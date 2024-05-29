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Рецепт: Салат «Из того, что под рукой» — весенний

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Рецепт: Салат «Из того, что под рукой» — весенний

Ингредиенты:
перец сладкий — 1 шт;
редис — 6 шт;
лук репчатый — 1 шт;
огурцы соленые — 1-2 шт;
огурцы — 1-2 шт;
лук зеленый — 5-8 вет.;
вареные яйца — 4 шт;
колбаса вареная — 200 гр;
зеленый горошек — 1 банка;
соус — 2-3 ст.л
Способ приготовления: Сегодня готовила весенний легкий салатик из того, что было под рукой.

Это сладкий болгарский перчик, редиска, репчатый лук.

Также я взяла свежий огурчик и соленый.

Рецепт: Салат "Из того, что под рукой" - весенний

Пучок зеленого лука.

Рецепт: Салат "Из того, что под рукой" - весенний

Вареная колбаса.

Рецепт: Салат "Из того, что под рукой" - весенний

4 отварных яйца.

Рецепт: Салат "Из того, что под рукой" - весенний

Баночка зеленого горошка.

Рецепт: Салат "Из того, что под рукой" - весенний

Редис натираем не тёрке.

Рецепт: Салат "Из того, что под рукой" - весенний

Также натрем на терке свежий огурец.

Рецепт: Салат "Из того, что под рукой" - весенний

Также делаем с соленым огурцом.

Рецепт: Салат "Из того, что под рукой" - весенний

Колбаса.

Рецепт: Салат "Из того, что под рукой" - весенний

Репчатый лук мелко нарезаем.

Рецепт: Салат "Из того, что под рукой" - весенний

Нарезаем мелким кубиком сладкий перец.

Рецепт: Салат "Из того, что под рукой" - весенний

Крошим зеленый лук.

Рецепт: Салат "Из того, что под рукой" - весенний

Добавляем баночку зеленого горошка.

Рецепт: Салат "Из того, что под рукой" - весенний

Яйца нарезаем кубиком.

Рецепт: Салат "Из того, что под рукой" - весенний

Заправлять салат можно как майонезом или сметаной, а я решила заправить вкусным горчичным соусом.

Рецепт: Салат "Из того, что под рукой" - весенний

Все ингредиенты смешиваем.

Рецепт: Салат "Из того, что под рукой" - весенний

Тщательно перемешиваем. И наш салат готов.

Рецепт: Салат "Из того, что под рукой" - весенний

Подаем на стол. Можно присыпать зеленью.

Рецепт: Салат "Из того, что под рукой" - весенний

Приятного аппетита!

Время приготовления: 30 мин.

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