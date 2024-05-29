Рецепт: Салат «Из того, что под рукой» — весенний

Ингредиенты:
перец сладкий — 1 шт;
редис — 6 шт;
лук репчатый — 1 шт;
огурцы соленые — 1-2 шт;
огурцы — 1-2 шт;
лук зеленый — 5-8 вет.;
вареные яйца — 4 шт;
колбаса вареная — 200 гр;
зеленый горошек — 1 банка;
соус — 2-3 ст.л
Способ приготовления: Сегодня готовила весенний легкий салатик из того, что было под рукой.
Это сладкий болгарский перчик, редиска, репчатый лук.
Также я взяла свежий огурчик и соленый.
Пучок зеленого лука.
Вареная колбаса.
4 отварных яйца.
Баночка зеленого горошка.
Редис натираем не тёрке.
Также натрем на терке свежий огурец.
Также делаем с соленым огурцом.
Колбаса.
Репчатый лук мелко нарезаем.
Нарезаем мелким кубиком сладкий перец.
Крошим зеленый лук.
Добавляем баночку зеленого горошка.
Яйца нарезаем кубиком.
Заправлять салат можно как майонезом или сметаной, а я решила заправить вкусным горчичным соусом.
Все ингредиенты смешиваем.
Тщательно перемешиваем. И наш салат готов.
Подаем на стол. Можно присыпать зеленью.
Приятного аппетита!
Время приготовления: 30 мин.