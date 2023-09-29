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Рецепт: Салат с сыром фета — Не классический, но в стиле знаменитого греческого салата.

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Рецепт: Салат с сыром фета — Не классический, но в стиле знаменитого греческого салата.

Ингредиенты:
огурец короткоплодный колючий — 2 шт.;
сыр фета — 400 г;
соль — по вкусу;
перец черный молотый — по вкусу;
лук репчатый (небольшой) — 1 шт.;
помидоры спелые средние (по желанию) — 4 шт.;
перец зеленый сладкий крупный — 2 шт.;
масло растительное — по вкусу
Способ приготовления: Сегодня у нас салат с сыром хохланд фетакса. Рецепт не классический, а, скажем так, вариация на тему знаменитого греческого салата, он же крестьянский, он же деревенский.

Для приготовления салата с сыром фета нам понадобятся четыре спелых помидора среднего размера, пара огурчиков, лучше короткоплодных колючих, они вкуснее и ароматнее. Два спелых крупных перца и немного репчатого лука. Можно взять любые другие овощи по желанию, но это стандартный набор.

Рецепт: Салат с сыром фета - Не классический, но в стиле знаменитого греческого салата.

Все овощи лучше нарезать покрупнее, мельчить не надо. Огурцы нарезаем полукольцами.

Рецепт: Салат с сыром фета - Не классический, но в стиле знаменитого греческого салата.

Репчатый лук тоже нарезаем полукольцами или четвертинками колец.

Рецепт: Салат с сыром фета - Не классический, но в стиле знаменитого греческого салата.

Зелёный болгарский перец нарезаем крупной соломкой.

Рецепт: Салат с сыром фета - Не классический, но в стиле знаменитого греческого салата.

Помидоры также нарезаем крупными ломтиками. Помидоры режем в самую последнюю очередь, т. к. они очень спелых, сразу дают много сока.

Рецепт: Салат с сыром фета - Не классический, но в стиле знаменитого греческого салата.

Когда все овощи нарезаны, добавляем нарезанный небольшими кубиками сыр фета.
Перемешиваем все ингредиенты, заправляем растительным маслом, сразу же подаём к столу.

Рецепт: Салат с сыром фета - Не классический, но в стиле знаменитого греческого салата.

Соль и чёрный молотый перец добавляем по вкусу.

Рецепт: Салат с сыром фета - Не классический, но в стиле знаменитого греческого салата.

Подавать такой салат можно с чем угодно. Детям больше всего нравится перемешивать салат с тёплыми макаронами. Очень вкусно и сытно получается.

Рецепт: Салат с сыром фета - Не классический, но в стиле знаменитого греческого салата.

Время приготовления: 15 мин.

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