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Говяжья печень в банановом соусе

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Говяжья печень в банановом соусе

Описание приготовления:

Печень получается не жесткая, имеет пикантный вкус вина и специи. Банан делает соус густым и совершенно не чувствуется. Печень солить нужно только после обжаривания, чтобы она не стала жесткой. Подавать говяжью печень в банановом соусе можно с любым гарниром, но лучше всего с рисом.
Назначение: На ужин Основной ингредиент: Мясо / Субпродукты / Печень Блюдо: Горячие блюда

Состав / Ингредиенты:

  • Банан 100 Грамм
  • Печень говяжья 300 Грамм
  • Соль По вкусу
  • Масло растительное 2 Ст. ложки (для жарки)
  • Лук репчатый 70 Грамм
  • Лавровый лист 1 Штука
  • Перец черный По вкусу
  • Сок лимона 2 Ст. ложки
  • Вино белое 120 Миллилитров (сухое)

Количество порций 3

Калорийность

146 ккал

Калорийность

1 г

Белки

14 г

Жиры

7 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Говяжья печень в банановом соусе»

Говяжья печень в банановом соусе

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления говяжьей печени в банановом соусе.

Говяжья печень в банановом соусе

В чашу налейте вино, сок лимона, добавьте специи и перемешайте. Репчатый лук почистите и мелко порежьте, добавьте в маринад, выложите лавровый лист, перемешайте.

Говяжья печень в банановом соусе

Печень почистите от верхней пленки и жил, порежьте на широкие куски.

Говяжья печень в банановом соусе

Залейте печень маринадом, перемешайте, накройте и уберите в холодильник на одни сутки.

Говяжья печень в банановом соусе

Печень достаньте из маринада и обсушите. Маринад процедите, лук не понадобится. Банан очистите, порежьте и добавьте в маринад. Пробейте все до однородности блендером.

Говяжья печень в банановом соусе

В сковороде разогрейте на среднем огне растительное масло и обжарьте печень по 2 минуты с каждой стороны.

Говяжья печень в банановом соусе

Печень посолите, влейте в сковороду банановый соус и убавьте огонь. Готовьте печень 5 минут.

Говяжья печень в банановом соусе

Переверните печень и готовьте еще 5 минут. Готовую печень снимите с огня и сразу подавайте к столу.

Говяжья печень в банановом соусе

Приятного аппетита!

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