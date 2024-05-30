Что сделать, чтобы картофель фри был хрустящим: секреты повара

Занимаясь жаркой картофеля, большинство людей используют только привычные методы.

А почему бы не вспомнить несколько хитростей приготовления, чтобы картофель получился хрустящим и ароматным?

Есть несколько советов от опытных поваров, которых следует придерживаться, рассказывает Архипова Юлия.

Какой сорт выбрать

Не каждый картофель подойдет для приготовления хрустящей корочки. Лучший выбор – это картофель с высоким содержанием крахмала, такой как сорт «Руссет» или аналогичные.

Эти сорта при приготовлении создают мягкую, пушистую внутреннюю текстуру и хрустящую корочку снаружи.

Как подготовить перед жаркой

Прежде чем приступить к жарке, картофель необходимо правильно подготовить. Очищенные и нарезанные ломтики или кубики картофеля следует промыть под холодной водой, чтобы удалить излишки крахмала.

После этого их нужно обсушить бумажными полотенцами – это важный шаг, так как избыточная влага препятствует образованию хрустящей корочки.

Бланширование

Бланширование – это секрет, который используют многие шеф-повара для достижения идеального хруста. Картофель следует отварить в подсоленной воде в течение 5-7 минут, пока он не станет слегка мягким.

Затем его нужно быстро остудить в холодной воде, чтобы остановить процесс приготовления.

Этот шаг позволяет картофелю сохранить форму и структуру при последующей жарке. Конечно, без должного опыта такой прием лучше не использовать.

Использование крахмала и специй

После бланширования обсушенный картофель можно обвалять в крахмале. Кукурузный или картофельный крахмал создаст дополнительную хрустящую корочку.

Добавление специй и трав на этом этапе позволит им лучше прилипнуть к картофелю и раскроет их аромат при жарке. Смесь паприки, чесночного порошка, соли и перца станет отличным выбором.

Какая температура при жарке должна быть

Оптимальная температура для жарки картофеля – около 180-190°C. Лучше всего использовать духовку или фритюрницу для равномерного прогрева.

В духовке необходимо картофель в один слой на противне с пергаментной бумагой, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха.

Важно не переполнять противень, иначе картофель будет тушиться, а не жариться.

Если вы используется сковорода, нужно хорошо прогреть ее и добавить необходимое количество масла. При жарке на сковороде регулярно переворачивать картофель не следует.

Ранее мы рассказывали о том, как сформировать сырники так, чтобы они выглядели аккуратными.

Проверено редакцией