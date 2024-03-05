Рецепт: Салат из вареной свеклы «Вкусный» — С фасолью.

Ингредиенты:

свекла отварная — 250 гр.;

фасоль — 150 гр.;

кабачок маринованный — 100 гр.;

лук репчатый — 2 шт.;

морковь — 1 шт.;

масло подсолнечное — 3 ст л.;

соль — по вкусу.

Способ приготовления: Сегодня готовили салатик из отварной свеклы и фасоли. Ингредиентов минимум, а салатик сытный получается. Да и, надо отдать должное, салатик можно назвать полезным. Ведь фасоль содержит множеставо микроэлементов и витаминов. Такой салатик можно и «сольно» съесть, а можно и к пюрешечке, либо макарошкам подать.

В сковороду наливаю рафинированное масло

и как только масло закипит выкладываю нарезанный репчатый лук.

Особо мельчить лук, думаю, не стоит. Я в этом салате люблю лука побольше, но сколько было в наличии, столько и порезала. Очищаю морковь, она у меня достаточно большого размера.

Натираю морковь на крупную тёрку и добавляю в сковороду.

Лук с морковью жарятся на среднем огне. В салатик выкладываю фасоль (жидкость из банки полностью слила, ) За несколько минут нарезаю свеклу (я взяла половину большого корнеплода) и кабачки. Можно кабачки заменить и вместо кабачков нарезать пару — тройку маринованных огурчиков. Нарезанные овощи выкладываю в салатник.

И тут же выкладываю морковь с луком. Масло, в котором жарились овощи, тоже выливаю в салатник.

Масло стало насыщенного цвета, с желто — оранжевым отливом. Осталось добавить суть соли,

перемешать и можно приглашать родных к столу. Приятного аппетита и творческого кулинарного вдохновения.

Увы, финального фото сделать не успела, очень быстро салатник опустел…

Готовьте с любовью, ведь наши родные этого заслуживают.

**** «Сборка» салата займет минут двадцать времени, при наличии банки фасоли и заранее отваренной свеклы.****

Время приготовления: 20 мин.