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Блины на воде классические

На чтение: 10 минут
Блины на воде классические

Блины на воде – это универсальный продукт для вашего домашнего стола. Аппетитные румяные блины можно подавать с горячими блюдами, подливами, наполнять их начинками или просто есть со сливочным маслом или вареньем. Для приготовления используйте нашу проверенную кулинарную подборку из десяти простых и вкусных рецептов с пошаговыми фотографиями.

Классические блины на воде с яйцами

Классические блины на воде с яйцами получаются тонкими, румяными и привлекательными. Такой продукт можно подавать к горячим обеденным блюдам или вместе со сладкими дополнениями. Для приготовления берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт.

Блины на воде классические

Ингредиенты –+4 порц.

  • Мука 160 гр.
  • Яйцо куриное 2 шт.
  • Вода 330 мл.
  • Сахар-песок 1.5 ст.л.
  • Соль 2 щепотки
  • Разрыхлитель ½ ч.л.
  • Масло растительное 2 ст.л.

Шаги 35 мин.

  1. Блины на воде классические

    Блины на воде готовятся быстро и просто. Подготовим необходимые продукты, отмерим их в нужном количестве.

  2. Блины на воде классические

    В глубокой миске соединяем куриные яйца, соль и сахар.

  3. Блины на воде классические

    Взбалтываем продукты венчиком до однородности.

  4. Блины на воде классические

    Просеиваем сюда муку с разрыхлителем.

  5. Блины на воде классические

    Перемешиваем заготовку до однородности, подливаем около 70 миллилитров воды.

  6. Блины на воде классические

    Продолжаем вымешивать и доливаем всю воду.

  7. Блины на воде классические

    Далее в тесто вливаем растительное масло. Перемешиваем и оставляем заготовку на 10 минут.

  8. Блины на воде классические

    Разогреваем сковороду, смазываем немного растительным маслом и порционно вливаем сюда тесто. Размазываем по поверхности сковороды и обжариваем тонкие блины до румянца с обеих сторон.

  9. Блины на воде классические

    Классические блины на воде с яйцами готовы. Подавайте к столу!

Тонкие ажурные блины на воде с дырочками

Тонкие ажурные блины на воде с дырочками получаются очень интересными по вкусу и привлекательными. Приготовить такие яркие румяные блины в домашних условиях несложно. Для этого используйте проверенный пошаговый рецепт с фотографиями из нашей кулинарной подборки.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Мука – 180 гр.
  • Вода – 250 мл.
  • Кипяток – 250 мл.
  • Яйцо – 2 шт.
  • Сахар-песок – 1 ст.л.
  • Соль – 0,3 ч.л.
  • Сода – 0,5 ч.л.
  • Масло растительное – 3 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В глубокую миску просеиваем необходимое количество муки, добавляем сюда сахар.

Блины на воде классические

Шаг 2. В отдельной миске соединяем куриные яйца с солью.

Блины на воде классические

Шаг 3. Взбиваем яйца с солью миксером до однородности.

Блины на воде классические

Шаг 4. Вливаем сюда кипяток тонкой струей и продолжаем взбивать.

Блины на воде классические

Шаг 5. Постепенно всыпаем сюда просеянную муку небольшими порциями. Продолжаем работать миксером.

Блины на воде классические

Шаг 6. Далее вливаем сюда 2 столовые ложки растительного масла.

Блины на воде классические

Шаг 7. Вливаем холодную воду и вымешиваем однородное тесто.

Блины на воде классические

Шаг 8. Разогреваем сковороду для блинов с оставшимся растительным маслом.

Блины на воде классические

Шаг 9. Порционно вливаем сюда тесто и размазываем его по всей поверхности сковороды.

Блины на воде классические

Шаг 10. Жарим блин около 40 секунд, переворачиваем его и готовим еще 30 секунд. Так же жарим и остальные блины.

Блины на воде классические

Шаг 11. Тонкие ажурные блины на воде с дырочками готовы. Угощайтесь!

Блины на воде классические

Постные блины на воде без яиц

Постные блины на воде без яиц получаются вкусными и аппетитными. Они подойдут для постного и веганского меню. Обязательно попробуйте приготовить их по нашему проверенному рецепту с пошаговыми фотографиями. Такие блины можно подавать вместе с горячими блюдами или как самостоятельное угощение.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Мука – 1 ст.
  • Вода – 1 ст.
  • Сахар-песок – 4 ст.л.
  • Масло растительное – 2 ст.л.
  • Сода – 1 ч.л.
  • Соль – 0,5 ч.л.
  • Ванилин – 1 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Указанное количество муки просеиваем в глубокую миску.

