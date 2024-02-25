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Соус к мясу

На чтение: 10 минут
Соус к мясу

Соус к мясу – это как завершающий аккорд в концерте. Именно соус делает блюдо неповторимым и запоминающимся. Готовят соусы на основе различных продуктов, даже на ягодах, могут быть кислыми и сладкими. Если вы готовите соус дома самостоятельно, то в его свежести не будет никаких сомнений, к тому же в них ни следа красителей и консервантов, только насыщенный вкус и польза.

Брусничный соус к мясу в домашних условиях

Брусничный соус к мясу в домашних условиях – это вкусная и полезная заправка. Его кисло-сладкий вкус очень удачно сочетается и оттеняет вкус мяса, особенно говядины. К тому же брусника – это богатая витаминами и микроэлементами ягода, а в таком виде она отлично впишется в любой рацион.

Соус к мясу

Ингредиенты –+2 порц.

  • Анис  по вкусу
  • Корица ½ ч.л.
  • Сахар-песок 3 ст.л.
  • Брусника 1 ст.
  • Имбирь  по вкусу
  • Белое сухое вино 50 мл.
  • Перец красный молотый 1 щепотка
  • Бадьян  по вкусу

Шаги 10 мин.

  1. Соус к мясу

    Как приготовить вкусный соус к мясу в домашних условиях? Бруснику переберите и помойте под краном прохладной водой.

  2. Соус к мясу

    Ягоды пересыпьте в кастрюлю, добавьте к ним сахар и специи. Чуть продавите бруснику толкушкой и томите на медленном огне, пока не выделится сок.

  3. Соус к мясу

    После этого влейте вино, перемешайте.

  4. Соус к мясу

    Варите брусничный соус на медленном огне в течение 10 минут до загустения массы.

  5. Соус к мясу

    Вкусный и насыщенный соус к мясу готов! Приятного аппетита!

Клюквенный соус к мясу

Клюквенный соус к мясу имеет яркий вкус и ягодный аромат. Стоит сказать, что в приготовлении соуса всегда можно немного отступить от рецепта, иногда это обусловлено объективными причинами: клюква оказалась очень кислой, поэтому пришлось добавить больше сахара. Или вы особенно любите отдельные приправы, или наоборот не переносите их.

Время готовки: 120 мин.

Время приготовления: 20 мин.

Порций – 1.

Ингредиенты:

  • Гвоздика – 2 шт.
  • Клюква – 300 гр.
  • Бадьян – 1 шт.
  • Сахар-песок – 50 гр.
  • Крахмал – 1 ч.л.
  • Апельсин – 0,5 шт.
  • Вода – 50 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовьте все необходимое. Клюкву и апельсин хорошо помойте.

Соус к мясу

Шаг 2. Апельсин нарежьте небольшими продолговатыми кусочками прямо с кожурой. Пересыпьте клюкву в кастрюлю, туда же отправьте апельсин. Добавьте сахар и специи. Поставьте емкость на средний огонь.

Соус к мясу

Шаг 3. После того как масса закипит, убавьте нагрев и томите соус примерно два часа, периодически помешивая.

Соус к мясу

Шаг 4. После этого погружным блендером пюрируйте соус до однородного состояния.

Соус к мясу

Шаг 5. Чтобы соус получился максимально однородным, протрите его через мелкое ситечко.

Соус к мясу

Шаг 6. Разведите крахмал с водой и введите эту смесь в клюквенный соус. Верните кастрюлю с соусом на плиту и проварите его в течение 2-3 минут.

Соус к мясу

Шаг 7. Клюквенный соус готов, его можно хранить в холодильнике в течение нескольких дней. Приятного аппетита!

Соус к мясу

Простой белый соус к мясу

Простой белый соус к мясу готовится многими способами на основе молочных продуктов. Мы расскажем, как быстро приготовить пикантный соус на основе сметаны и майонеза с грецкими орехами, кинзой и чесноком. Особенно хорошо он подходит к запеченному мясу.

Время готовки: 10 мин.

Время приготовления: 10 мин.

Порций – 1.

