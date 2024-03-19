Самая дешёвая рыба станет вкуснее семги и форели. По этому рецепту готовят уже все мои друзья

Не секрет, что рыба важна в рационе человека. В ней содержится много питательных веществ, которые трудно добыть из других продуктов. При этом, не все любят готовить рыбу. Дело в том, что форель и семга слишком дорогие, а дешевая красная рыба после приготовления сухая и безвкусная.

Для того, чтобы сделать красную бюджетную рыбу сочной, требуется использовать лук. При употреблении, например, горбуши хотя бы раз в неделю можно получить большую дозу витамина РР и омега-3 кислот.

Витамины отвечают за целостность клеток, что важно на структурном уровне организма.

Покажем, как можно запечь горбушу.

Ингредиенты для запеченной горбуши:

Горбуша — 1 кг;

Растительное масло — 50 мл;

Соль — 1 ч.л.;

Черный перец — 1/3 ч.л.;

Приправа для рыбы — 1/2 ч.л.;

Лимон — 1 шт.;

Лук — 2 шт.;

Петрушка — пучок;

Укроп — пучок;

Сливочное масло — 40 г;

Помидоры — 4 шт.

Приготовление запеченной горбуши:

Очищаем горбушу от головы, хвоста и плавников, удаляем внутренности и промываем. Делаем поперек на туше рыбы надрезы.

В чаше смешиваем с растительным маслом соль, черный перец, приправу для рыбы и лимон. Смазываем маринадом горбушу и оставляем под пищевой пленкой на 30 минут.

Нарезаем тонкими кольцами лук и лимон, а помидоры делим пополам. Выкладываем на противень, застеленный пергаментом, луковые кольца. На лук кладем лимонные кольца.

На лимон и лук кладем горбушу, вставляем внутрь рыбы петрушку и укроп. По бокам рыбы выкладываем помидоры.

Нарезаем пластинками сливочное масло и кладем на рыбу.

Накрываем горбушу фольгой и отправляем запекаться при 200 градусах полчаса.

В итоге мы имеем вкусную сочную горбушу для праздника. Эта рыба станет идеальным ужином для вас и ваших гостей.