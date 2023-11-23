Рецепт: Салат «Селедка под шубой» — С двумя слоями селедки и лука.

Ингредиенты:
филе сельди — 300-400 гр.;
свекла отварная — 3 шт.;
морковь — 2-3 шт.;
картофель отваренный — 3-4 шт.;
яйца куриные — 3-4 шт.;
лук репчатый — 1 шт.;
майонез — по вкусу;
укроп зеленый — 1 веточка.
Способ приготовления: Селедка под шубой — делаю не только на Новый Год, а когда душа пожелает.
В первую очередь отвариваем овощи. Особенно долго варить свеклу. Поэтому лучше заранее приготовить. Свеклу варю отдельно, так как добавляю сахар. А картофель и морковь с добавлением соли. Также еще яйца нужны, конечно же варенные.
Овощи и яйца остудить и очистить от кожуры.
Затем берем подходящую для салата посудину и приступаем к приготовлению.
В первую очередь на дно я раскладываю соленую селедку. Филе покупное не люблю. Всегда покупаю целую и сама чищу. Здесь уже нарезана на кусочки, по возможности без косточек.
Затем режу лук и помещаю на рыбу.
Следующий слой — картофель. Все овощи для салата селедка под шубой тру на терке и прямо над блюдом.
Майонез стараюсь привлекать как можно меньше. Поэтому первый слой майонеза приходится после картофеля.
Затем морковь. Что-то в этот раз маловато как-то.
И вот отличие моего приготовления. Селедки я делаю два слоя. Самый первый слой и после моркови.
И еще раз лук.
Снова майонез.
Теперь яйца. Тоже на терке тру.
Здесь тоже можно майонеза добавить и вот добрались до свеклы.
И завершающий слоя майонеза.
Для украшения укроп использовала.
Лучше оставить на ночь в холодильнике, чтобы хорошо все пропиталась.
Всем известный салат, который никогда не надоест.
Количество продуктов у меня указано приблизительно. Время приготовления без учета времени, необходимого для варки овощей и яиц.
Время приготовления: 40 мин.