Ингредиенты:

  • Чеснок – по вкусу.
  • Сметана – 200 гр.
  • Соль – по вкусу.
  • Майонез – 200 гр.
  • Кинза – 30 гр.
  • Орехи грецкие – 60 гр.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В миску выложите сметану, майонез и перемешайте.

Соус к мясу

Шаг 2. Пучок кинзы помойте и не слишком мелко порубите ножом.

Соус к мясу

Шаг 3. Кинзу всыпьте в смесь сметаны и майонеза, перемешайте.

Соус к мясу

Шаг 4. В ступке перетрите ядра грецких орехов.

Соус к мясу

Шаг 5. Молотые орехи добавьте в миску.

Соус к мясу

Шаг 6. Очистите зубчики чеснока и пропустите их через пресс, они придадут соусу аппетитный аромат и пикантные нотки.

Соус к мясу

Шаг 7. Посолите соус по вкусу и добавьте свежемолотый черный перец. Соус можно считать готовым, но если вы дадите ему немного времени настояться, то его вкус будет более насыщенным и завершенным. Приятного аппетита!

Соус к мясу

Соус из красной смородины к мясу

Соус из красной смородины к мясу несмотря на свою простоту выглядит изысканно и несомненно преображает, и обогащает вкус мяса. Соус получается густым, как джем. Смородиновый соус можно приготовить и кушать сразу или закатать его впрок.

Время готовки: 15 мин.

Время приготовления: 15 мин.

Порций – 1.

Ингредиенты:

  • Вино красное сухое – 200 мл.
  • Крахмал кукурузный – 3 ч.л.
  • Мед – 2 ч.л.
  • Перец черный молотый – 1-2 щепотки.
  • Смородина красная – 100 гр.
  • Желе из красной смородины – 3 ст.л.
  • Соль – 0,5 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В кастрюлю небольшого объема влейте сухое вино, оставьте на плите и нагрейте на умеренном огне.

Соус к мясу

Шаг 2. В теплое вино выложите смородиновое желе, перемешайте.

Соус к мясу

Шаг 3. Положите в смородиновую массу мед.

Соус к мясу

Шаг 4. Далее добавьте в кастрюлю кукурузный крахмал и хорошо перемешайте, разбейте все образовавшиеся комки. Доведите массу до кипения и проварите до тех пор, пока соус не начнет густеть.

Соус к мясу

Шаг 5. Как только масса начнет густеть, посолите и приправьте соус по вкусу. Хорошо помойте красную смородину и выложите ее в кастрюлю с соусом. Доведите смородиновый соус еще раз до кипения и уберите с огня.

Соус к мясу

Шаг 6. Перед тем как подать соус из ягод красной смородины к мясу немного остудите его. Приятного аппетита!

Соус к мясу

Сливочный соус к мясу

Сливочный соус к мясу – это нежный, густой, бархатистый с приятными чесночными нотками продукт. Он идеален для многих горячих блюд не только из мяса. Но стоит быть аккуратными со специями, чтобы не испортить мягкий вкус сливочного соуса.

Время готовки: 25 мин.

Время приготовления: 25 мин.

Порций – 1.

Ингредиенты:

  • Орех мускатный молотый – 1 щепотка.
  • Масло сливочное – 20 гр.
  • Сливки – 230 мл.
  • Чеснок – 2 зуб.
  • Перец черный молотый – 1 щепотка.
  • Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовьте все необходимые продукты для соуса.

Соус к мясу

Шаг 2. Очистите зубчики чеснока, сначала раздавите их на разделочной доске плоской стороной ножа, а затем мелко нарежьте.

Соус к мясу

Шаг 3. Растопите на сковороде сливочное масло. Обжарьте на нем измельченный чеснок примерно минуту до прозрачности, но не зажаривайте его.

Соус к мясу

Шаг 4. К пассерованному чесноку влейте 230 миллилитров сливок и добавьте соль со специями. Продолжайте томить соус помешивая до загустения. В зависимости от густоты соуса у вас уйдет на приготовление от 7 до 10 минут.

