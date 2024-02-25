Соус к мясу – это как завершающий аккорд в концерте. Именно соус делает блюдо неповторимым и запоминающимся. Готовят соусы на основе различных продуктов, даже на ягодах, могут быть кислыми и сладкими. Если вы готовите соус дома самостоятельно, то в его свежести не будет никаких сомнений, к тому же в них ни следа красителей и консервантов, только насыщенный вкус и польза.

Брусничный соус к мясу в домашних условиях

Брусничный соус к мясу в домашних условиях – это вкусная и полезная заправка. Его кисло-сладкий вкус очень удачно сочетается и оттеняет вкус мяса, особенно говядины. К тому же брусника – это богатая витаминами и микроэлементами ягода, а в таком виде она отлично впишется в любой рацион.

Ингредиенты –+2 порц.

Анис по вкусу

Корица ½ ч.л.

Сахар-песок 3 ст.л.

Брусника 1 ст.

Имбирь по вкусу

Белое сухое вино 50 мл.

Перец красный молотый 1 щепотка

Бадьян по вкусу

Шаги 10 мин.

Как приготовить вкусный соус к мясу в домашних условиях? Бруснику переберите и помойте под краном прохладной водой. Ягоды пересыпьте в кастрюлю, добавьте к ним сахар и специи. Чуть продавите бруснику толкушкой и томите на медленном огне, пока не выделится сок. После этого влейте вино, перемешайте. Варите брусничный соус на медленном огне в течение 10 минут до загустения массы. Вкусный и насыщенный соус к мясу готов! Приятного аппетита!

Клюквенный соус к мясу

Клюквенный соус к мясу имеет яркий вкус и ягодный аромат. Стоит сказать, что в приготовлении соуса всегда можно немного отступить от рецепта, иногда это обусловлено объективными причинами: клюква оказалась очень кислой, поэтому пришлось добавить больше сахара. Или вы особенно любите отдельные приправы, или наоборот не переносите их.

Время готовки: 120 мин.

Время приготовления: 20 мин.

Порций – 1.

Ингредиенты:

Гвоздика – 2 шт.

Клюква – 300 гр.

Бадьян – 1 шт.

Сахар-песок – 50 гр.

Крахмал – 1 ч.л.

Апельсин – 0,5 шт.

Вода – 50 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовьте все необходимое. Клюкву и апельсин хорошо помойте.

Шаг 2. Апельсин нарежьте небольшими продолговатыми кусочками прямо с кожурой. Пересыпьте клюкву в кастрюлю, туда же отправьте апельсин. Добавьте сахар и специи. Поставьте емкость на средний огонь.

Шаг 3. После того как масса закипит, убавьте нагрев и томите соус примерно два часа, периодически помешивая.

Шаг 4. После этого погружным блендером пюрируйте соус до однородного состояния.

Шаг 5. Чтобы соус получился максимально однородным, протрите его через мелкое ситечко.

Шаг 6. Разведите крахмал с водой и введите эту смесь в клюквенный соус. Верните кастрюлю с соусом на плиту и проварите его в течение 2-3 минут.

Шаг 7. Клюквенный соус готов, его можно хранить в холодильнике в течение нескольких дней. Приятного аппетита!

Простой белый соус к мясу

Простой белый соус к мясу готовится многими способами на основе молочных продуктов. Мы расскажем, как быстро приготовить пикантный соус на основе сметаны и майонеза с грецкими орехами, кинзой и чесноком. Особенно хорошо он подходит к запеченному мясу.

Время готовки: 10 мин.

Время приготовления: 10 мин.

Порций – 1.

Ингредиенты:

Чеснок – по вкусу.

Сметана – 200 гр.

Соль – по вкусу.

Майонез – 200 гр.

Кинза – 30 гр.

Орехи грецкие – 60 гр.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В миску выложите сметану, майонез и перемешайте.

Шаг 2. Пучок кинзы помойте и не слишком мелко порубите ножом.

Шаг 3. Кинзу всыпьте в смесь сметаны и майонеза, перемешайте.

Шаг 4. В ступке перетрите ядра грецких орехов.

Шаг 5. Молотые орехи добавьте в миску.

Шаг 6. Очистите зубчики чеснока и пропустите их через пресс, они придадут соусу аппетитный аромат и пикантные нотки.

Шаг 7. Посолите соус по вкусу и добавьте свежемолотый черный перец. Соус можно считать готовым, но если вы дадите ему немного времени настояться, то его вкус будет более насыщенным и завершенным. Приятного аппетита!

Соус из красной смородины к мясу

Соус из красной смородины к мясу несмотря на свою простоту выглядит изысканно и несомненно преображает, и обогащает вкус мяса. Соус получается густым, как джем. Смородиновый соус можно приготовить и кушать сразу или закатать его впрок.

Время готовки: 15 мин.

Время приготовления: 15 мин.

