Блины на воде классические

Блины на воде – это универсальный продукт для вашего домашнего стола. Аппетитные румяные блины можно подавать с горячими блюдами, подливами, наполнять их начинками или просто есть со сливочным маслом или вареньем. Для приготовления используйте нашу проверенную кулинарную подборку из десяти простых и вкусных рецептов с пошаговыми фотографиями.

Классические блины на воде с яйцами

Классические блины на воде с яйцами получаются тонкими, румяными и привлекательными. Такой продукт можно подавать к горячим обеденным блюдам или вместе со сладкими дополнениями. Для приготовления берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт.

Ингредиенты –+4 порц.

Мука 160 гр.

Яйцо куриное 2 шт.

Вода 330 мл.

Сахар-песок 1.5 ст.л.

Соль 2 щепотки

Разрыхлитель ½ ч.л.

Масло растительное 2 ст.л.

Шаги 35 мин.

Блины на воде готовятся быстро и просто. Подготовим необходимые продукты, отмерим их в нужном количестве. В глубокой миске соединяем куриные яйца, соль и сахар. Взбалтываем продукты венчиком до однородности. Просеиваем сюда муку с разрыхлителем. Перемешиваем заготовку до однородности, подливаем около 70 миллилитров воды. Продолжаем вымешивать и доливаем всю воду. Далее в тесто вливаем растительное масло. Перемешиваем и оставляем заготовку на 10 минут. Разогреваем сковороду, смазываем немного растительным маслом и порционно вливаем сюда тесто. Размазываем по поверхности сковороды и обжариваем тонкие блины до румянца с обеих сторон. Классические блины на воде с яйцами готовы. Подавайте к столу!

Тонкие ажурные блины на воде с дырочками

Тонкие ажурные блины на воде с дырочками получаются очень интересными по вкусу и привлекательными. Приготовить такие яркие румяные блины в домашних условиях несложно. Для этого используйте проверенный пошаговый рецепт с фотографиями из нашей кулинарной подборки.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Мука – 180 гр.

Вода – 250 мл.

Кипяток – 250 мл.

Яйцо – 2 шт.

Сахар-песок – 1 ст.л.

Соль – 0,3 ч.л.

Сода – 0,5 ч.л.

Масло растительное – 3 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В глубокую миску просеиваем необходимое количество муки, добавляем сюда сахар.

Шаг 2. В отдельной миске соединяем куриные яйца с солью.

Шаг 3. Взбиваем яйца с солью миксером до однородности.

Шаг 4. Вливаем сюда кипяток тонкой струей и продолжаем взбивать.

Шаг 5. Постепенно всыпаем сюда просеянную муку небольшими порциями. Продолжаем работать миксером.

Шаг 6. Далее вливаем сюда 2 столовые ложки растительного масла.

Шаг 7. Вливаем холодную воду и вымешиваем однородное тесто.

Шаг 8. Разогреваем сковороду для блинов с оставшимся растительным маслом.

Шаг 9. Порционно вливаем сюда тесто и размазываем его по всей поверхности сковороды.

Шаг 10. Жарим блин около 40 секунд, переворачиваем его и готовим еще 30 секунд. Так же жарим и остальные блины.

Шаг 11. Тонкие ажурные блины на воде с дырочками готовы. Угощайтесь!

Постные блины на воде без яиц

Постные блины на воде без яиц получаются вкусными и аппетитными. Они подойдут для постного и веганского меню. Обязательно попробуйте приготовить их по нашему проверенному рецепту с пошаговыми фотографиями. Такие блины можно подавать вместе с горячими блюдами или как самостоятельное угощение.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Мука – 1 ст.

Вода – 1 ст.

Сахар-песок – 4 ст.л.

Масло растительное – 2 ст.л.

Сода – 1 ч.л.

Соль – 0,5 ч.л.

Ванилин – 1 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Указанное количество муки просеиваем в глубокую миску.

Шаг 2. Вливаем сюда воду тонкой струей. Начинаем перемешивать с помощью венчика.

Шаг 3. Добавляем сюда сахар, соль и ванилин. Хорошенько перемешиваем.

Шаг 4. Вливаем в тесто растительное масло.

Шаг 5. Сюда же отправляем соду.

Шаг 6. Перемешиваем тесто до однородности и образования пузырьков.

Шаг 7. Разогреваем сковороду и порционно вливаем сюда тесто, обмазываем его по поверхности.

Шаг 8. Обжариваем румяные блинчики с обеих сторон.

Шаг 9. Постные блины на воде без яиц готовы. Скорее пробуйте!

Тонкие блины на минеральной воде с дырочками

Тонкие блины на минеральной воде с дырочками выходят очень вкусными и привлекательными. Такой продукт можно подавать к горячим обеденным блюдам или вместе со сладкими дополнениями. Для приготовления берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт с фотографиями.

Время готовки – 35 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

Мука – 300 гр.

Вода минеральная – 700 мл.

Сахар-песок – 30 гр.

