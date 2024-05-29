Описание приготовления:
Печень получается не жесткая, имеет пикантный вкус вина и специи. Банан делает соус густым и совершенно не чувствуется. Печень солить нужно только после обжаривания, чтобы она не стала жесткой. Подавать говяжью печень в банановом соусе можно с любым гарниром, но лучше всего с рисом.
Назначение: На ужин Основной ингредиент: Мясо / Субпродукты / Печень Блюдо: Горячие блюда
Состав / Ингредиенты:
- Банан 100 Грамм
- Печень говяжья 300 Грамм
- Соль По вкусу
- Масло растительное 2 Ст. ложки (для жарки)
- Лук репчатый 70 Грамм
- Лавровый лист 1 Штука
- Перец черный По вкусу
- Сок лимона 2 Ст. ложки
- Вино белое 120 Миллилитров (сухое)
Количество порций 3
Калорийность
146 ккал
Калорийность
1 г
Белки
14 г
Жиры
7 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Говяжья печень в банановом соусе»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления говяжьей печени в банановом соусе.
В чашу налейте вино, сок лимона, добавьте специи и перемешайте. Репчатый лук почистите и мелко порежьте, добавьте в маринад, выложите лавровый лист, перемешайте.
Печень почистите от верхней пленки и жил, порежьте на широкие куски.
Залейте печень маринадом, перемешайте, накройте и уберите в холодильник на одни сутки.
Печень достаньте из маринада и обсушите. Маринад процедите, лук не понадобится. Банан очистите, порежьте и добавьте в маринад. Пробейте все до однородности блендером.
В сковороде разогрейте на среднем огне растительное масло и обжарьте печень по 2 минуты с каждой стороны.
Печень посолите, влейте в сковороду банановый соус и убавьте огонь. Готовьте печень 5 минут.
Переверните печень и готовьте еще 5 минут. Готовую печень снимите с огня и сразу подавайте к столу.
Приятного аппетита!