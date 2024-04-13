Описание приготовления:
Приготовить запеканку из цветной капусты на сковороде можно буквально на скорую руку. Блюдо идеально подойдёт и для питательного завтрака, и для лёгкого перекуса в течение дня. Я поделюсь базовым вариантом, но вы можете добавить любые добавки на свой вкус: грибы, сосиски, фарш, рис, ветчину или любые свежие овощи, которые есть в наличии. Экспериментируя, каждый раз вы получите новый и интересный вкус. Блюдо несложное, обязательно попробуйте, очень вкусно! Рекомендую!
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Овощи / Капуста / Цветная капуста Блюдо: Выпечка / Запеканка
Состав / Ингредиенты:
- Цветная капуста 300 Грамм
- Сливки 70 Миллилитров
- Яйца 2 Штуки
- Мука 1 Ст. ложка (неполная)
- Сыр 60 Грамм
- Масло сливочное 20 Грамм
- Соль По вкусу
- Специи По вкусу (у меня по щепотке: паприка, мускатный орех, молотый перец, майоран и семя горчицы)
Количество порций 4
Калорийность
135 ккал
Калорийность
6 г
Белки
9 г
Жиры
5 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Запеканка из цветной капусты на сковороде»
Подготовьте все ингредиенты.
Растопите на сковороде кусочек сливочного масла, добавьте нарезанные соцветия капусты, соль и специи по вкусу.
Обжарьте на среднем огне, периодически помешивая, до лёгкого зарумянивания или до желаемой степени готовности.
Для заливки соедините сливки, яйца и тёртый сыр. Добавьте соль по вкусу и перемешайте.
Добавьте к обжаренной капусте муку, перемешайте и влейте яичную смесь.
Перемешайте, накройте крышкой и готовьте на небольшом огне до тех пор, пока смесь не схватится (примерно 5-10 минут).
Запеканка из цветной капусты на сковороде готова. Вкусно как в тёплом, так и в остывшем виде. Приятного аппетита!