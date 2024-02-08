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Обалденная горбуша. Так вкусно, что можно готовить каждый день

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Обалденная горбуша. Так вкусно, что можно готовить каждый день

Горбуша относится к рыбе среднего ценового сегмента. Позволить себе питаться горбушей каждый день может не каждый. Однако, не стоит исключать мясо этой рыбы из своего рациона.

Дело в том, что в горбуше содержится повышенное содержание витамина D, который ответственен за предотвращение сердечно-сосудистых заболеваний. Также витамин D способствует избавлению от артрита и прочих подобных заболеваний.

Кроме того, в горбуше много Омега-3 кислот. Этот компонент укрепляет кости и хорошо воздействует на мозг.

Расскажем, как приготовить горбушу в духовке.

Ингредиенты для запеченной горбуши:

  • Горбуша — 2 кг;
  • Растительное масло – 70 г;
  • Соль — ч.л.;
  • Черный перец — ½ ч.л.;
  • Приправа для рыбы — ½ ч.л.;
  • Лимонный сок;
  • Лук репчатый — 3 шт.;
  • Лимон — 1 шт.;
  • Помидор — 4 шт.;
  • Сливочное масло — 50 г;
  • Цуккини — 2 шт.;
  • Перец — 1 шт.;
  • Помидоры черри — 200 г;
  • Французская горчица;
  • Соевый соус — 50 мл;
  • Петрушка — пучок.

Приготовление запеченной горбуши:

Очищаем рыбу от плавников, жабр, головы и внутренностей, делаем поперек туши небольшие надрезы с обеих сторон. В растительное масло добавляем соль, перец черный и приправу для рыбы, смешиваем с лимонным соком.

Обалденная горбуша. Так вкусно, что можно готовить каждый день

Выкладываем рыбу на противень и смазываем с обеих сторон данным растительным маслом со специями. Внутреннюю часть рыбы тоже смазываем маслом.

Маринуем рыбу под пленкой 30 минут. Нарезаем тонкими кольцами 3 луковицы и лимон, выкладываем с чередованием на противень.

Нарезаем дольками помидоры. Выкладываем на поверхность луковой подушки рыбу, по краям кладем помидоры, сверху сливочное масло. Внутрь горбуши выкладываем петрушку.

Обалденная горбуша. Так вкусно, что можно готовить каждый день

Запечатываем горбушу в фольгу и запекаем при 200 градусах 45 минут.

Обалденная горбуша. Так вкусно, что можно готовить каждый день

В это время тонкими поперечным пластинами нарезаем цуккини.

Нарезаем полукольцами лук и сладкий перец. Половинками режем помидоры Черри. В сковороде на растительном масле обжариваем лук.

Обминаем цуккини и избавляем от лишней жидкости. К жареному луку кладем перец и помидорки, обжариваем вместе.

Выкладываем в одну миску к цуккини жареные овощи.

Накрываем овощи пищевой пленкой и оставляем на 20 минут в холодильнике.

Подавать запеченную горбушу лучше с данным салатом.

Обалденная горбуша. Так вкусно, что можно готовить каждый день

 

Получается полезное и вкусное сочетание на ужин.

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