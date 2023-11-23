Описание приготовления:
Если у вас есть замороженное сало, то для приготовления закуски из него вам потребуется всего лишь 5 минут. По желанию 9% уксус можно заменить яблочным или рисовым. Подавайте сало охлажденным.
Назначение: На праздничный стол Основной ингредиент: Мясо / Субпродукты / Сало Блюдо: Закуски
Состав / Ингредиенты:
- Сало 200 Грамм (свежее)
- Уксус 1 Ст. ложка
- Лук красный 1/4 Штуки
- Соль 2-3 Щепоток
- Перец черный молотый 2 Щепотки
Количество порций 4
Калорийность
655 ккал
Калорийность
2 г
Белки
72 г
Жиры
1 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Сало "Под водочку"»
Подготовьте указанные ингредиенты. Сало лучше всего брать с небольшой мясной прослойкой. Красный лук очистите от кожуры и промойте в воде. По желанию его допустимо заменить репчатым или белым луком.
Промойте сало в воде и обсушите бумажными салфетками. Соскоблите или срежьте те участки, которые вам не нравятся. Поместите в морозилку на 15-20 минут, чтобы сало подморозилось, так его будет легче нарезать. Нарежьте тонкими слайсами и выложите на тарелку.
Присыпьте солью и молотым черным перцем. По желанию можете использовать и другие пряности, приправы.
Нарежьте красный лук полукольцами и выложите на сало. Сбрызните все 9% уксусом, попадая и на сало. Поместите тарелку в холодильник на 5-10 минут, чтобы сало промариновалось.
Подайте закуску из сала к столу охлажденной, созывая всех гостей.