Блины на воде классические

Шаг 2. Вливаем сюда воду тонкой струей. Начинаем перемешивать с помощью венчика.

Блины на воде классические

Шаг 3. Добавляем сюда сахар, соль и ванилин. Хорошенько перемешиваем.

Блины на воде классические

Шаг 4. Вливаем в тесто растительное масло.

Блины на воде классические

Шаг 5. Сюда же отправляем соду.

Блины на воде классические

Шаг 6. Перемешиваем тесто до однородности и образования пузырьков.

Блины на воде классические

Шаг 7. Разогреваем сковороду и порционно вливаем сюда тесто, обмазываем его по поверхности.

Блины на воде классические

Шаг 8. Обжариваем румяные блинчики с обеих сторон.

Блины на воде классические

Шаг 9. Постные блины на воде без яиц готовы. Скорее пробуйте!

Блины на воде классические

Тонкие блины на минеральной воде с дырочками

Тонкие блины на минеральной воде с дырочками выходят очень вкусными и привлекательными. Такой продукт можно подавать к горячим обеденным блюдам или вместе со сладкими дополнениями. Для приготовления берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт с фотографиями.

Время готовки – 35 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

  • Мука – 300 гр.
  • Вода минеральная – 700 мл.
  • Сахар-песок – 30 гр.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Масло растительное – 60 мл. + для смазывания сковороды

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые ингредиенты по списку.

Шаг 2. В глубокую миску просеиваем указанное количество муки.

Блины на воде классические

Шаг 3. Добавляем к муке соль и сахар. Перемешиваем сухие продукты венчиком.

Блины на воде классические

Шаг 4. Вливаем сюда половину минеральной воды.

Блины на воде классические

Шаг 5. Перемешиваем содержимое венчиком до однородности и исчезновения комочков.

Блины на воде классические

Шаг 6. Подливаем оставшуюся минеральную воду и продолжаем перемешивать.

Блины на воде классические

Шаг 7. Дополняем тесто растительным маслом и перемешиваем.

Блины на воде классические

Шаг 8. Разогреваем сковороду, смазанную растительным маслом, и порционно вливаем сюда тесто. Промазываем его по поверхности и жарим до румянца с обеих сторон.

Блины на воде классические

Шаг 9. Таким образом обжариваем все блины.

Блины на воде классические

Шаг 10. Тонкие блины на минеральной воде с дырочками готовы. Угощайтесь!

Блины на воде классические

Пышные блины на воде с дрожжами

Пышные блины на воде с дрожжами получаются не только очень вкусными, но и привлекательными. Их можно подавать к столу со сладкими дополнениями, сливочным маслом или сытными мясными подливками. Для приготовления берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 45 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Мука – 6 ст.л.
  • Вода – 1 ст.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Соль – 1 щепотка.
  • Сахар-песок – 1 ст.л.
  • Дрожжи сухие – 0,5 ч.л.
  • Масло растительное – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Шаг 2. В глубокую миску вливаем теплую воду, добавляем сахар и перемешиваем для его растворения.

Блины на воде классические

Шаг 3. Сюда же всыпаем сухие дрожжи.

Блины на воде классические

Шаг 4. Просеиваем в заготовку указанное количество муки.

Блины на воде классические

Шаг 5. Перемешиваем все венчиком до однородности.

Блины на воде классические

Шаг 6. Отдельно взбиваем куриное яйцо и вливаем его в общую заготовку.

Блины на воде классические

Шаг 7. Дополняем смесь солью и растительным маслом. Перемешиваем, прикрываем его пищевой пленкой и оставляем на 15 минут.

Блины на воде классические

Шаг 8. Разогреваем сковороду, смазанную растительным маслом, и порционно вливаем сюда тесто. Обжариваем с одной стороны, переворачиваем и быстро жарим до румянца с другой.

Блины на воде классические

Шаг 9. Так готовим все блины и перекладываем их на плоскую тарелку.

Блины на воде классические

Шаг 10. Пышные блины на воде с дрожжами готовы. Подавайте к столу!

