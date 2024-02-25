Минутная вкуснота из кефире. Ешь хоть каждый день, не надоедает: простые ленивые пирожки на сковороде

Ленивые пирожки — это весьма удобное блюдо для многих домохозяек. При готовке традиционных пирогов, как правило, на приготовление выпечки уходит много времени. Необходимо замесить тесто, выждать время подъема, приготовить начинку, слепить пирожки и испечь.
Ленивые пирожки готовятся намного проще, исключая основные действия. Не нужно лепить пирожки, готовить дополнительно начинку.
Однако, не все согласны с тем, что ленивые пирожки лучше традиционных. Конечно, такие пирожки отличаются от классических. Но, иногда стоит делать выбор в пользу более простых и быстрых рецептов, чтобы сэкономить время для других дел или отдыха.
Приготовим ленивые пирожки на сковороде.
Ингредиенты для ленивых пирожков:
- Кефир — 200 г;
- Яйца — 1 шт.;
- Соль — ½ ч.л.;
- Сахар — 1 ч.л.;
- Укроп — 20 г;
- Петрушка — 40 г;
- Колбаса — 100 г;
- Мука — 300 г.
Приготовление ленивых пирожков:
В миску с кефиром высыпаем соль и сахар, разбиваем яйца и тщательно перемешиваем до однородности. Шинкуем петрушку и укроп, нарезаем мелко колбасу и выкладываем в кефир.
Перемешиваем все ингредиенты в кефире, высыпаем туда же муку, замешиваем тесто. Присыпаем стол мукой, замешиваем тесто на столе руками.
Из теста формируем небольшую лепешку, которую делим как пиццу, на 8 кусочков.
Выкладываем пирожки в сковороду с горячим растительным маслом, обжариваем с обеих сторон до румяной корочки.
Получаются пышные и мягкие пирожки с колбасой.
Этот рецепт не занимает много времени, при этом получается вкусно.