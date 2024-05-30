Что сделать, чтобы картофель фри был хрустящим: секреты повара

Занимаясь жаркой картофеля, большинство людей используют только привычные методы.
А почему бы не вспомнить несколько хитростей приготовления, чтобы картофель получился хрустящим и ароматным?
Есть несколько советов от опытных поваров, которых следует придерживаться, рассказывает Архипова Юлия.
Какой сорт выбрать
Не каждый картофель подойдет для приготовления хрустящей корочки. Лучший выбор – это картофель с высоким содержанием крахмала, такой как сорт «Руссет» или аналогичные.
Эти сорта при приготовлении создают мягкую, пушистую внутреннюю текстуру и хрустящую корочку снаружи.
Как подготовить перед жаркой
Прежде чем приступить к жарке, картофель необходимо правильно подготовить. Очищенные и нарезанные ломтики или кубики картофеля следует промыть под холодной водой, чтобы удалить излишки крахмала.
После этого их нужно обсушить бумажными полотенцами – это важный шаг, так как избыточная влага препятствует образованию хрустящей корочки.
Бланширование
Бланширование – это секрет, который используют многие шеф-повара для достижения идеального хруста. Картофель следует отварить в подсоленной воде в течение 5-7 минут, пока он не станет слегка мягким.
Затем его нужно быстро остудить в холодной воде, чтобы остановить процесс приготовления.
Этот шаг позволяет картофелю сохранить форму и структуру при последующей жарке. Конечно, без должного опыта такой прием лучше не использовать.
Использование крахмала и специй
После бланширования обсушенный картофель можно обвалять в крахмале. Кукурузный или картофельный крахмал создаст дополнительную хрустящую корочку.
Добавление специй и трав на этом этапе позволит им лучше прилипнуть к картофелю и раскроет их аромат при жарке. Смесь паприки, чесночного порошка, соли и перца станет отличным выбором.
Какая температура при жарке должна быть
Оптимальная температура для жарки картофеля – около 180-190°C. Лучше всего использовать духовку или фритюрницу для равномерного прогрева.
В духовке необходимо картофель в один слой на противне с пергаментной бумагой, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха.
Важно не переполнять противень, иначе картофель будет тушиться, а не жариться.
Если вы используется сковорода, нужно хорошо прогреть ее и добавить необходимое количество масла. При жарке на сковороде регулярно переворачивать картофель не следует.
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Проверено редакцией