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Соус «Демиглас» из овощей

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Соус «Демиглас» из овощей

Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить соус "Демиглас" из овощей. Готовый соус можно разлить по удобным емкостям, хранить в морозилке и использовать по мере необходимости. У соуса получается насыщенный концентрированный вкус. Он подойдет для приготовления супов и вторых блюд.
Основной ингредиент: Овощи Блюдо: Соусы География кухни: Французская / Европейская Диета: Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

  • Свекла 125 Грамм
  • Тыква 100 Грамм
  • Болгарский перец 50 Грамм
  • Помидоры 50 Грамм
  • Корень сельдеерея 25 Грамм
  • Морковь 50 Грамм
  • Баклажан 100 Грамм
  • Лук репчатый 50 Грамм
  • Томатна паста 15 Грамм
  • Масло растительное 20 Миллилитров
  • Чеснок 2 Зубчика
  • Капуста белокочанная 100 Грамм
  • Соль По вкусу
  • Черный молотый перец По вкусу
  • Вода горячая 500 Миллилитров

Количество порций 5

Калорийность

34 ккал

Калорийность

3 г

Белки

0 г

Жиры

5 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Соус "Демиглас" из овощей»

Соус "Демиглас" из овощей

Подготовьте все ингредиенты.

Соус "Демиглас" из овощей

Свеклу, морковь, тыкву и корень сельдерея очистите, затем порежьте на тонкие пластины.

Соус "Демиглас" из овощей

Нашинкуйте тонко белокочанную капусту.

Соус "Демиглас" из овощей

Баклажан, лук и помидоры порежьте кружочками, зубчики чеснока разрежьте вдоль, а болгарский перец очистите от семян и нарежьте ломтиками.

Соус "Демиглас" из овощей

Соедините все овощи в глубокой форме для запекания.

Соус "Демиглас" из овощей

Добавьте растительное масло, томатную пасту, соль и перец. Аккуратно перемешайте. Запекайте овощи в разогретой до 190 градусов духовке около 1 часа. Овощи должны хорошо подрумяниться.

Соус "Демиглас" из овощей

Затем влейте горячую воду так, чтобы она почти покрывала все овощи и готовьте их еще 45 минут в духовке.

Соус "Демиглас" из овощей

Перетрите через сито содержимое формы для запекания, тщательно отжимая овощи.

Соус "Демиглас" из овощей

Соус "Демиглас" из овощей готов.

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