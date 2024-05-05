Описание приготовления:
Это блюдо готовили наши бабушки и прабабушки. Простое, бюджетное, сытное и очень вкусное! Гуленник — это картошка, залитая яйцами и деревенским молоком или сливками, томлённая в печи. Если будете готовить, берите глиняные горшочки, чтобы максимально приблизить тот самый вкус. Можно подать самостоятельно с соленьями, а можно и в качестве гарнира. Картофельное пюре приобретает нежный и пикантный вкус, получается необыкновенно!
Назначение: На ужин Основной ингредиент: Овощи / Картофель Блюдо: Горячие блюда География кухни: Русская кухня
Состав / Ингредиенты:
- Картофель 700 Грамм
- Молоко 250 Миллилитров (или сливки)
- Масло сливочное 50 Грамм
- Яйцо 2 Штуки
- Соль По вкусу
- Растительное масло 1 Ст. ложка
- Перец По вкусу
- Сухари для панировки 40 Грамм
Количество порций 6
Калорийность
132 ккал
Калорийность
3 г
Белки
7 г
Жиры
13 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Гуленник из картошки и яиц в духовке»
Подготовьте все ингредиенты по списку.
Картофель очистите, нарежьте произвольно и залейте водой. Отварите до готовности.
Когда картофель будет готов, воду слейте, а картофель растолките в пюре.
Отдельно взбейте яйца с молоком или сливками.
Немного подогрейте, чтобы смесь была тёплой и добавьте к пюре. Соль и перец добавьте по вкусу.
Перемешайте до однородности.
Жаропрочную форму, если есть возможность, лучше взять глиняную, смажьте маслом и присыпьте сухарями.
Выложите картофельную массу и разровняйте лопаткой.
Выпекайте в духовке при температуре 180 градусов около 40 минут, пока не появится румяная корочка сверху.
Гуленник из картошки и яиц в духовке готов. Подавайте в горячем виде. Приятного аппетита!