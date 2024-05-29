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Самое вкусное и быстрое печенье «Колобок». Простой рецепт на каждый день

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Самое вкусное и быстрое печенье «Колобок». Простой рецепт на каждый день

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Печенье — это один из самых популярных видов выпечки во всём мире. В каждой стране есть свои уникальные рецепты и традиции, связанные с приготовлением печенья.

Во Франции популярны круассаны (croissants), которые представляют собой слоёное печенье в форме полумесяца. Круассаны могут быть сладкими или солёными, и их часто подают на завтрак с кофе или чаем.

Немецкое печенье (plätzchen) имеет разнообразные формы и вкусы. Оно может быть сладким или солёным, и его часто украшают различными посыпками, такими как сахарная пудра, корица или мак.

Шведское печенье (kex) известно своей хрустящей корочкой и нежной серединкой. Шведские хозяйки часто добавляют в тесто для печенья различные специи, такие как кардамон или корица.

Таким образом, в каждой стране печенье имеет свои особенности, которые делают его популярным среди местных жителей.

Приготовим домашнее печенье «Колобок»

Ингредиенты:

  • яйцо — шт.;
  • сахар — 3 ст.л.;
  • соль — щепотка;
  • ванильный сахар — ч.л.;
  • кефир — 150 г;
  • растительное масло — 80 мл;
  • мука — 350 г;
  • желток — шт.;
  • коричневый сахар — 100 г.

Приготовление печенья:

Разбиваем в миску яйцо, высыпаем сахар, соль и ванильный сахар, тщательно перемешиваем, растворяя песчинки. Выливаем в смесь кефир и растительное масло, продолжаем смешивать.

Просеиваем в смесь муку, замешиваем руками мягкое и не липкое тесто. Делим тесто на 12 равных частей, формуем колобки.

Самое вкусное и быстрое печенье «Колобок». Простой рецепт на каждый день

Фото: www.youtube.com

Каждый колобок смазываем в желтке, верхушку окунаем в коричневый сахар. Кладем колобки на противень, застеленный пергаментом.

Самое вкусное и быстрое печенье «Колобок». Простой рецепт на каждый день

Фото: www.youtube.com

Делаем 5 небольших параллельных надрезов на верхушке каждого колобка. Выпекаем печенье при 180 градусах до золотистого цвета.

Самое вкусное и быстрое печенье «Колобок». Простой рецепт на каждый день

Фото: www.youtube.com

Получаются красивые и простые в приготовлении колобки. Это печенье можно подать к чаепитию вместо покупного.

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