Соль – 1 ч.л.

Масло растительное – 60 мл. + для смазывания сковороды

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые ингредиенты по списку.

Шаг 2. В глубокую миску просеиваем указанное количество муки.

Шаг 3. Добавляем к муке соль и сахар. Перемешиваем сухие продукты венчиком.

Шаг 4. Вливаем сюда половину минеральной воды.

Шаг 5. Перемешиваем содержимое венчиком до однородности и исчезновения комочков.

Шаг 6. Подливаем оставшуюся минеральную воду и продолжаем перемешивать.

Шаг 7. Дополняем тесто растительным маслом и перемешиваем.

Шаг 8. Разогреваем сковороду, смазанную растительным маслом, и порционно вливаем сюда тесто. Промазываем его по поверхности и жарим до румянца с обеих сторон.

Шаг 9. Таким образом обжариваем все блины.

Шаг 10. Тонкие блины на минеральной воде с дырочками готовы. Угощайтесь!

Пышные блины на воде с дрожжами

Пышные блины на воде с дрожжами получаются не только очень вкусными, но и привлекательными. Их можно подавать к столу со сладкими дополнениями, сливочным маслом или сытными мясными подливками. Для приготовления берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 45 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Мука – 6 ст.л.

Вода – 1 ст.

Яйцо – 1 шт.

Соль – 1 щепотка.

Сахар-песок – 1 ст.л.

Дрожжи сухие – 0,5 ч.л.

Масло растительное – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Шаг 2. В глубокую миску вливаем теплую воду, добавляем сахар и перемешиваем для его растворения.

Шаг 3. Сюда же всыпаем сухие дрожжи.

Шаг 4. Просеиваем в заготовку указанное количество муки.

Шаг 5. Перемешиваем все венчиком до однородности.

Шаг 6. Отдельно взбиваем куриное яйцо и вливаем его в общую заготовку.

Шаг 7. Дополняем смесь солью и растительным маслом. Перемешиваем, прикрываем его пищевой пленкой и оставляем на 15 минут.

Шаг 8. Разогреваем сковороду, смазанную растительным маслом, и порционно вливаем сюда тесто. Обжариваем с одной стороны, переворачиваем и быстро жарим до румянца с другой.

Шаг 9. Так готовим все блины и перекладываем их на плоскую тарелку.

Шаг 10. Пышные блины на воде с дрожжами готовы. Подавайте к столу!

Заварные блины на кипятке

Заварные блины на кипятке получаются тонкими, румяными и привлекательными. Такой продукт можно подавать как к соленым блюдам, так и вместе со сладкими дополнениями. Для приготовления аппетитных блинов берите на заметку проверенный пошаговый рецепт из нашей кулинарной подборки.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Мука – 1 ст.

Яйцо – 1 шт.

Сахар-песок – 1 ст.л.

Соль – 0,5 ч.л.

Вода – 100 мл.

Кипяток – 250 мл.

Масло растительное – 2 ст.л.

Разрыхлитель теста – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Разбиваем яйцо в глубокую миску. Добавляем к нему соль и сахар. Взбиваем венчиком.

Шаг 3. Просеиваем муку с разрыхлителем. (стакан 250 мл.)

Шаг 4. Хорошо вымешиваем содержимое до исчезновения комочков.

Шаг 5. Тонкой струей вливаем в заготовку кипяток, непрерывно помешивая венчиком.

Шаг 6. Далее в тесто вмешиваем растительное масло и оставляем его на 15 минут.

Шаг 7. Обжариваем из полученного теста тонкие румяные блинчики, на смазанной растительным маслом сковороде. Готовим по минуте с каждой стороны.

Шаг 8. Заварные блины на кипятке готовы. Можно пробовать!

Ржаные блины на воде

Ржаные блины на воде выходят интересными по вкусу, полезными и питательными. Приготовить такие блины в домашних условиях несложно. Для этого используйте проверенный пошаговый рецепт с фотографиями из нашей кулинарной подборки. Порадуйте себя и близких интересным угощением.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

Мука ржаная – 2 ст.

Мука пшеничная – 1 ст.

Яйцо – 3 шт.

Вода – 6 ст.

Масло растительное – 3 ст.л.

Сахар-песок – 2 ст.л.

Соль – 1 ч.л.

Кислота лимонная – 1 ч.л.

Сода – 1 ч.л.

Сало – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В глубокую миску разбиваем куриные яйца и вливаем два стакана воды.

Шаг 2. Сразу всю воду не вливаем. Немного воды оставляем и будем подливать позже.

Шаг 3. Взбиваем яйца с водой до однородности.

Шаг 4. Ржаную муку не рекомендуется сразу вводить в жидкую смесь. Всыпаем муку в отдельную миску.

Шаг 5. Заливаем стаканом воды и хорошенько вымешиваем до исчезновения комочков.

Шаг 6. Чтобы в этой смеси не было комков, можно взбить с помощью миксера.

