Описание приготовления:

Для наполнения пирожков можно использовать любую начинку. Мне нравятся пирожки с тушеной капустой. Для сытости в такую начинку я добавляю мясной фарш.

Назначение: На полдник Основной ингредиент: Мука Блюдо: Выпечка / Пирожки

Состав / Ингредиенты:

Молоко 250 Миллилитров

Мука пшеничная 480 Грамм

Масло сливочное 70 Грамм

Сахар 1 Ст. ложка

Соль 1/2 Чайных ложки

Дрожжи сухие 7 Грамм

Капуста 400 Грамм

Фарш мясной 300 Грамм

Лук 1 Штука

Морковь 1 Штука

Растительное масло 20 Грамм

Специи По вкусу

Количество порций 10

Калорийность

206 ккал

Калорийность

7 г

Белки

8 г

Жиры

21 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Бабушкины "пуховые" пирожки»

Для приготовления пирожков подготовьте необходимые ингредиенты.

Теплое молоко смешайте с дрожжами, сахаром солью.

Добавьте растопленное сливочное масло.

Постепенно вмешивайте муку и замешивайте тесто.

Готовое тесто сформируйте в шар и накройте полотенцем. Уберите в теплое место на 1-1,5 часа для подхода.

Для приготовления начинки обжарьте 5-7 минут мясной фарш. Затем добавьте к нему измельченные морковь и лук. Обжарьте все вместе еще пару минут.

Следом добавьте нашинкованную капусту. Перемешайте. Тушите на небольшом огне 15-20 минут. По вкусу добавьте соль и специи. При необходимости можно добавить немного воды. Если капуста свежая, то от неё будет достаточно сока для тушения. Готовую начинку остудите.

За это время тесто хорошо поднялось. Обомните его руками и можно лепить пирожки.

Поделите тесто на части и наполняйте начинкой.

Пирожки выкладывайте на противень для выпечки. Чтобы пирожки стали румяные после выпекания, их можно смазать желтком или молоком. Для украшения можно посыпать кунжутом. Дайте пирожкам постоять минут 10. Затем поставьте в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов, примерно на 20-25 минут.

Готовые пирожки увеличились в размере и стали золотистого цвета. Извлеките их из духовки и немного остудите.

Приятного угощения!