Соус к мясу

Шаг 5. Как только соус приобретет желаемую консистенцию, уберите его с огня и немного остудите. Приятного аппетита!

Соус к мясу

Грибной соус к мясу

Грибной соус к мясу должен быть в кулинарной книге каждой хозяйки. У него соблазнительный грибной аромат и мягкий сливочный вкус. Перед вами классический рецепт грибного соуса из минимального набора продуктов, он остается вкусным даже в охлажденном виде.

Время готовки: 35 мин

Время приготовления: 35 мин.

Порций – 1.

Ингредиенты:

  • Лук репчатый – 2 шт.
  • Сметана – 3 ст.л.
  • Перец черный молотый – 1 щепотка.
  • Грибы – 400 гр.
  • Масло растительное – для жарки.
  • Соль – 0,5 ч.л.
  • Сливки – 350 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Помойте грибы, очистите лук и подготовьте все остальные, указанные в списке, продукты.

Соус к мясу

Шаг 2. Мелкими кубиками нарежьте репчатый лук. Затем обжарьте его до прозрачности на растительном масле.

Соус к мясу

Шаг 3. Грибы нарежьте средними по величине кубиками или дольками. Добавьте нарезку на сковороду к пассерованному луку.

Соус к мясу

Шаг 4. Жарьте лук с грибами на среднем огне в течение 15-20 минут. В конце посолите и поперчите по вкусу.

Соус к мясу

Шаг 5. Переложите луково-грибную зажарку в чашу блендера и измельчите ее.

Соус к мясу

Шаг 6. Добавьте к зажарке сметану и влейте половину сливок.

Соус к мясу

Шаг 7. Взбейте содержимое чаши до однородности.

Соус к мясу

Шаг 8. Выложите содержимое чаши в кастрюлю и поставьте на огонь. Влейте в грибной соус оставшиеся сливки, перемешайте и доведите соус до первых пузырьков, но не кипятите.

Соус к мясу

Шаг 9. Грибной соус готов, подавайте его к мясу и наслаждайтесь. Приятного аппетита!

Соус к мясу

Томатный соус к мясу

Томатный соус к мясу – это насыщенная заправка, которая покорит ваше сердце, но в ее составе нет ничего необычного, а в технологии – ничего сложного. Соус хорош с самыми разнообразными мясными блюдами от шашлыка до запеченной говядины.

Время готовки: 30 мин.

Время приготовления: 30 мин.

Порций – 1.

Ингредиенты:

  • Чеснок – 3 зуб.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Паста томатная – 250 гр.
  • Сахар-песок – 2 ч.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Вода – 200 мл.
  • Базилик – 1 пучок.
  • Хмели-сунели – 2 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подберите все необходимые продукты для приготовления соуса к мясу. Листики базилика оборвите с веточек и помойте. Нарежьте их мелко.

Соус к мясу

Шаг 2. Зубчики чеснока очистите от шелухи и порубите мелкими кубиками.

Соус к мясу

Шаг 3. Сковороду поставьте на огонь, вскройте банку с томатной пастой и выложите ее на разогретую поверхность.

Соус к мясу

Шаг 4. Немного обжарьте томатную пасту, помешивая лопаткой. Затем влейте воду.

Соус к мясу

Шаг 5. Доведите массу до однородности и, когда смесь начнет закипать, добавьте измельченные чеснок и базилик, всыпьте хмели-сунели, сахар, соль и молотый перец.

Соус к мясу

Шаг 6. Уваривайте томатный соус на медленном огне до желаемой консистенции, но имейте в виду, что после остывания консистенция станет ее гуще. Приятного аппетита!

Соус к мясу

Вишневый соус к мясу

Вишневый соус к мясу – это нетривиальный рецепт, но он точно заслуживает того, чтобы появиться на вашем столе. Вишневый соус великолепно дополняет не только мясо в любом виде, но и подойдет к сырной тарелке. В любом случае обычная трапеза или праздничный стол станет вкуснее и богаче.

Время готовки: 30 мин.

Время приготовления: 30 мин.

Порций – 4.

