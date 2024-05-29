Рецепт: Салат «Из того, что под рукой» — весенний

Ингредиенты:

перец сладкий — 1 шт;

редис — 6 шт;

лук репчатый — 1 шт;

огурцы соленые — 1-2 шт;

огурцы — 1-2 шт;

лук зеленый — 5-8 вет.;

вареные яйца — 4 шт;

колбаса вареная — 200 гр;

зеленый горошек — 1 банка;

соус — 2-3 ст.л

Способ приготовления: Сегодня готовила весенний легкий салатик из того, что было под рукой.

Это сладкий болгарский перчик, редиска, репчатый лук.

Также я взяла свежий огурчик и соленый.

Пучок зеленого лука.

Вареная колбаса.

4 отварных яйца.

Баночка зеленого горошка.

Редис натираем не тёрке.

Также натрем на терке свежий огурец.

Также делаем с соленым огурцом.

Колбаса.

Репчатый лук мелко нарезаем.

Нарезаем мелким кубиком сладкий перец.

Крошим зеленый лук.

Добавляем баночку зеленого горошка.

Яйца нарезаем кубиком.

Заправлять салат можно как майонезом или сметаной, а я решила заправить вкусным горчичным соусом.

Все ингредиенты смешиваем.

Тщательно перемешиваем. И наш салат готов.

Подаем на стол. Можно присыпать зеленью.

Приятного аппетита!

Время приготовления: 30 мин.