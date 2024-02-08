Обалденная горбуша. Так вкусно, что можно готовить каждый день

Горбуша относится к рыбе среднего ценового сегмента. Позволить себе питаться горбушей каждый день может не каждый. Однако, не стоит исключать мясо этой рыбы из своего рациона.
Дело в том, что в горбуше содержится повышенное содержание витамина D, который ответственен за предотвращение сердечно-сосудистых заболеваний. Также витамин D способствует избавлению от артрита и прочих подобных заболеваний.
Кроме того, в горбуше много Омега-3 кислот. Этот компонент укрепляет кости и хорошо воздействует на мозг.
Расскажем, как приготовить горбушу в духовке.
Ингредиенты для запеченной горбуши:
- Горбуша — 2 кг;
- Растительное масло – 70 г;
- Соль — ч.л.;
- Черный перец — ½ ч.л.;
- Приправа для рыбы — ½ ч.л.;
- Лимонный сок;
- Лук репчатый — 3 шт.;
- Лимон — 1 шт.;
- Помидор — 4 шт.;
- Сливочное масло — 50 г;
- Цуккини — 2 шт.;
- Перец — 1 шт.;
- Помидоры черри — 200 г;
- Французская горчица;
- Соевый соус — 50 мл;
- Петрушка — пучок.
Приготовление запеченной горбуши:
Очищаем рыбу от плавников, жабр, головы и внутренностей, делаем поперек туши небольшие надрезы с обеих сторон. В растительное масло добавляем соль, перец черный и приправу для рыбы, смешиваем с лимонным соком.
Выкладываем рыбу на противень и смазываем с обеих сторон данным растительным маслом со специями. Внутреннюю часть рыбы тоже смазываем маслом.
Маринуем рыбу под пленкой 30 минут. Нарезаем тонкими кольцами 3 луковицы и лимон, выкладываем с чередованием на противень.
Нарезаем дольками помидоры. Выкладываем на поверхность луковой подушки рыбу, по краям кладем помидоры, сверху сливочное масло. Внутрь горбуши выкладываем петрушку.
Запечатываем горбушу в фольгу и запекаем при 200 градусах 45 минут.
В это время тонкими поперечным пластинами нарезаем цуккини.
Нарезаем полукольцами лук и сладкий перец. Половинками режем помидоры Черри. В сковороде на растительном масле обжариваем лук.
Обминаем цуккини и избавляем от лишней жидкости. К жареному луку кладем перец и помидорки, обжариваем вместе.
Выкладываем в одну миску к цуккини жареные овощи.
Накрываем овощи пищевой пленкой и оставляем на 20 минут в холодильнике.
Подавать запеченную горбушу лучше с данным салатом.
Получается полезное и вкусное сочетание на ужин.