Ингредиенты:

  • Гвоздика – 3 бутона.
  • Хмели-сунели – 0,5 ч.л.
  • Сахар-песок – 100 гр.
  • Вишня без косточек – 500 гр.
  • Корица – 1 палочка.
  • Соль – 0,5 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Вишня может быть свежей или замороженной, удалите из ягод косточки. Пересыпьте вишню в кастрюлю, всыпьте сахар и соль.

Соус к мясу

Шаг 2. Доведите вишневую массу до кипения и проварите на медленном огне в течение 5 минут от момента закипания.

Соус к мясу

Шаг 3. После этого уберите кастрюлю с огня. Когда вишневая масса немного остынет, перетрите ее погружным блендером.

Соус к мясу

Шаг 4. Добавьте в соус корицу, бутоны гвоздики и приправу хмели-сунели. Уваривайте соус еще примерно 20 минут до густой консистенции.

Соус к мясу

Шаг 5. Великолепный вишневый соус готов, немного остудите его и подавайте на стол к мясу. Приятного аппетита!

Соус к мясу

Гранатовый соус к мясу

Гранатовый соус к мясу чаще всего можно встретить во многих восточных кухнях. Его особенно вкусно подавать к мясу, но также можно использовать в качестве заправки к салатам. Соус лучше всего делать из свежих фруктов или свежевыжатого гранатового сока.

Время готовки: 50 мин.

Время приготовления: 50 мин.

Порций – 1.

Ингредиенты:

  • Сахар-песок – 60 гр.
  • Корица – 2 палочки.
  • Гвоздика – 2 бутона.
  • Гранаты – 4 шт.
  • Вода – 0,5 ст.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Хорошо помойте гранаты, подготовьте все необходимые специи.

Соус к мясу

Шаг 2. Разберите гранаты на зерна.

Соус к мясу

Шаг 3. Переложите зерна в кастрюлю и залейте водой. Поставьте емкость на огонь и доведите ее содержимое до кипения, при этом толкушкой продавливайте зерна.

Соус к мясу

Шаг 4. Снимите емкость с огня и проведите гранатовую массу через ситечко. Чтобы даже мелкие частички не попали в соус, застелите сито марлей.

Соус к мясу

Шаг 5. Отожмите гранатовые зернышки, которые остались в марле. Гранатовый сок перелейте в миску и добавьте сахар.

Соус к мясу

Шаг 6. Добавьте в гранатовую массу корицу и гвоздику, поставьте емкость на медленный огонь и варите до получения густой массы.

Соус к мясу

Шаг 7. Готовый гранатовый соус остудите и подавайте на стол к мясу. Хранить гранатовый соус можно в холодильнике в закрытой емкости. Приятного аппетита!

Соус к мясу

Сметанный соус к мясу

Сметанный соус к мясу готовится без термообработки, но ему нужно время, чтобы настояться и приобрести насыщенный вкус. Он универсальный: его можно подать к мясу, заправить овощной салат, замариновать курицу и потушить в нем мясные полуфабрикаты.

Время готовки: 30 мин.

Время приготовления: 30 мин.

Порций – 4.

Ингредиенты:

  • Чеснок гранулированный – 1 щепотка.
  • Перец красный молотый – по желанию.
  • Майонез – 2 ст.л.
  • Соль – 1 щепотка.
  • Сметана – 4 ст.л.
  • Базилик сушеный – 1 щепотка.
  • Орегано – 1 щепотка.
  • Перец черный молотый – 2 щепотки.
  • Сок лимонный – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В миску выложите майонез.

Соус к мясу

Шаг 2. Добавьте к майонезу сметану любой жирности, перемешайте ее с майонезом.

Соус к мясу

Шаг 3. В полученную массу добавьте специи. По желанию можно добавить свежую зелень и молотый острый перец.

Соус к мясу

Шаг 4. Еще раз хорошо перемешайте соус и дайте ему минут 20 постоять в холодильнике и проявить специям весь свой вкус.

Соус к мясу

Шаг 5. Сметанный соус подавайте к мясу в охлажденном виде. Приятного аппетита!

Соус к мясу

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