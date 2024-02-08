Обалденная горбуша. Так вкусно, что можно готовить каждый день

Горбуша относится к рыбе среднего ценового сегмента. Позволить себе питаться горбушей каждый день может не каждый. Однако, не стоит исключать мясо этой рыбы из своего рациона.

Дело в том, что в горбуше содержится повышенное содержание витамина D, который ответственен за предотвращение сердечно-сосудистых заболеваний. Также витамин D способствует избавлению от артрита и прочих подобных заболеваний.

Кроме того, в горбуше много Омега-3 кислот. Этот компонент укрепляет кости и хорошо воздействует на мозг.

Расскажем, как приготовить горбушу в духовке.

Ингредиенты для запеченной горбуши:

Горбуша — 2 кг;

Растительное масло – 70 г;

Соль — ч.л.;

Черный перец — ½ ч.л.;

Приправа для рыбы — ½ ч.л.;

Лимонный сок;

Лук репчатый — 3 шт.;

Лимон — 1 шт.;

Помидор — 4 шт.;

Сливочное масло — 50 г;

Цуккини — 2 шт.;

Перец — 1 шт.;

Помидоры черри — 200 г;

Французская горчица;

Соевый соус — 50 мл;

Петрушка — пучок.

Приготовление запеченной горбуши:

Очищаем рыбу от плавников, жабр, головы и внутренностей, делаем поперек туши небольшие надрезы с обеих сторон. В растительное масло добавляем соль, перец черный и приправу для рыбы, смешиваем с лимонным соком.

Выкладываем рыбу на противень и смазываем с обеих сторон данным растительным маслом со специями. Внутреннюю часть рыбы тоже смазываем маслом.

Маринуем рыбу под пленкой 30 минут. Нарезаем тонкими кольцами 3 луковицы и лимон, выкладываем с чередованием на противень.

Нарезаем дольками помидоры. Выкладываем на поверхность луковой подушки рыбу, по краям кладем помидоры, сверху сливочное масло. Внутрь горбуши выкладываем петрушку.

Запечатываем горбушу в фольгу и запекаем при 200 градусах 45 минут.

В это время тонкими поперечным пластинами нарезаем цуккини.

Нарезаем полукольцами лук и сладкий перец. Половинками режем помидоры Черри. В сковороде на растительном масле обжариваем лук.

Обминаем цуккини и избавляем от лишней жидкости. К жареному луку кладем перец и помидорки, обжариваем вместе.

Выкладываем в одну миску к цуккини жареные овощи.

Накрываем овощи пищевой пленкой и оставляем на 20 минут в холодильнике.

Подавать запеченную горбушу лучше с данным салатом.

Получается полезное и вкусное сочетание на ужин.