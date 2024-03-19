Самая дешёвая рыба станет вкуснее семги и форели. По этому рецепту готовят уже все мои друзья

Не секрет, что рыба важна в рационе человека. В ней содержится много питательных веществ, которые трудно добыть из других продуктов. При этом, не все любят готовить рыбу. Дело в том, что форель и семга слишком дорогие, а дешевая красная рыба после приготовления сухая и безвкусная.
Для того, чтобы сделать красную бюджетную рыбу сочной, требуется использовать лук. При употреблении, например, горбуши хотя бы раз в неделю можно получить большую дозу витамина РР и омега-3 кислот.
Витамины отвечают за целостность клеток, что важно на структурном уровне организма.
Покажем, как можно запечь горбушу.
Ингредиенты для запеченной горбуши:
- Горбуша — 1 кг;
- Растительное масло — 50 мл;
- Соль — 1 ч.л.;
- Черный перец — 1/3 ч.л.;
- Приправа для рыбы — 1/2 ч.л.;
- Лимон — 1 шт.;
- Лук — 2 шт.;
- Петрушка — пучок;
- Укроп — пучок;
- Сливочное масло — 40 г;
- Помидоры — 4 шт.
Приготовление запеченной горбуши:
Очищаем горбушу от головы, хвоста и плавников, удаляем внутренности и промываем. Делаем поперек на туше рыбы надрезы.
В чаше смешиваем с растительным маслом соль, черный перец, приправу для рыбы и лимон. Смазываем маринадом горбушу и оставляем под пищевой пленкой на 30 минут.
Нарезаем тонкими кольцами лук и лимон, а помидоры делим пополам. Выкладываем на противень, застеленный пергаментом, луковые кольца. На лук кладем лимонные кольца.
На лимон и лук кладем горбушу, вставляем внутрь рыбы петрушку и укроп. По бокам рыбы выкладываем помидоры.
Нарезаем пластинками сливочное масло и кладем на рыбу.
Накрываем горбушу фольгой и отправляем запекаться при 200 градусах полчаса.
В итоге мы имеем вкусную сочную горбушу для праздника. Эта рыба станет идеальным ужином для вас и ваших гостей.