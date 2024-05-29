Описание приготовления:

Печень получается не жесткая, имеет пикантный вкус вина и специи. Банан делает соус густым и совершенно не чувствуется. Печень солить нужно только после обжаривания, чтобы она не стала жесткой. Подавать говяжью печень в банановом соусе можно с любым гарниром, но лучше всего с рисом.

Назначение: На ужин Основной ингредиент: Мясо / Субпродукты / Печень Блюдо: Горячие блюда

Состав / Ингредиенты:

Банан 100 Грамм

Печень говяжья 300 Грамм

Соль По вкусу

Масло растительное 2 Ст. ложки (для жарки)

Лук репчатый 70 Грамм

Лавровый лист 1 Штука

Перец черный По вкусу

Сок лимона 2 Ст. ложки

Вино белое 120 Миллилитров (сухое)

Количество порций 3

Калорийность

146 ккал

Калорийность

1 г

Белки

14 г

Жиры

7 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Говяжья печень в банановом соусе»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления говяжьей печени в банановом соусе.

В чашу налейте вино, сок лимона, добавьте специи и перемешайте. Репчатый лук почистите и мелко порежьте, добавьте в маринад, выложите лавровый лист, перемешайте.

Печень почистите от верхней пленки и жил, порежьте на широкие куски.

Залейте печень маринадом, перемешайте, накройте и уберите в холодильник на одни сутки.

Печень достаньте из маринада и обсушите. Маринад процедите, лук не понадобится. Банан очистите, порежьте и добавьте в маринад. Пробейте все до однородности блендером.

В сковороде разогрейте на среднем огне растительное масло и обжарьте печень по 2 минуты с каждой стороны.

Печень посолите, влейте в сковороду банановый соус и убавьте огонь. Готовьте печень 5 минут.

Переверните печень и готовьте еще 5 минут. Готовую печень снимите с огня и сразу подавайте к столу.

Приятного аппетита!