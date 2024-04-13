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Запеканка из цветной капусты на сковороде

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Запеканка из цветной капусты на сковороде

Описание приготовления:

Приготовить запеканку из цветной капусты на сковороде можно буквально на скорую руку. Блюдо идеально подойдёт и для питательного завтрака, и для лёгкого перекуса в течение дня. Я поделюсь базовым вариантом, но вы можете добавить любые добавки на свой вкус: грибы, сосиски, фарш, рис, ветчину или любые свежие овощи, которые есть в наличии. Экспериментируя, каждый раз вы получите новый и интересный вкус. Блюдо несложное, обязательно попробуйте, очень вкусно! Рекомендую!
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Овощи / Капуста / Цветная капуста Блюдо: Выпечка / Запеканка

Состав / Ингредиенты:

  • Цветная капуста 300 Грамм
  • Сливки 70 Миллилитров
  • Яйца 2 Штуки
  • Мука 1 Ст. ложка (неполная)
  • Сыр 60 Грамм
  • Масло сливочное 20 Грамм
  • Соль По вкусу
  • Специи По вкусу (у меня по щепотке: паприка, мускатный орех, молотый перец, майоран и семя горчицы)

Количество порций 4

Калорийность

135 ккал

Калорийность

6 г

Белки

9 г

Жиры

5 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Запеканка из цветной капусты на сковороде»

Запеканка из цветной капусты на сковороде

Подготовьте все ингредиенты.

Запеканка из цветной капусты на сковороде

Растопите на сковороде кусочек сливочного масла, добавьте нарезанные соцветия капусты, соль и специи по вкусу.

Запеканка из цветной капусты на сковороде

Обжарьте на среднем огне, периодически помешивая, до лёгкого зарумянивания или до желаемой степени готовности.

Запеканка из цветной капусты на сковороде

Для заливки соедините сливки, яйца и тёртый сыр. Добавьте соль по вкусу и перемешайте.

Запеканка из цветной капусты на сковороде

Добавьте к обжаренной капусте муку, перемешайте и влейте яичную смесь.

Запеканка из цветной капусты на сковороде

Перемешайте, накройте крышкой и готовьте на небольшом огне до тех пор, пока смесь не схватится (примерно 5-10 минут).

Запеканка из цветной капусты на сковороде

Запеканка из цветной капусты на сковороде готова. Вкусно как в тёплом, так и в остывшем виде. Приятного аппетита!

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