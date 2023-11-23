Рецепт: Салат «Селедка под шубой» — С двумя слоями селедки и лука.

Ингредиенты:

филе сельди — 300-400 гр.;

свекла отварная — 3 шт.;

морковь — 2-3 шт.;

картофель отваренный — 3-4 шт.;

яйца куриные — 3-4 шт.;

лук репчатый — 1 шт.;

майонез — по вкусу;

укроп зеленый — 1 веточка.

Способ приготовления: Селедка под шубой — делаю не только на Новый Год, а когда душа пожелает.

В первую очередь отвариваем овощи. Особенно долго варить свеклу. Поэтому лучше заранее приготовить. Свеклу варю отдельно, так как добавляю сахар. А картофель и морковь с добавлением соли. Также еще яйца нужны, конечно же варенные.

Овощи и яйца остудить и очистить от кожуры.

Затем берем подходящую для салата посудину и приступаем к приготовлению.

В первую очередь на дно я раскладываю соленую селедку. Филе покупное не люблю. Всегда покупаю целую и сама чищу. Здесь уже нарезана на кусочки, по возможности без косточек.

Затем режу лук и помещаю на рыбу.

Следующий слой — картофель. Все овощи для салата селедка под шубой тру на терке и прямо над блюдом.

Майонез стараюсь привлекать как можно меньше. Поэтому первый слой майонеза приходится после картофеля.

Затем морковь. Что-то в этот раз маловато как-то.

И вот отличие моего приготовления. Селедки я делаю два слоя. Самый первый слой и после моркови.

И еще раз лук.

Снова майонез.

Теперь яйца. Тоже на терке тру.

Здесь тоже можно майонеза добавить и вот добрались до свеклы.

И завершающий слоя майонеза.

Для украшения укроп использовала.

Лучше оставить на ночь в холодильнике, чтобы хорошо все пропиталась.

Всем известный салат, который никогда не надоест.

Количество продуктов у меня указано приблизительно. Время приготовления без учета времени, необходимого для варки овощей и яиц.

Время приготовления: 40 мин.