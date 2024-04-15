Забыл все рецепты, когда попробовал это блюдо. Самый вкусный завтрак, который я когда-либо ел

Завтрак — это самый важный прием пищи. Правильный завтрак помогает контролировать аппетит в течение дня, что может привести к снижению общего потребления калорий и, как следствие, к потере веса. Он обеспечивает организм энергией, необходимой для активной работы мозга, что способствует улучшению концентрации и памяти.

Регулярный завтрак помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови, предотвращая резкие перепады, которые могут вызвать чувство усталости и голода.

По этим причинам нужно не пропускать завтрак и делать его более разнообразным. Например, можно готовить интересные и сытные яичницы.

Расскажем, как пожарить яичницу в хлебе.

Ингредиенты:

батон — шт.;

сливочное масло — 40 г;

сосиски — 200 г;

яйца — 2 шт.;

соль — 4 г;

прованские травы — 4 г;

сыр чеддер — 100 г;

сыр — 100 г;

лук — шт.;

сладкий перец — 4 шт.

Приготовление яичницы в хлебе:

Нарезаем хлеб на небольшие кусочки, удаляем из середины мякиш при помощи ножа. В сковороде растапливаем 20 грамм сливочного масла, обжариваем кусочки хлеба без мякиша с обеих сторон.

Нарезаем кружочками сосиски и кладем внутрь хлебных кусочков на сковороду.

В отдельной миске взбиваем яйца с солью и прованскими травами.

Натираем на мелкой терке сыр чеддер и обычный сыр, высыпаем к яйцам, перемешиваем. Выкладываем смесь на сосиски внутри хлебных кусочков, накрываем сковороду крышкой и готовим так 5 минут.

В отдельной сковороде растапливаем сливочное масло, обжариваем лук, нарезанный тонкими перьями. Очищенный сладкий перец нарезаем небольшими брусочками, добавляем к луку, обжариваем.

Посыпаем овощи прованскими травами, солью и перцем, жарим до мягкости перцев.

Переворачиваем поджаренную яичницу в хлебе на другую сторону.

Под закрытой крышкой жарим яичницу в хлебе еще 3 минуты.

Подавать такую нестандартную яичницу стоит с обжаренными сладкими перцами и луком.

Для яркого вкуса можно взять разные перцы — желтый, зеленый, красный.