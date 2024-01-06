Описание приготовления:

Вкусный и сытный салат, в котором все ингредиенты приятно дополняют вкус друг друга. Очередность слоев можно поменять. Вместо майонеза можно взять сметану.

Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Крабовые палочки Блюдо: Салаты

Состав / Ингредиенты:

Яйца 4 Штуки

Шампиньоны 200 Грамм

Лук 1 Штука

Крабовые палочки 150 Грамм

Огурец 1 Штука

Сыр 70 Грамм (твердый)

Майонез 80 Грамм

Растительное масло 20 Грамм

Соль По вкусу

Количество порций 2

Калорийность

162 ккал

Калорийность

11 г

Белки

7 г

Жиры

5 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Салат с крабовыми палочками, огурцами и шампиньонами»

Для приготовления салата подготовьте необходимые ингредиенты.

Яйца заранее отварите в кипящей воде 7-8 минут. Затем остудите их в холодной воде. Остывшие яйца очистите от скорлупы. Крабовые палочки освободите от упаковки.

Лук мелко нарежьте и обжарьте 1-2 минуты на небольшом огне.

Следом добавьте в сковороду нарезанные шампиньоны. Обжарьте все вместе 5-6 минут. Подсолите. Обжаренные грибы остудите до комнатной температуры.

Салат будем выкладывать слоями. На тарелку поставьте сервировочное кольцо и первым слоем выложите яйца, натертые на терке. Этот слой и следующие немного смазывайте майонезом.

Вторым слоем выложите обжаренные грибы. Слои прижимайте, чтобы они были плотнее друг к другу.

Затем выложите слой мелко нарезанных огурцов и на него слой крабовых палочек.

Верхним слоем выложите тертый сыр и снимите сервировочное кольцо.

Готовый салат немного охладите в холодильнике, а затем подавайте к столу.

Приятного аппетита!