Рецепт: Салат с сыром фета — Не классический, но в стиле знаменитого греческого салата.

Ингредиенты:

огурец короткоплодный колючий — 2 шт.;

сыр фета — 400 г;

соль — по вкусу;

перец черный молотый — по вкусу;

лук репчатый (небольшой) — 1 шт.;

помидоры спелые средние (по желанию) — 4 шт.;

перец зеленый сладкий крупный — 2 шт.;

масло растительное — по вкусу

Способ приготовления: Сегодня у нас салат с сыром хохланд фетакса. Рецепт не классический, а, скажем так, вариация на тему знаменитого греческого салата, он же крестьянский, он же деревенский.

Для приготовления салата с сыром фета нам понадобятся четыре спелых помидора среднего размера, пара огурчиков, лучше короткоплодных колючих, они вкуснее и ароматнее. Два спелых крупных перца и немного репчатого лука. Можно взять любые другие овощи по желанию, но это стандартный набор.

Все овощи лучше нарезать покрупнее, мельчить не надо. Огурцы нарезаем полукольцами.

Репчатый лук тоже нарезаем полукольцами или четвертинками колец.

Зелёный болгарский перец нарезаем крупной соломкой.

Помидоры также нарезаем крупными ломтиками. Помидоры режем в самую последнюю очередь, т. к. они очень спелых, сразу дают много сока.

Когда все овощи нарезаны, добавляем нарезанный небольшими кубиками сыр фета.

Перемешиваем все ингредиенты, заправляем растительным маслом, сразу же подаём к столу.

Соль и чёрный молотый перец добавляем по вкусу.

Подавать такой салат можно с чем угодно. Детям больше всего нравится перемешивать салат с тёплыми макаронами. Очень вкусно и сытно получается.

Время приготовления: 15 мин.