Шаг 7. Далее смесь из муки вводим в нашу основную заготовку. Продолжаем взбивать.

Шаг 8. Теперь сюда всыпаем просеянную пшеничную муку и также взбиваем.

Шаг 9. Вводим сюда половину оставшейся воды.

Шаг 10. Сразу же вливаем растительное масло.

Шаг 11. Продолжаем взбивать миксером до однородности.

Шаг 12. В полученное тесто теперь можно добавить сахар.

Шаг 13. Также всыпаем сюда необходимое количество соли.

Шаг 14. Вводим всю остальную воду.

Шаг 15. Взбиваем миксером до полной однородности.

Шаг 16. Отмеряем необходимое количество лимонной кислоты и соды.

Шаг 17. Сухие продукты погружаем в наше тесто.

Шаг 18. Взбиваем еще раз до образования пены.

Шаг 19. Разогреваем сковороду, промазываем салом и порционно вливаем сюда блинное тесто.

Шаг 20. Переворачиваем заготовку и таким образом обжариваем все блины до румянца.

Шаг 21. Ржаные блины на воде готовы. Подавайте к столу и угощайтесь!

ПП блины с рисовой мукой на воде

ПП блины с рисовой мукой на воде – это идеальное кулинарное решение для тех, кто следит за своим питанием и здоровьем. Вкусные низкокалорийные блины также порадуют аппетитным видом и несложным кулинарным процессом. Берите на заметку наш проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Мука рисовая – 4 ст.л.

Вода – 1 ст.

Яйцо – 3 шт.

Соль – 1 щепотка.

Банан – 1 шт.

Сода – 0,5 ч.л.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Шаг 2. В глубокую миску разбиваем куриные яйца, сюда же отправляем соль, воду и куски банана.

Шаг 3. Взбиваем продукты до полной однородности.

Шаг 4. Теперь сюда вводим просеянную муку, соду и продолжаем взбивать.

Шаг 5. Разогреваем сковороду на плите.

Шаг 6. Вливаем сюда немного растительного масла.

Шаг 7. На прогретую сковороду порционно выливаем тесто и размазываем его по поверхности.

Шаг 8. Обжариваем блины с обеих сторон до румянца.

Шаг 9. ПП блины с рисовой мукой на воде готовы. Выкладывайте на тарелку и подавайте к столу!

Блины на воде с кукурузной мукой

Блины на воде с кукурузной мукой получаются очень интересными по вкусу и привлекательными. Приготовить такие аппетитные блины в домашних условиях несложно. Для этого используйте проверенный пошаговый рецепт с фотографиями из нашей кулинарной подборки.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Мука кукурузная – 4 ст.л.

Мука пшеничная – 2 ст.л.

Вода – 3 ст.

Сахар-песок – 3 ст.л.

Соль – 0,5 ч.л.

Яйцо – 1 шт.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Всыпаем просеянную кукурузную муку в глубокую миску. Ее предварительно просеиваем.

Шаг 2. Также сюда добавляем просеянную пшеничную муку в указанном количестве.

Шаг 3. Добавляем сахар и немного соли.

Шаг 4. Разбиваем куриное яйцо.

Шаг 5. Вливаем воду.

Шаг 6. Вымешиваем однородное тесто. Порционно вливаем его в разогретую сковороду и обжариваем блины до румянца с обеих сторон.

Шаг 7. Блины на воде с кукурузной мукой готовы. Подавайте к столу!

Пошаговый рецепт блинов на воде с яйцами и содой

Пошаговый рецепт блинов на воде с яйцами и содой поможем вам быстро и легко приготовить аппетитное румяное угощение, которое отлично дополнит ваш домашний стол. Вкусные румяные блины можно подавать к завтраку или в качестве перекуса. Обязательно попробуйте!

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Мука – 300 гр.

Вода – 600 мл.

Яйцо – 3 шт.

Оливковое масло – 1 ст.л.

Масло растительное – для жарки.

Сахар-песок – 2 ст.л.

Соль – 0,5 ч.л.

Сода – 0,5 ч.л.

Кислота лимонная – 0,5 ч.л.

Масло сливочное – для смазывания.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим все необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Яйца взбиваем миксером с 500 миллилитрами воды.

Шаг 3. 100 миллилитров воды вымешиваем в чашке с лимонной кислотой.

Шаг 4. В отдельной посуде перемешиваем просеянную муку с солью и содой.

Шаг 5. Мучную смесь вводим в яичную.

Шаг 6. Вымешиваем содержимое до однородности и исчезновения комочков, оставляем на 20 минут.

Шаг 7. Затем сюда вливаем воду с лимонной кислотой и снова перемешиваем.

Шаг 8. Вмешиваем в тесто оливковое масло.

Шаг 9. Разогреваем сковороду, смазанную растительным маслом, и порционно вливаем сюда тесто. Обжариваем блины до румянца с обеих сторон.

Шаг 10. Теперь у вас есть пошаговый рецепт блинов на воде с яйцами и содой. Берите на заметку!