Описание приготовления:
Вкусный и сытный салат, в котором все ингредиенты приятно дополняют вкус друг друга. Очередность слоев можно поменять. Вместо майонеза можно взять сметану.
Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Крабовые палочки Блюдо: Салаты
Состав / Ингредиенты:
- Яйца 4 Штуки
- Шампиньоны 200 Грамм
- Лук 1 Штука
- Крабовые палочки 150 Грамм
- Огурец 1 Штука
- Сыр 70 Грамм (твердый)
- Майонез 80 Грамм
- Растительное масло 20 Грамм
- Соль По вкусу
Количество порций 2
Калорийность
162 ккал
Калорийность
11 г
Белки
7 г
Жиры
5 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Салат с крабовыми палочками, огурцами и шампиньонами»
Для приготовления салата подготовьте необходимые ингредиенты.
Яйца заранее отварите в кипящей воде 7-8 минут. Затем остудите их в холодной воде. Остывшие яйца очистите от скорлупы. Крабовые палочки освободите от упаковки.
Лук мелко нарежьте и обжарьте 1-2 минуты на небольшом огне.
Следом добавьте в сковороду нарезанные шампиньоны. Обжарьте все вместе 5-6 минут. Подсолите. Обжаренные грибы остудите до комнатной температуры.
Салат будем выкладывать слоями. На тарелку поставьте сервировочное кольцо и первым слоем выложите яйца, натертые на терке. Этот слой и следующие немного смазывайте майонезом.
Вторым слоем выложите обжаренные грибы. Слои прижимайте, чтобы они были плотнее друг к другу.
Затем выложите слой мелко нарезанных огурцов и на него слой крабовых палочек.
Верхним слоем выложите тертый сыр и снимите сервировочное кольцо.
Готовый салат немного охладите в холодильнике, а затем подавайте к столу.
Приятного аппетита!