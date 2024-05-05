Описание приготовления:

Это блюдо готовили наши бабушки и прабабушки. Простое, бюджетное, сытное и очень вкусное! Гуленник — это картошка, залитая яйцами и деревенским молоком или сливками, томлённая в печи. Если будете готовить, берите глиняные горшочки, чтобы максимально приблизить тот самый вкус. Можно подать самостоятельно с соленьями, а можно и в качестве гарнира. Картофельное пюре приобретает нежный и пикантный вкус, получается необыкновенно!

Назначение: На ужин Основной ингредиент: Овощи / Картофель Блюдо: Горячие блюда География кухни: Русская кухня

Состав / Ингредиенты:

Картофель 700 Грамм

Молоко 250 Миллилитров (или сливки)

Масло сливочное 50 Грамм

Яйцо 2 Штуки

Соль По вкусу

Растительное масло 1 Ст. ложка

Перец По вкусу

Сухари для панировки 40 Грамм

Количество порций 6

Калорийность

132 ккал

Калорийность

3 г

Белки

7 г

Жиры

13 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Гуленник из картошки и яиц в духовке»

Подготовьте все ингредиенты по списку.

Картофель очистите, нарежьте произвольно и залейте водой. Отварите до готовности.

Когда картофель будет готов, воду слейте, а картофель растолките в пюре.

Отдельно взбейте яйца с молоком или сливками.

Немного подогрейте, чтобы смесь была тёплой и добавьте к пюре. Соль и перец добавьте по вкусу.

Перемешайте до однородности.

Жаропрочную форму, если есть возможность, лучше взять глиняную, смажьте маслом и присыпьте сухарями.

Выложите картофельную массу и разровняйте лопаткой.

Выпекайте в духовке при температуре 180 градусов около 40 минут, пока не появится румяная корочка сверху.

Гуленник из картошки и яиц в духовке готов. Подавайте в горячем виде. Приятного аппетита!