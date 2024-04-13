Описание приготовления:

Приготовить запеканку из цветной капусты на сковороде можно буквально на скорую руку. Блюдо идеально подойдёт и для питательного завтрака, и для лёгкого перекуса в течение дня. Я поделюсь базовым вариантом, но вы можете добавить любые добавки на свой вкус: грибы, сосиски, фарш, рис, ветчину или любые свежие овощи, которые есть в наличии. Экспериментируя, каждый раз вы получите новый и интересный вкус. Блюдо несложное, обязательно попробуйте, очень вкусно! Рекомендую!

Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Овощи / Капуста / Цветная капуста Блюдо: Выпечка / Запеканка

Состав / Ингредиенты:

Цветная капуста 300 Грамм

Сливки 70 Миллилитров

Яйца 2 Штуки

Мука 1 Ст. ложка (неполная)

Сыр 60 Грамм

Масло сливочное 20 Грамм

Соль По вкусу

Специи По вкусу (у меня по щепотке: паприка, мускатный орех, молотый перец, майоран и семя горчицы)

Количество порций 4

Калорийность

135 ккал

Калорийность

6 г

Белки

9 г

Жиры

5 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Запеканка из цветной капусты на сковороде»

Подготовьте все ингредиенты.

Растопите на сковороде кусочек сливочного масла, добавьте нарезанные соцветия капусты, соль и специи по вкусу.

Обжарьте на среднем огне, периодически помешивая, до лёгкого зарумянивания или до желаемой степени готовности.

Для заливки соедините сливки, яйца и тёртый сыр. Добавьте соль по вкусу и перемешайте.

Добавьте к обжаренной капусте муку, перемешайте и влейте яичную смесь.

Перемешайте, накройте крышкой и готовьте на небольшом огне до тех пор, пока смесь не схватится (примерно 5-10 минут).

Запеканка из цветной капусты на сковороде готова. Вкусно как в тёплом, так и в остывшем виде. Приятного аппетита!