Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить соус "Демиглас" из овощей. Готовый соус можно разлить по удобным емкостям, хранить в морозилке и использовать по мере необходимости. У соуса получается насыщенный концентрированный вкус. Он подойдет для приготовления супов и вторых блюд.

Основной ингредиент: Овощи Блюдо: Соусы География кухни: Французская / Европейская Диета: Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

Свекла 125 Грамм

Тыква 100 Грамм

Болгарский перец 50 Грамм

Помидоры 50 Грамм

Корень сельдеерея 25 Грамм

Морковь 50 Грамм

Баклажан 100 Грамм

Лук репчатый 50 Грамм

Томатна паста 15 Грамм

Масло растительное 20 Миллилитров

Чеснок 2 Зубчика

Капуста белокочанная 100 Грамм

Соль По вкусу

Черный молотый перец По вкусу

Вода горячая 500 Миллилитров

Количество порций 5

Калорийность

34 ккал

Калорийность

3 г

Белки

0 г

Жиры

5 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Соус "Демиглас" из овощей»

Подготовьте все ингредиенты.

Свеклу, морковь, тыкву и корень сельдерея очистите, затем порежьте на тонкие пластины.

Нашинкуйте тонко белокочанную капусту.

Баклажан, лук и помидоры порежьте кружочками, зубчики чеснока разрежьте вдоль, а болгарский перец очистите от семян и нарежьте ломтиками.

Соедините все овощи в глубокой форме для запекания.

Добавьте растительное масло, томатную пасту, соль и перец. Аккуратно перемешайте. Запекайте овощи в разогретой до 190 градусов духовке около 1 часа. Овощи должны хорошо подрумяниться.

Затем влейте горячую воду так, чтобы она почти покрывала все овощи и готовьте их еще 45 минут в духовке.

Перетрите через сито содержимое формы для запекания, тщательно отжимая овощи.

Соус "Демиглас" из овощей готов.