Порций – 1.

Ингредиенты:

Вино красное сухое – 200 мл.

Крахмал кукурузный – 3 ч.л.

Мед – 2 ч.л.

Перец черный молотый – 1-2 щепотки.

Смородина красная – 100 гр.

Желе из красной смородины – 3 ст.л.

Соль – 0,5 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В кастрюлю небольшого объема влейте сухое вино, оставьте на плите и нагрейте на умеренном огне.

Шаг 2. В теплое вино выложите смородиновое желе, перемешайте.

Шаг 3. Положите в смородиновую массу мед.

Шаг 4. Далее добавьте в кастрюлю кукурузный крахмал и хорошо перемешайте, разбейте все образовавшиеся комки. Доведите массу до кипения и проварите до тех пор, пока соус не начнет густеть.

Шаг 5. Как только масса начнет густеть, посолите и приправьте соус по вкусу. Хорошо помойте красную смородину и выложите ее в кастрюлю с соусом. Доведите смородиновый соус еще раз до кипения и уберите с огня.

Шаг 6. Перед тем как подать соус из ягод красной смородины к мясу немного остудите его. Приятного аппетита!

Сливочный соус к мясу

Сливочный соус к мясу – это нежный, густой, бархатистый с приятными чесночными нотками продукт. Он идеален для многих горячих блюд не только из мяса. Но стоит быть аккуратными со специями, чтобы не испортить мягкий вкус сливочного соуса.

Время готовки: 25 мин.

Время приготовления: 25 мин.

Порций – 1.

Ингредиенты:

Орех мускатный молотый – 1 щепотка.

Масло сливочное – 20 гр.

Сливки – 230 мл.

Чеснок – 2 зуб.

Перец черный молотый – 1 щепотка.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовьте все необходимые продукты для соуса.

Шаг 2. Очистите зубчики чеснока, сначала раздавите их на разделочной доске плоской стороной ножа, а затем мелко нарежьте.

Шаг 3. Растопите на сковороде сливочное масло. Обжарьте на нем измельченный чеснок примерно минуту до прозрачности, но не зажаривайте его.

Шаг 4. К пассерованному чесноку влейте 230 миллилитров сливок и добавьте соль со специями. Продолжайте томить соус помешивая до загустения. В зависимости от густоты соуса у вас уйдет на приготовление от 7 до 10 минут.

Шаг 5. Как только соус приобретет желаемую консистенцию, уберите его с огня и немного остудите. Приятного аппетита!

Грибной соус к мясу

Грибной соус к мясу должен быть в кулинарной книге каждой хозяйки. У него соблазнительный грибной аромат и мягкий сливочный вкус. Перед вами классический рецепт грибного соуса из минимального набора продуктов, он остается вкусным даже в охлажденном виде.

Время готовки: 35 мин

Время приготовления: 35 мин.

Порций – 1.

Ингредиенты:

Лук репчатый – 2 шт.

Сметана – 3 ст.л.

Перец черный молотый – 1 щепотка.

Грибы – 400 гр.

Масло растительное – для жарки.

Соль – 0,5 ч.л.

Сливки – 350 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Помойте грибы, очистите лук и подготовьте все остальные, указанные в списке, продукты.

Шаг 2. Мелкими кубиками нарежьте репчатый лук. Затем обжарьте его до прозрачности на растительном масле.

Шаг 3. Грибы нарежьте средними по величине кубиками или дольками. Добавьте нарезку на сковороду к пассерованному луку.

Шаг 4. Жарьте лук с грибами на среднем огне в течение 15-20 минут. В конце посолите и поперчите по вкусу.

Шаг 5. Переложите луково-грибную зажарку в чашу блендера и измельчите ее.

Шаг 6. Добавьте к зажарке сметану и влейте половину сливок.

Шаг 7. Взбейте содержимое чаши до однородности.

Шаг 8. Выложите содержимое чаши в кастрюлю и поставьте на огонь. Влейте в грибной соус оставшиеся сливки, перемешайте и доведите соус до первых пузырьков, но не кипятите.

Шаг 9. Грибной соус готов, подавайте его к мясу и наслаждайтесь. Приятного аппетита!

Томатный соус к мясу

Томатный соус к мясу – это насыщенная заправка, которая покорит ваше сердце, но в ее составе нет ничего необычного, а в технологии – ничего сложного. Соус хорош с самыми разнообразными мясными блюдами от шашлыка до запеченной говядины.

Время готовки: 30 мин.

Время приготовления: 30 мин.

Порций – 1.

Ингредиенты:

Чеснок – 3 зуб.

Перец черный молотый – по вкусу.

Паста томатная – 250 гр.

Сахар-песок – 2 ч.л.

Соль – по вкусу.

Вода – 200 мл.

Базилик – 1 пучок.

Хмели-сунели – 2 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подберите все необходимые продукты для приготовления соуса к мясу. Листики базилика оборвите с веточек и помойте. Нарежьте их мелко.

