Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить соус "Демиглас" из овощей. Готовый соус можно разлить по удобным емкостям, хранить в морозилке и использовать по мере необходимости. У соуса получается насыщенный концентрированный вкус. Он подойдет для приготовления супов и вторых блюд.
Основной ингредиент: Овощи Блюдо: Соусы География кухни: Французская / Европейская Диета: Вегетарианское питание
Состав / Ингредиенты:
- Свекла 125 Грамм
- Тыква 100 Грамм
- Болгарский перец 50 Грамм
- Помидоры 50 Грамм
- Корень сельдеерея 25 Грамм
- Морковь 50 Грамм
- Баклажан 100 Грамм
- Лук репчатый 50 Грамм
- Томатна паста 15 Грамм
- Масло растительное 20 Миллилитров
- Чеснок 2 Зубчика
- Капуста белокочанная 100 Грамм
- Соль По вкусу
- Черный молотый перец По вкусу
- Вода горячая 500 Миллилитров
Количество порций 5
Калорийность
34 ккал
Калорийность
3 г
Белки
0 г
Жиры
5 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Соус "Демиглас" из овощей»
Подготовьте все ингредиенты.
Свеклу, морковь, тыкву и корень сельдерея очистите, затем порежьте на тонкие пластины.
Нашинкуйте тонко белокочанную капусту.
Баклажан, лук и помидоры порежьте кружочками, зубчики чеснока разрежьте вдоль, а болгарский перец очистите от семян и нарежьте ломтиками.
Соедините все овощи в глубокой форме для запекания.
Добавьте растительное масло, томатную пасту, соль и перец. Аккуратно перемешайте. Запекайте овощи в разогретой до 190 градусов духовке около 1 часа. Овощи должны хорошо подрумяниться.
Затем влейте горячую воду так, чтобы она почти покрывала все овощи и готовьте их еще 45 минут в духовке.
Перетрите через сито содержимое формы для запекания, тщательно отжимая овощи.
Соус "Демиглас" из овощей готов.