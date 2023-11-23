Описание приготовления:

Если у вас есть замороженное сало, то для приготовления закуски из него вам потребуется всего лишь 5 минут. По желанию 9% уксус можно заменить яблочным или рисовым. Подавайте сало охлажденным.

Назначение: На праздничный стол Основной ингредиент: Мясо / Субпродукты / Сало Блюдо: Закуски

Состав / Ингредиенты:

Сало 200 Грамм (свежее)

Уксус 1 Ст. ложка

Лук красный 1/4 Штуки

Соль 2-3 Щепоток

Перец черный молотый 2 Щепотки

Количество порций 4

Калорийность

655 ккал

Калорийность

2 г

Белки

72 г

Жиры

1 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Сало "Под водочку"»

Подготовьте указанные ингредиенты. Сало лучше всего брать с небольшой мясной прослойкой. Красный лук очистите от кожуры и промойте в воде. По желанию его допустимо заменить репчатым или белым луком.

Промойте сало в воде и обсушите бумажными салфетками. Соскоблите или срежьте те участки, которые вам не нравятся. Поместите в морозилку на 15-20 минут, чтобы сало подморозилось, так его будет легче нарезать. Нарежьте тонкими слайсами и выложите на тарелку.

Присыпьте солью и молотым черным перцем. По желанию можете использовать и другие пряности, приправы.

Нарежьте красный лук полукольцами и выложите на сало. Сбрызните все 9% уксусом, попадая и на сало. Поместите тарелку в холодильник на 5-10 минут, чтобы сало промариновалось.

Подайте закуску из сала к столу охлажденной, созывая всех гостей.