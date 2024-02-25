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Минутная вкуснота из кефире. Ешь хоть каждый день, не надоедает: простые ленивые пирожки на сковороде

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Минутная вкуснота из кефире. Ешь хоть каждый день, не надоедает: простые ленивые пирожки на сковороде

Ленивые пирожки — это весьма удобное блюдо для многих домохозяек. При готовке традиционных пирогов, как правило, на приготовление выпечки уходит много времени. Необходимо замесить тесто, выждать время подъема, приготовить начинку, слепить пирожки и испечь.

Ленивые пирожки готовятся намного проще, исключая основные действия. Не нужно лепить пирожки, готовить дополнительно начинку.

Однако, не все согласны с тем, что ленивые пирожки лучше традиционных. Конечно, такие пирожки отличаются от классических. Но, иногда стоит делать выбор в пользу более простых и быстрых рецептов, чтобы сэкономить время для других дел или отдыха.

Приготовим ленивые пирожки на сковороде.

Ингредиенты для ленивых пирожков:

  • Кефир — 200 г;
  • Яйца — 1 шт.;
  • Соль — ½ ч.л.;
  • Сахар — 1 ч.л.;
  • Укроп — 20 г;
  • Петрушка — 40 г;
  • Колбаса — 100 г;
  • Мука — 300 г.

Приготовление ленивых пирожков:

В миску с кефиром высыпаем соль и сахар, разбиваем яйца и тщательно перемешиваем до однородности. Шинкуем петрушку и укроп, нарезаем мелко колбасу и выкладываем в кефир.

Перемешиваем все ингредиенты в кефире, высыпаем туда же муку, замешиваем тесто. Присыпаем стол мукой, замешиваем тесто на столе руками.

Из теста формируем небольшую лепешку, которую делим как пиццу, на 8 кусочков.

Минутная вкуснота из кефире. Ешь хоть каждый день, не надоедает: простые ленивые пирожки на сковороде

Выкладываем пирожки в сковороду с горячим растительным маслом, обжариваем с обеих сторон до румяной корочки.

Минутная вкуснота из кефире. Ешь хоть каждый день, не надоедает: простые ленивые пирожки на сковороде

Получаются пышные и мягкие пирожки с колбасой.

Минутная вкуснота из кефире. Ешь хоть каждый день, не надоедает: простые ленивые пирожки на сковороде

Этот рецепт не занимает много времени, при этом получается вкусно.

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