Блины на воде классические

Заварные блины на кипятке

Заварные блины на кипятке получаются тонкими, румяными и привлекательными. Такой продукт можно подавать как к соленым блюдам, так и вместе со сладкими дополнениями. Для приготовления аппетитных блинов берите на заметку проверенный пошаговый рецепт из нашей кулинарной подборки.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Мука – 1 ст.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Сахар-песок – 1 ст.л.
  • Соль – 0,5 ч.л.
  • Вода – 100 мл.
  • Кипяток – 250 мл.
  • Масло растительное – 2 ст.л.
  • Разрыхлитель теста – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Разбиваем яйцо в глубокую миску. Добавляем к нему соль и сахар. Взбиваем венчиком.

Блины на воде классические

Шаг 3. Просеиваем муку с разрыхлителем. (стакан 250 мл.)

Блины на воде классические

Шаг 4. Хорошо вымешиваем содержимое до исчезновения комочков.

Блины на воде классические

Шаг 5. Тонкой струей вливаем в заготовку кипяток, непрерывно помешивая венчиком.

Блины на воде классические

Шаг 6. Далее в тесто вмешиваем растительное масло и оставляем его на 15 минут.

Блины на воде классические

Шаг 7. Обжариваем из полученного теста тонкие румяные блинчики, на смазанной растительным маслом сковороде. Готовим по минуте с каждой стороны.

Блины на воде классические

Шаг 8. Заварные блины на кипятке готовы. Можно пробовать!

Блины на воде классические

Ржаные блины на воде

Ржаные блины на воде выходят интересными по вкусу, полезными и питательными. Приготовить такие блины в домашних условиях несложно. Для этого используйте проверенный пошаговый рецепт с фотографиями из нашей кулинарной подборки. Порадуйте себя и близких интересным угощением.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

  • Мука ржаная – 2 ст.
  • Мука пшеничная – 1 ст.
  • Яйцо – 3 шт.
  • Вода – 6 ст.
  • Масло растительное – 3 ст.л.
  • Сахар-песок – 2 ст.л.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Кислота лимонная – 1 ч.л.
  • Сода – 1 ч.л.
  • Сало – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В глубокую миску разбиваем куриные яйца и вливаем два стакана воды.

Шаг 2. Сразу всю воду не вливаем. Немного воды оставляем и будем подливать позже.

Блины на воде классические

Шаг 3. Взбиваем яйца с водой до однородности.

Блины на воде классические

Шаг 4. Ржаную муку не рекомендуется сразу вводить в жидкую смесь. Всыпаем муку в отдельную миску.

Блины на воде классические

Шаг 5. Заливаем стаканом воды и хорошенько вымешиваем до исчезновения комочков.

Блины на воде классические

Шаг 6. Чтобы в этой смеси не было комков, можно взбить с помощью миксера.

Блины на воде классические

Шаг 7. Далее смесь из муки вводим в нашу основную заготовку. Продолжаем взбивать.

Блины на воде классические

Шаг 8. Теперь сюда всыпаем просеянную пшеничную муку и также взбиваем.

Блины на воде классические

Шаг 9. Вводим сюда половину оставшейся воды.

Блины на воде классические

Шаг 10. Сразу же вливаем растительное масло.

Блины на воде классические

Шаг 11. Продолжаем взбивать миксером до однородности.

Блины на воде классические

Шаг 12. В полученное тесто теперь можно добавить сахар.

Блины на воде классические

Шаг 13. Также всыпаем сюда необходимое количество соли.

Блины на воде классические

Шаг 14. Вводим всю остальную воду.

Блины на воде классические

Шаг 15. Взбиваем миксером до полной однородности.

Блины на воде классические

Шаг 16. Отмеряем необходимое количество лимонной кислоты и соды.

Блины на воде классические

Шаг 17. Сухие продукты погружаем в наше тесто.

Блины на воде классические

Шаг 18. Взбиваем еще раз до образования пены.

Блины на воде классические

Шаг 19. Разогреваем сковороду, промазываем салом и порционно вливаем сюда блинное тесто.

Блины на воде классические

Шаг 20. Переворачиваем заготовку и таким образом обжариваем все блины до румянца.

Блины на воде классические

Шаг 21. Ржаные блины на воде готовы. Подавайте к столу и угощайтесь!

