредиенты для салата “Симфония”:

Мясо – 500 г;

Маринованные огурцы – 170 г;

Отварные яйца – 3 шт.;

Отварная морковь – 250 г;

Сыр – 100 г;

Чеснок – 3 зубчика;

Майонез;

Петрушка — пучок.

Приготовление салата “Симфония”:

Отвариваем в соленой воде мясо, остужаем и нарезаем на маленькие кусочки. Нарезаем маленьким кубиком маринованные огурцы. Натираем на крупной терке вареную морковь, а на маленьких зубчиках — сыр и яйца.

Шинкуем мелко петрушку. Смазываем мясо, маринованные огурцы, сыр майонезом. Пропускаем к моркови через пресс зубчики чеснока, заправляем майонезом и перемешиваем.

В кулинарном кольце утрамбовываем мясо, покрываем его огуречным слоем. На огурцы укладываем морковную массу, утрамбовываем.

На морковный слой кладем сыр, на сырный слой — яйца.

Смазываем яичный слой сеточкой из майонеза и посыпаем петрушкой.

В результате мы имеем сочный салат. Готовить его рекомендуется с домашним майонезом.