Шаг 2. Зубчики чеснока очистите от шелухи и порубите мелкими кубиками.

Шаг 3. Сковороду поставьте на огонь, вскройте банку с томатной пастой и выложите ее на разогретую поверхность.

Шаг 4. Немного обжарьте томатную пасту, помешивая лопаткой. Затем влейте воду.

Шаг 5. Доведите массу до однородности и, когда смесь начнет закипать, добавьте измельченные чеснок и базилик, всыпьте хмели-сунели, сахар, соль и молотый перец.

Шаг 6. Уваривайте томатный соус на медленном огне до желаемой консистенции, но имейте в виду, что после остывания консистенция станет ее гуще. Приятного аппетита!

Вишневый соус к мясу

Вишневый соус к мясу – это нетривиальный рецепт, но он точно заслуживает того, чтобы появиться на вашем столе. Вишневый соус великолепно дополняет не только мясо в любом виде, но и подойдет к сырной тарелке. В любом случае обычная трапеза или праздничный стол станет вкуснее и богаче.

Время готовки: 30 мин.

Время приготовления: 30 мин.

Порций – 4.

Ингредиенты:

Гвоздика – 3 бутона.

Хмели-сунели – 0,5 ч.л.

Сахар-песок – 100 гр.

Вишня без косточек – 500 гр.

Корица – 1 палочка.

Соль – 0,5 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Вишня может быть свежей или замороженной, удалите из ягод косточки. Пересыпьте вишню в кастрюлю, всыпьте сахар и соль.

Шаг 2. Доведите вишневую массу до кипения и проварите на медленном огне в течение 5 минут от момента закипания.

Шаг 3. После этого уберите кастрюлю с огня. Когда вишневая масса немного остынет, перетрите ее погружным блендером.

Шаг 4. Добавьте в соус корицу, бутоны гвоздики и приправу хмели-сунели. Уваривайте соус еще примерно 20 минут до густой консистенции.

Шаг 5. Великолепный вишневый соус готов, немного остудите его и подавайте на стол к мясу. Приятного аппетита!

Гранатовый соус к мясу

Гранатовый соус к мясу чаще всего можно встретить во многих восточных кухнях. Его особенно вкусно подавать к мясу, но также можно использовать в качестве заправки к салатам. Соус лучше всего делать из свежих фруктов или свежевыжатого гранатового сока.

Время готовки: 50 мин.

Время приготовления: 50 мин.

Порций – 1.

Ингредиенты:

Сахар-песок – 60 гр.

Корица – 2 палочки.

Гвоздика – 2 бутона.

Гранаты – 4 шт.

Вода – 0,5 ст.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Хорошо помойте гранаты, подготовьте все необходимые специи.

Шаг 2. Разберите гранаты на зерна.

Шаг 3. Переложите зерна в кастрюлю и залейте водой. Поставьте емкость на огонь и доведите ее содержимое до кипения, при этом толкушкой продавливайте зерна.

Шаг 4. Снимите емкость с огня и проведите гранатовую массу через ситечко. Чтобы даже мелкие частички не попали в соус, застелите сито марлей.

Шаг 5. Отожмите гранатовые зернышки, которые остались в марле. Гранатовый сок перелейте в миску и добавьте сахар.

Шаг 6. Добавьте в гранатовую массу корицу и гвоздику, поставьте емкость на медленный огонь и варите до получения густой массы.

Шаг 7. Готовый гранатовый соус остудите и подавайте на стол к мясу. Хранить гранатовый соус можно в холодильнике в закрытой емкости. Приятного аппетита!

Сметанный соус к мясу

Сметанный соус к мясу готовится без термообработки, но ему нужно время, чтобы настояться и приобрести насыщенный вкус. Он универсальный: его можно подать к мясу, заправить овощной салат, замариновать курицу и потушить в нем мясные полуфабрикаты.

Время готовки: 30 мин.

Время приготовления: 30 мин.

Порций – 4.

Ингредиенты:

Чеснок гранулированный – 1 щепотка.

Перец красный молотый – по желанию.

Майонез – 2 ст.л.

Соль – 1 щепотка.

Сметана – 4 ст.л.

Базилик сушеный – 1 щепотка.

Орегано – 1 щепотка.

Перец черный молотый – 2 щепотки.

Сок лимонный – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В миску выложите майонез.

Шаг 2. Добавьте к майонезу сметану любой жирности, перемешайте ее с майонезом.

Шаг 3. В полученную массу добавьте специи. По желанию можно добавить свежую зелень и молотый острый перец.

Шаг 4. Еще раз хорошо перемешайте соус и дайте ему минут 20 постоять в холодильнике и проявить специям весь свой вкус.

Шаг 5. Сметанный соус подавайте к мясу в охлажденном виде. Приятного аппетита!