Блины на воде классические

ПП блины с рисовой мукой на воде

ПП блины с рисовой мукой на воде – это идеальное кулинарное решение для тех, кто следит за своим питанием и здоровьем. Вкусные низкокалорийные блины также порадуют аппетитным видом и несложным кулинарным процессом. Берите на заметку наш проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Мука рисовая – 4 ст.л.
  • Вода – 1 ст.
  • Яйцо – 3 шт.
  • Соль – 1 щепотка.
  • Банан – 1 шт.
  • Сода – 0,5 ч.л.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Шаг 2. В глубокую миску разбиваем куриные яйца, сюда же отправляем соль, воду и куски банана.

Блины на воде классические

Шаг 3. Взбиваем продукты до полной однородности.

Блины на воде классические

Шаг 4. Теперь сюда вводим просеянную муку, соду и продолжаем взбивать.

Блины на воде классические

Шаг 5. Разогреваем сковороду на плите.

Блины на воде классические

Шаг 6. Вливаем сюда немного растительного масла.

Блины на воде классические

Шаг 7. На прогретую сковороду порционно выливаем тесто и размазываем его по поверхности.

Блины на воде классические

Шаг 8. Обжариваем блины с обеих сторон до румянца.

Блины на воде классические

Шаг 9. ПП блины с рисовой мукой на воде готовы. Выкладывайте на тарелку и подавайте к столу!

Блины на воде классические

Блины на воде с кукурузной мукой

Блины на воде с кукурузной мукой получаются очень интересными по вкусу и привлекательными. Приготовить такие аппетитные блины в домашних условиях несложно. Для этого используйте проверенный пошаговый рецепт с фотографиями из нашей кулинарной подборки.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Мука кукурузная – 4 ст.л.
  • Мука пшеничная – 2 ст.л.
  • Вода – 3 ст.
  • Сахар-песок – 3 ст.л.
  • Соль – 0,5 ч.л.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Всыпаем просеянную кукурузную муку в глубокую миску. Ее предварительно просеиваем.

Блины на воде классические

Шаг 2. Также сюда добавляем просеянную пшеничную муку в указанном количестве.

Блины на воде классические

Шаг 3. Добавляем сахар и немного соли.

Блины на воде классические

Шаг 4. Разбиваем куриное яйцо.

Блины на воде классические

Шаг 5. Вливаем воду.

Блины на воде классические

Шаг 6. Вымешиваем однородное тесто. Порционно вливаем его в разогретую сковороду и обжариваем блины до румянца с обеих сторон.

Блины на воде классические

Шаг 7. Блины на воде с кукурузной мукой готовы. Подавайте к столу!

Блины на воде классические

Пошаговый рецепт блинов на воде с яйцами и содой

Пошаговый рецепт блинов на воде с яйцами и содой поможем вам быстро и легко приготовить аппетитное румяное угощение, которое отлично дополнит ваш домашний стол. Вкусные румяные блины можно подавать к завтраку или в качестве перекуса. Обязательно попробуйте!

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Мука – 300 гр.
  • Вода – 600 мл.
  • Яйцо – 3 шт.
  • Оливковое масло – 1 ст.л.
  • Масло растительное – для жарки.
  • Сахар-песок – 2 ст.л.
  • Соль – 0,5 ч.л.
  • Сода – 0,5 ч.л.
  • Кислота лимонная – 0,5 ч.л.
  • Масло сливочное – для смазывания.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим все необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Яйца взбиваем миксером с 500 миллилитрами воды.

Блины на воде классические

Шаг 3. 100 миллилитров воды вымешиваем в чашке с лимонной кислотой.

Блины на воде классические

Шаг 4. В отдельной посуде перемешиваем просеянную муку с солью и содой.

Блины на воде классические

Шаг 5. Мучную смесь вводим в яичную.

Блины на воде классические

Шаг 6. Вымешиваем содержимое до однородности и исчезновения комочков, оставляем на 20 минут.

Блины на воде классические

Шаг 7. Затем сюда вливаем воду с лимонной кислотой и снова перемешиваем.

Блины на воде классические

Шаг 8. Вмешиваем в тесто оливковое масло.

Блины на воде классические

Шаг 9. Разогреваем сковороду, смазанную растительным маслом, и порционно вливаем сюда тесто. Обжариваем блины до румянца с обеих сторон.

Блины на воде классические

Шаг 10. Теперь у вас есть пошаговый рецепт блинов на воде с яйцами и содой. Берите на заметку!

Блины на воде классические

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